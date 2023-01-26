https://ria.ru/20230126/sochi-1847599097.html

В Сочи запустят дополнительные поезда на февральские праздники

В Сочи запустят дополнительные поезда на февральские праздники - РИА Новости, 26.01.2023

В Сочи запустят дополнительные поезда на февральские праздники

Дополнительные поезда назначат в Сочи на фоне повышенного пассажирского спроса на февральские праздники, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:17

2023-01-26T15:17

2023-01-26T15:17

туризм

новости - туризм

имеретинский курорт

роза хутор

адлер

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сочи

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СОЧИ, 26 янв — РИА Новости. Дополнительные поезда назначат в Сочи на фоне повышенного пассажирского спроса на февральские праздники, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Российские железные дороги".Она добавила, что дополнительные составы будут курсировать из Москвы в Адлер и "Имеретинский курорт", из Ростова-на-Дону — в Адлер и до станции "Роза Хутор".По данным компании, эти направления выбраны не случайно: они востребованы у россиян, в частности у горнолыжников и сноубордистов, которые провозят экипировку и ручную кладь в вагонах бесплатно.Как рассказал РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян, билеты на праздничные даты пока что есть."Продажи (туров в Сочи – прим. ред.) идут, но сказать, чтобы был какой-то аншлаг в Сочи, нет, от силы 60 процентов, а вот в Красной Поляне загрузка близка к 90 процентов", — пояснил Мкртчян.

https://ria.ru/20230126/baykal-1847535596.html

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сочи

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости - туризм, имеретинский курорт, роза хутор, адлер, россия, сочи