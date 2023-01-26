https://ria.ru/20230126/sochi-1847599097.html
В Сочи запустят дополнительные поезда на февральские праздники
В Сочи запустят дополнительные поезда на февральские праздники - РИА Новости, 26.01.2023
В Сочи запустят дополнительные поезда на февральские праздники
Дополнительные поезда назначат в Сочи на фоне повышенного пассажирского спроса на февральские праздники, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:17
2023-01-26T15:17
2023-01-26T15:17
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СОЧИ, 26 янв — РИА Новости. Дополнительные поезда назначат в Сочи на фоне повышенного пассажирского спроса на февральские праздники, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Российские железные дороги".Она добавила, что дополнительные составы будут курсировать из Москвы в Адлер и "Имеретинский курорт", из Ростова-на-Дону — в Адлер и до станции "Роза Хутор".По данным компании, эти направления выбраны не случайно: они востребованы у россиян, в частности у горнолыжников и сноубордистов, которые провозят экипировку и ручную кладь в вагонах бесплатно.Как рассказал РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян, билеты на праздничные даты пока что есть."Продажи (туров в Сочи – прим. ред.) идут, но сказать, чтобы был какой-то аншлаг в Сочи, нет, от силы 60 процентов, а вот в Красной Поляне загрузка близка к 90 процентов", — пояснил Мкртчян.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, имеретинский курорт, роза хутор, адлер, россия, сочи
Туризм, Новости - Туризм, Имеретинский Курорт, Роза Хутор, Адлер, Россия, Сочи
В Сочи запустят дополнительные поезда на февральские праздники
В Сочи назначат дополнительные поезда на фоне повышенного спроса в праздничные дни
СОЧИ, 26 янв — РИА Новости. Дополнительные поезда назначат в Сочи на фоне повышенного пассажирского спроса на февральские праздники, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Российские железные дороги".
"В этом году праздничные дни выпадают с 23 по 26 февраля. Это длинные выходные, в которые мы прогнозируем увеличение пассажиропотока, в том числе между городами юга России. Поэтому традиционно назначаем дополнительные поезда, чтобы удовлетворить повышенный спрос на покупку билетов", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что дополнительные составы будут курсировать из Москвы в Адлер и "Имеретинский курорт", из Ростова-на-Дону — в Адлер и до станции "Роза Хутор".
По данным компании, эти направления выбраны не случайно: они востребованы у россиян, в частности у горнолыжников и сноубордистов, которые провозят экипировку и ручную кладь в вагонах бесплатно.
Как рассказал РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян, билеты на праздничные даты пока что есть.
"Продажи (туров в Сочи – прим. ред.) идут, но сказать, чтобы был какой-то аншлаг в Сочи, нет, от силы 60 процентов, а вот в Красной Поляне загрузка близка к 90 процентов", — пояснил Мкртчян.