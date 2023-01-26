https://ria.ru/20230126/shtraf-1847497640.html
Красноярского депутата оштрафовали за дискредитацию армии
Красноярского депутата оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 26.01.2023
Красноярского депутата оштрафовали за дискредитацию армии
Депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко получил штраф в размере 30 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T09:35
2023-01-26T09:35
2023-01-26T10:10
происшествия
константин сенченко
юрий швыткин
красноярск
россия
генеральная прокуратура рф
госдума рф
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КРАСНОЯРСК, 26 янв — РИА Новости. Депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко получил штраф в размере 30 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого суда. Ранее Сенченко в своих соцсетях рассказал, что комиссия горсовета по этике рассмотрела его поведение и установила, что он дискредитирует армию, главу государства и органы госвласти. Ему было указано на недопустимость подобных нарушений. Также он сообщил, что его ждет суд, а заявление на него в Генпрокуратуру написал красноярский депутат Госдумы Юрий Швыткин. "Суд признал Сенченко виновным в правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП РФ, и назначил ему штраф 30 тысяч рублей", - сказали в суде.
https://ria.ru/20230125/shtraf-1847311711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, константин сенченко, юрий швыткин, красноярск, россия, генеральная прокуратура рф, госдума рф
Происшествия, Константин Сенченко, Юрий Швыткин, Красноярск, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
09:35 26.01.2023 (обновлено: 10:10 26.01.2023)
Красноярского депутата оштрафовали за дискредитацию армии
Красноярский депутат получил штраф в 30 тысяч рублей за дискредитацию армии