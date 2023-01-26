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Красноярского депутата оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 26.01.2023
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Красноярского депутата оштрафовали за дискредитацию армии
Красноярского депутата оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 26.01.2023
Красноярского депутата оштрафовали за дискредитацию армии
Депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко получил штраф в размере 30 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T09:35
2023-01-26T10:10
происшествия
константин сенченко
юрий швыткин
красноярск
россия
генеральная прокуратура рф
госдума рф
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КРАСНОЯРСК, 26 янв — РИА Новости. Депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко получил штраф в размере 30 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого суда. Ранее Сенченко в своих соцсетях рассказал, что комиссия горсовета по этике рассмотрела его поведение и установила, что он дискредитирует армию, главу государства и органы госвласти. Ему было указано на недопустимость подобных нарушений. Также он сообщил, что его ждет суд, а заявление на него в Генпрокуратуру написал красноярский депутат Госдумы Юрий Швыткин. "Суд признал Сенченко виновным в правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП РФ, и назначил ему штраф 30 тысяч рублей", - сказали в суде.
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происшествия, константин сенченко, юрий швыткин, красноярск, россия, генеральная прокуратура рф, госдума рф
Происшествия, Константин Сенченко, Юрий Швыткин, Красноярск, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
09:35 26.01.2023 (обновлено: 10:10 26.01.2023)
 
Красноярского депутата оштрафовали за дискредитацию армии

Красноярский депутат получил штраф в 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

© Фото : Пресс-служба Красноярского гродского Совета депутатовДепутат городского совета Красноярска Константин Сенченко
Депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : Пресс-служба Красноярского гродского Совета депутатов
Депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 янв — РИА Новости. Депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко получил штраф в размере 30 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого суда.
Ранее Сенченко в своих соцсетях рассказал, что комиссия горсовета по этике рассмотрела его поведение и установила, что он дискредитирует армию, главу государства и органы госвласти. Ему было указано на недопустимость подобных нарушений. Также он сообщил, что его ждет суд, а заявление на него в Генпрокуратуру написал красноярский депутат Госдумы Юрий Швыткин.
"Суд признал Сенченко виновным в правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП РФ, и назначил ему штраф 30 тысяч рублей", - сказали в суде.
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ПроисшествияКонстантин СенченкоЮрий ШвыткинКрасноярскРоссияГенеральная прокуратура РФГосдума РФ
 
 
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