https://ria.ru/20230126/shtraf-1847497640.html

Красноярского депутата оштрафовали за дискредитацию армии

Красноярского депутата оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 26.01.2023

Красноярского депутата оштрафовали за дискредитацию армии

Депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко получил штраф в размере 30 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T09:35

2023-01-26T09:35

2023-01-26T10:10

происшествия

константин сенченко

юрий швыткин

красноярск

россия

генеральная прокуратура рф

госдума рф

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КРАСНОЯРСК, 26 янв — РИА Новости. Депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко получил штраф в размере 30 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого суда. Ранее Сенченко в своих соцсетях рассказал, что комиссия горсовета по этике рассмотрела его поведение и установила, что он дискредитирует армию, главу государства и органы госвласти. Ему было указано на недопустимость подобных нарушений. Также он сообщил, что его ждет суд, а заявление на него в Генпрокуратуру написал красноярский депутат Госдумы Юрий Швыткин. "Суд признал Сенченко виновным в правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП РФ, и назначил ему штраф 30 тысяч рублей", - сказали в суде.

https://ria.ru/20230125/shtraf-1847311711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, константин сенченко, юрий швыткин, красноярск, россия, генеральная прокуратура рф, госдума рф