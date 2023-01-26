https://ria.ru/20230126/shkola-1847539546.html
В кузбасской Юрге открыли мастерские для школьников с ОВЗ
В кузбасской Юрге открыли мастерские для школьников с ОВЗ - РИА Новости, 26.01.2023
В кузбасской Юрге открыли мастерские для школьников с ОВЗ
Мастерские для школьников с ограниченными возможностями здоровья по нацпроекту "Образование" открыли в городе Юрге Кемеровской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:50
2023-01-26T11:50
2023-01-26T12:54
сергей цивилев
юрга
кемеровская область
кемерово
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КЕМЕРОВО, 26 янв – РИА Новости. Мастерские для школьников с ограниченными возможностями здоровья по нацпроекту "Образование" открыли в городе Юрге Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Юрге по нацпроекту "Образование" открыли мастерские для школьников с ограниченными возможностями здоровья. На современном оборудовании обучаться столярному и слесарному делу смогут 110 учеников юргинской школы-интерната с 5 по 9 классов. Сверлильный, распиловочный, фрезерный, вертикально-фрезерный станки и набор инструментов (тиски, шуруповерты, дрели, молотки, лобзики, передвижные столярные верстаки) приобретены в рамках федерального проекта "Доброшкола" нацпроекта "Образование", – говорится в сообщении. "Это уже шестое образовательное учреждение Кузбасса, которое вошло в проект "Доброшкола", а до конца 2024 года в 25 коррекционных школах и интернатах региона будут оборудованы специализированные мастерские для трудового обучения ребят с инвалидностью. Модернизация учебной базы будет проходить по направлениям: столярные, строительные и швейные мастерские, кабинеты растениеводства, робототехники, медиатехнологий. Важно, чтобы подростки с особенностями здоровья за время обучения в школе могли овладеть каким-то ремеслом, которое пригодится в жизни и позволит им обзавестись хобби, реализовывать талант и самостоятельно зарабатывать", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. По словам педагогов, новое оборудование мастерской в юргинской школе-интернате поможет детям с особенностями здоровья не только научиться безопасно работать с различными инструментами, но и выпускать готовую продукцию. Ребята смогут сами делать табуреты, лопаты, вешалки, подставки для цветов и другой инвентарь, необходимый в школе-интернате. Навыки, полученные на уроках технологии, пригодятся им и во взрослой жизни. В 2023 году в проект "Доброшкола" нацпроекта "Образование" войдут еще пять коррекционных школ региона в Кемерове, Междуреченске, Березовском, Мысках и Прокопьевском округе. На сегодняшний день для этих образовательных учреждений утвержден план обновления материально-технической базы, сформированы и утверждены перечень и количество необходимого учебного оборудования, разработаны и утверждены образовательные программы с учетом планируемого обновления. Федеральный проект "Доброшкола" нацпроекта "Образование" направлен на совершенствование методов обучения детей с инвалидностью. Он предназначен для обучающихся разных возрастов и нозологий — с нарушением интеллектуального развития, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Благодаря современному техническому оснащению передвижение по кабинетам и местам общего пользования становится более доступным и безопасным.
https://ria.ru/20221202/tsentr-1835969375.html
https://ria.ru/20221005/yurga-1821686882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей цивилев, юрга, кемеровская область, кемерово
Сергей Цивилев, Юрга, Кемеровская область, Кемерово
11:50 26.01.2023 (обновлено: 12:54 26.01.2023)
В кузбасской Юрге открыли мастерские для школьников с ОВЗ
В Юрге открыли мастерские для школьников с ограниченными возможностями здоровья
КЕМЕРОВО, 26 янв – РИА Новости. Мастерские для школьников с ограниченными возможностями здоровья по нацпроекту "Образование" открыли в городе Юрге Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Юрге по нацпроекту "Образование" открыли мастерские для школьников с ограниченными возможностями здоровья. На современном оборудовании обучаться столярному и слесарному делу смогут 110 учеников юргинской школы-интерната с 5 по 9 классов. Сверлильный, распиловочный, фрезерный, вертикально-фрезерный станки и набор инструментов (тиски, шуруповерты, дрели, молотки, лобзики, передвижные столярные верстаки) приобретены в рамках федерального проекта "Доброшкола" нацпроекта "Образование", – говорится в сообщении.
"Это уже шестое образовательное учреждение Кузбасса, которое вошло в проект "Доброшкола", а до конца 2024 года в 25 коррекционных школах и интернатах региона будут оборудованы специализированные мастерские для трудового обучения ребят с инвалидностью. Модернизация учебной базы будет проходить по направлениям: столярные, строительные и швейные мастерские, кабинеты растениеводства, робототехники, медиатехнологий. Важно, чтобы подростки с особенностями здоровья за время обучения в школе могли овладеть каким-то ремеслом, которое пригодится в жизни и позволит им обзавестись хобби, реализовывать талант и самостоятельно зарабатывать", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева
.
По словам педагогов, новое оборудование мастерской в юргинской школе-интернате поможет детям с особенностями здоровья не только научиться безопасно работать с различными инструментами, но и выпускать готовую продукцию. Ребята смогут сами делать табуреты, лопаты, вешалки, подставки для цветов и другой инвентарь, необходимый в школе-интернате. Навыки, полученные на уроках технологии, пригодятся им и во взрослой жизни.
В 2023 году в проект "Доброшкола" нацпроекта "Образование" войдут еще пять коррекционных школ региона в Кемерове
, Междуреченске
, Березовском
, Мысках
и Прокопьевском округе. На сегодняшний день для этих образовательных учреждений утвержден план обновления материально-технической базы, сформированы и утверждены перечень и количество необходимого учебного оборудования, разработаны и утверждены образовательные программы с учетом планируемого обновления.
Федеральный проект "Доброшкола" нацпроекта "Образование" направлен на совершенствование методов обучения детей с инвалидностью. Он предназначен для обучающихся разных возрастов и нозологий — с нарушением интеллектуального развития, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Благодаря современному техническому оснащению передвижение по кабинетам и местам общего пользования становится более доступным и безопасным.