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Белград попросил Турцию повлиять на Косово - РИА Новости, 26.01.2023
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Белград попросил Турцию повлиять на Косово
Белград попросил Турцию повлиять на Косово - РИА Новости, 26.01.2023
Белград попросил Турцию повлиять на Косово
Власти Сербии просят Турцию оказать влияние на косовоалбанские власти в Приштине для выполнения ранее достигнутых соглашений с Белградом, заявил первый... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T16:22
2023-01-26T16:22
евросоюз
оон
александр вучич
ивица дачич
мевлют чавушоглу
косово
белград (город)
сербия
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БЕЛГРАД, 26 янв – РИА Новости. Власти Сербии просят Турцию оказать влияние на косовоалбанские власти в Приштине для выполнения ранее достигнутых соглашений с Белградом, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич. Замглавы правительства Сербии и министр иностранных дел находится в Анкаре с рабочим визитом, где в четверг провел встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. "Мы бы хотели и желаем, чтобы Турция была важным фактором мира и стабильности в нашем регионе. Наша просьба – чтобы Турция использовала свое влияние, когда речь идет о Приштине, чтобы был конструктивный подход со стороны Приштины, когда речь идет о применении Брюссельского соглашения, ранее достигнутых договоренностей, чтобы мы вообще могли разговаривать о каких-то политических решениях", - заявил Дачич на совместной пресс-конференции. Глава сербского государства Александр Вучич рассказал в ночь на вторник в обращении к гражданам, что представители стран Запада трижды прямо угрожали Сербии отзывом инвестиций в случае несогласия с фактическим признанием независимости самопровозглашенной республики Косово, также речь шла о возможном отзыве безвизового режима с ЕС, приостановке евроинтеграции и целом комплексе политическо-экономических мер, фактически санкций против Белграда. Вучич напомнил, что это его последний мандат на посту президента и что он "не поколебался бы подать в отставку, чтобы выиграть время для страны", но добавил, что "сейчас не время для этого". В понедельник правительство Сербии провело специальное заседание, посвященное проблеме Косово и Метохии, с участием главы государства. Вучич на совещании призвал членов кабмина к приверженности единству. Он подчеркнул, что внешнее давление на Белград обострилось, так как изменились геополитические обстоятельства, а Сербия уже 334 дня не вводит санкции против России, поэтому "у всех на радаре". Ранее в Белград прибыли спецпредставители ЕС Мирослав Лайчак, США Габриель Эскобар, ФРГ Эммануэль Бон, Франции Йенс Плетнер и Италии - Франческо Тал. Столицу они посетили после Приштины, где провели беседы с косовоалбанскими властями. Президент Сербии после встречи с ними заявлял, что готов принять "франко-германское" предложение по урегулированию в Косово с оговорками и осторожностью. Вучич также дал понять, что ему представили возможные негативные последствия и вызовы, которые возникнут перед Сербией в случае отказа. Ранее президент Сербии заявил в Давосе, что Запад не интересуют другая позиция, кроме поддержки санкций в отношении России и независимости самопровозглашенной республики Косово. Сербский лидер ранее также указывал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоявшего визита в Сербию советника госдепартамента США Дерека Шолле. Он также предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.
https://ria.ru/20230124/kosovo-1847075706.html
https://ria.ru/20230116/vuchich-1845211083.html
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евросоюз, оон, александр вучич, ивица дачич, мевлют чавушоглу, косово, белград (город), сербия, в мире
Евросоюз, ООН, Александр Вучич, Ивица Дачич, Мевлют Чавушоглу, Косово, Белград (город), Сербия, В мире
16:22 26.01.2023
 
Белград попросил Турцию повлиять на Косово

Глава МИД Дачич: Сербия попросила Турцию повлиять на Косово для выполнения соглашений

© AP Photo / Visar KryeziuИтальянские карабинеры, входящие в состав миссии НАТО KFOR
Итальянские карабинеры, входящие в состав миссии НАТО KFOR - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
Итальянские карабинеры, входящие в состав миссии НАТО KFOR. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 26 янв – РИА Новости. Власти Сербии просят Турцию оказать влияние на косовоалбанские власти в Приштине для выполнения ранее достигнутых соглашений с Белградом, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Замглавы правительства Сербии и министр иностранных дел находится в Анкаре с рабочим визитом, где в четверг провел встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
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"Мы бы хотели и желаем, чтобы Турция была важным фактором мира и стабильности в нашем регионе. Наша просьба – чтобы Турция использовала свое влияние, когда речь идет о Приштине, чтобы был конструктивный подход со стороны Приштины, когда речь идет о применении Брюссельского соглашения, ранее достигнутых договоренностей, чтобы мы вообще могли разговаривать о каких-то политических решениях", - заявил Дачич на совместной пресс-конференции.
Глава сербского государства Александр Вучич рассказал в ночь на вторник в обращении к гражданам, что представители стран Запада трижды прямо угрожали Сербии отзывом инвестиций в случае несогласия с фактическим признанием независимости самопровозглашенной республики Косово, также речь шла о возможном отзыве безвизового режима с ЕС, приостановке евроинтеграции и целом комплексе политическо-экономических мер, фактически санкций против Белграда. Вучич напомнил, что это его последний мандат на посту президента и что он "не поколебался бы подать в отставку, чтобы выиграть время для страны", но добавил, что "сейчас не время для этого".
В понедельник правительство Сербии провело специальное заседание, посвященное проблеме Косово и Метохии, с участием главы государства. Вучич на совещании призвал членов кабмина к приверженности единству. Он подчеркнул, что внешнее давление на Белград обострилось, так как изменились геополитические обстоятельства, а Сербия уже 334 дня не вводит санкции против России, поэтому "у всех на радаре".
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Ранее в Белград прибыли спецпредставители ЕС Мирослав Лайчак, США Габриель Эскобар, ФРГ Эммануэль Бон, Франции Йенс Плетнер и Италии - Франческо Тал. Столицу они посетили после Приштины, где провели беседы с косовоалбанскими властями. Президент Сербии после встречи с ними заявлял, что готов принять "франко-германское" предложение по урегулированию в Косово с оговорками и осторожностью.
Вучич также дал понять, что ему представили возможные негативные последствия и вызовы, которые возникнут перед Сербией в случае отказа. Ранее президент Сербии заявил в Давосе, что Запад не интересуют другая позиция, кроме поддержки санкций в отношении России и независимости самопровозглашенной республики Косово.
Сербский лидер ранее также указывал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоявшего визита в Сербию советника госдепартамента США Дерека Шолле. Он также предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.
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