Белград попросил Турцию повлиять на Косово
Глава МИД Дачич: Сербия попросила Турцию повлиять на Косово для выполнения соглашений
© AP Photo / Visar KryeziuИтальянские карабинеры, входящие в состав миссии НАТО KFOR
© AP Photo / Visar Kryeziu
Итальянские карабинеры, входящие в состав миссии НАТО KFOR. Архивное фото
БЕЛГРАД, 26 янв – РИА Новости. Власти Сербии просят Турцию оказать влияние на косовоалбанские власти в Приштине для выполнения ранее достигнутых соглашений с Белградом, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Замглавы правительства Сербии и министр иностранных дел находится в Анкаре с рабочим визитом, где в четверг провел встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
"Мы бы хотели и желаем, чтобы Турция была важным фактором мира и стабильности в нашем регионе. Наша просьба – чтобы Турция использовала свое влияние, когда речь идет о Приштине, чтобы был конструктивный подход со стороны Приштины, когда речь идет о применении Брюссельского соглашения, ранее достигнутых договоренностей, чтобы мы вообще могли разговаривать о каких-то политических решениях", - заявил Дачич на совместной пресс-конференции.
Глава сербского государства Александр Вучич рассказал в ночь на вторник в обращении к гражданам, что представители стран Запада трижды прямо угрожали Сербии отзывом инвестиций в случае несогласия с фактическим признанием независимости самопровозглашенной республики Косово, также речь шла о возможном отзыве безвизового режима с ЕС, приостановке евроинтеграции и целом комплексе политическо-экономических мер, фактически санкций против Белграда. Вучич напомнил, что это его последний мандат на посту президента и что он "не поколебался бы подать в отставку, чтобы выиграть время для страны", но добавил, что "сейчас не время для этого".
В понедельник правительство Сербии провело специальное заседание, посвященное проблеме Косово и Метохии, с участием главы государства. Вучич на совещании призвал членов кабмина к приверженности единству. Он подчеркнул, что внешнее давление на Белград обострилось, так как изменились геополитические обстоятельства, а Сербия уже 334 дня не вводит санкции против России, поэтому "у всех на радаре".
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Ранее в Белград прибыли спецпредставители ЕС Мирослав Лайчак, США Габриель Эскобар, ФРГ Эммануэль Бон, Франции Йенс Плетнер и Италии - Франческо Тал. Столицу они посетили после Приштины, где провели беседы с косовоалбанскими властями. Президент Сербии после встречи с ними заявлял, что готов принять "франко-германское" предложение по урегулированию в Косово с оговорками и осторожностью.
Вучич также дал понять, что ему представили возможные негативные последствия и вызовы, которые возникнут перед Сербией в случае отказа. Ранее президент Сербии заявил в Давосе, что Запад не интересуют другая позиция, кроме поддержки санкций в отношении России и независимости самопровозглашенной республики Косово.
Сербский лидер ранее также указывал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоявшего визита в Сербию советника госдепартамента США Дерека Шолле. Он также предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.