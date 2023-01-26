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СБУ заподозрила сотрудника в Запорожской области в работе на Россию
СБУ заподозрила сотрудника в Запорожской области в работе на Россию - РИА Новости, 26.01.2023
СБУ заподозрила сотрудника в Запорожской области в работе на Россию
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что разоблачила в одном из своих подразделений в Запорожской области сотрудника, якобы работавшего на российские... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:29
2023-01-26T15:29
2023-01-26T15:29
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что разоблачила в одном из своих подразделений в Запорожской области сотрудника, якобы работавшего на российские спецслужбы - ему объявлено о подозрении в государственной измене. "Главное управление внутренней безопасности СБУ разоблачило сотрудника одного из подразделений службы в Запорожской области, проводившего разведывательно-подрывную деятельность в пользу российских спецслужб", - говорится в сообщении СБУ. По данным следствия, подозреваемый "тайно собирал учредительные данные своих сослуживцев" и секретную информацию о материалах досудебного расследования резонансных дел. В ходе обысков были обнаружены мобильные телефоны, сим-карты российских операторов, денежные средства, а также другие доказательства, утверждается в релизе. Ему сообщено о подозрении по статье "госизмена", решается вопрос об избрании меры пресечения. По информации офиса генпрокурора Украины, установлено, что подозреваемый имеет связи, в том числе и родственные, с "представителями правоохранительных и государственных органов РФ". Санкция статьи "Госизмена" предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СБУ заподозрила сотрудника в Запорожской области в работе на Россию
СБУ заявила, что выявила в Запорожской области работавшего на Россию сотрудника