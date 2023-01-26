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СБУ заподозрила сотрудника в Запорожской области в работе на Россию - РИА Новости, 26.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/sbu-1847616461.html
СБУ заподозрила сотрудника в Запорожской области в работе на Россию
СБУ заподозрила сотрудника в Запорожской области в работе на Россию - РИА Новости, 26.01.2023
СБУ заподозрила сотрудника в Запорожской области в работе на Россию
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что разоблачила в одном из своих подразделений в Запорожской области сотрудника, якобы работавшего на российские... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:29
2023-01-26T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
служба безопасности украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что разоблачила в одном из своих подразделений в Запорожской области сотрудника, якобы работавшего на российские спецслужбы - ему объявлено о подозрении в государственной измене. "Главное управление внутренней безопасности СБУ разоблачило сотрудника одного из подразделений службы в Запорожской области, проводившего разведывательно-подрывную деятельность в пользу российских спецслужб", - говорится в сообщении СБУ. По данным следствия, подозреваемый "тайно собирал учредительные данные своих сослуживцев" и секретную информацию о материалах досудебного расследования резонансных дел. В ходе обысков были обнаружены мобильные телефоны, сим-карты российских операторов, денежные средства, а также другие доказательства, утверждается в релизе. Ему сообщено о подозрении по статье "госизмена", решается вопрос об избрании меры пресечения. По информации офиса генпрокурора Украины, установлено, что подозреваемый имеет связи, в том числе и родственные, с "представителями правоохранительных и государственных органов РФ". Санкция статьи "Госизмена" предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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в мире, запорожская область, украина, служба безопасности украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина, Служба безопасности Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:29 26.01.2023
 
СБУ заподозрила сотрудника в Запорожской области в работе на Россию

СБУ заявила, что выявила в Запорожской области работавшего на Россию сотрудника

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что разоблачила в одном из своих подразделений в Запорожской области сотрудника, якобы работавшего на российские спецслужбы - ему объявлено о подозрении в государственной измене.
"Главное управление внутренней безопасности СБУ разоблачило сотрудника одного из подразделений службы в Запорожской области, проводившего разведывательно-подрывную деятельность в пользу российских спецслужб", - говорится в сообщении СБУ. По данным следствия, подозреваемый "тайно собирал учредительные данные своих сослуживцев" и секретную информацию о материалах досудебного расследования резонансных дел.
В ходе обысков были обнаружены мобильные телефоны, сим-карты российских операторов, денежные средства, а также другие доказательства, утверждается в релизе. Ему сообщено о подозрении по статье "госизмена", решается вопрос об избрании меры пресечения.
По информации офиса генпрокурора Украины, установлено, что подозреваемый имеет связи, в том числе и родственные, с "представителями правоохранительных и государственных органов РФ". Санкция статьи "Госизмена" предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 16:58Специальная военная операция на Украине
СБ Украины признала, что в рядах службы есть предатели
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьУкраинаСлужба безопасности УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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