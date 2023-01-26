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СМИ: СБУ запрещает высказываться близким погибших закарпатских венгров - РИА Новости, 26.01.2023
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СМИ: СБУ запрещает высказываться близким погибших закарпатских венгров
СМИ: СБУ запрещает высказываться близким погибших закарпатских венгров - РИА Новости, 26.01.2023
СМИ: СБУ запрещает высказываться близким погибших закарпатских венгров
Служба безопасности Украины запрещает родственникам погибших закарпатских венгров искать их в соцсетях и рассказывать об их гибели, сообщает венгерское издание... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T01:26
2023-01-26T05:40
в мире
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владимир путин
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БУДАПЕШТ, 26 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины запрещает родственникам погибших закарпатских венгров искать их в соцсетях и рассказывать об их гибели, сообщает венгерское издание Ripost со ссылкой на местных жителей. Венгерские СМИ ранее сообщали, что в Закарпатье проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Издание Metropol сообщило, что в сотнях метров от границы с Венгрией в рефрижераторном вагоне неделями хранятся трупы украинских военных, о гибели которых не сообщают родственникам. "С родителями и вдовами недавно погибших венгерских солдат связалась служба госбезопасности и сообщила, что они не могут делать какие-либо заявления в какие-либо СМИ или выражать свои мысли в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть - ред.)", - рассказал изданию житель Закарпатья. По его словам, у солдат не отбирают телефоны, поэтому при наличии связи они могут разговаривать с близкими. "Одна бедная мать не получала никаких известий о своем ребенке в течение нескольких недель, поэтому она попросила помощи в Facebook*, не знает ли кто-нибудь что-нибудь о нем. Вскоре после этого к ней подошли военные в штатском и заставили удалить пост, заявив, что если будет что сообщить, военные уведомят", - сказал собеседник издания. Он рассказал, что сам имеет отсрочку от армии, и поэтому пока не собирается уезжать в Венгрию. "Конечно, меня несколько раз останавливали на улице солдаты и полиция, и если бы у меня не было с собой бумаги, вполне возможно, что я уже был бы на фронте. Несколько человек так и ушли: офицеры в форме задержали их в автобусе и заставили немедленно ехать с ними", - сказал он. Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. Ранее Верховная рада по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней — до 19 февраля этого года. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, венгрия, россия, верховная рада украины
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Венгрия, Россия, Верховная Рада Украины
01:26 26.01.2023 (обновлено: 05:40 26.01.2023)
 
СМИ: СБУ запрещает высказываться близким погибших закарпатских венгров

Ripost: СБУ запрещает высказываться родственникам погибших закарпатских венгров

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины
Сотрудник Службы безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины запрещает родственникам погибших закарпатских венгров искать их в соцсетях и рассказывать об их гибели, сообщает венгерское издание Ripost со ссылкой на местных жителей.
Венгерские СМИ ранее сообщали, что в Закарпатье проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Издание Metropol сообщило, что в сотнях метров от границы с Венгрией в рефрижераторном вагоне неделями хранятся трупы украинских военных, о гибели которых не сообщают родственникам.
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"С родителями и вдовами недавно погибших венгерских солдат связалась служба госбезопасности и сообщила, что они не могут делать какие-либо заявления в какие-либо СМИ или выражать свои мысли в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть - ред.)", - рассказал изданию житель Закарпатья.
По его словам, у солдат не отбирают телефоны, поэтому при наличии связи они могут разговаривать с близкими.
"Одна бедная мать не получала никаких известий о своем ребенке в течение нескольких недель, поэтому она попросила помощи в Facebook*, не знает ли кто-нибудь что-нибудь о нем. Вскоре после этого к ней подошли военные в штатском и заставили удалить пост, заявив, что если будет что сообщить, военные уведомят", - сказал собеседник издания.
Он рассказал, что сам имеет отсрочку от армии, и поэтому пока не собирается уезжать в Венгрию.
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"Конечно, меня несколько раз останавливали на улице солдаты и полиция, и если бы у меня не было с собой бумаги, вполне возможно, что я уже был бы на фронте. Несколько человек так и ушли: офицеры в форме задержали их в автобусе и заставили немедленно ехать с ними", - сказал он.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. Ранее Верховная рада по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней — до 19 февраля этого года.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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