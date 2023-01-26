https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847727676.html
США ввели санкции против сотрудников администрации президента России
США ввели санкции против сотрудников администрации президента России - РИА Новости, 26.01.2023
США ввели санкции против сотрудников администрации президента России
США ввели санкции против высокопоставленных сотрудников администрации президента РФ Александра Харичева и Бориса Рапопорта, сообщило американское министерство... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T22:34
2023-01-26T22:34
2023-01-26T22:34
сша
россия
донецкая народная республика
борис рапопорт
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. США ввели санкции против высокопоставленных сотрудников администрации президента РФ Александра Харичева и Бориса Рапопорта, сообщило американское министерство финансов. Оно утверждает, что Харичев, который возглавляет управление по обеспечению деятельности Госсовета, и его заместитель Рапопорт причастны к организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и комплектованию созданных там российских органов власти. Ранее против них ввели санкции Евросоюз, Швейцария и Великобритания. Санкционный список также пополнили трое сотрудников российской пенитенциарной системы Дмитрий Безруких, Аркадий Гостей и Иван Прокопенко, которые якобы содействовали вербовке заключенных для группы "Вагнер". Санкции вводятся также против председателя избирательной комиссии Ростовской области Андрея Бурова за участие в организации референдумов.
https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847708109.html
сша
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, донецкая народная республика, борис рапопорт
США, Россия, Донецкая Народная Республика, Борис Рапопорт
США ввели санкции против сотрудников администрации президента России
США ввели санкции против сотрудников администрации президента России Харичева и Рапопорта