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США ввели санкции против сотрудников администрации президента России - РИА Новости, 26.01.2023
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США ввели санкции против сотрудников администрации президента России
США ввели санкции против сотрудников администрации президента России - РИА Новости, 26.01.2023
США ввели санкции против сотрудников администрации президента России
США ввели санкции против высокопоставленных сотрудников администрации президента РФ Александра Харичева и Бориса Рапопорта, сообщило американское министерство... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T22:34
2023-01-26T22:34
сша
россия
донецкая народная республика
борис рапопорт
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. США ввели санкции против высокопоставленных сотрудников администрации президента РФ Александра Харичева и Бориса Рапопорта, сообщило американское министерство финансов. Оно утверждает, что Харичев, который возглавляет управление по обеспечению деятельности Госсовета, и его заместитель Рапопорт причастны к организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и комплектованию созданных там российских органов власти. Ранее против них ввели санкции Евросоюз, Швейцария и Великобритания. Санкционный список также пополнили трое сотрудников российской пенитенциарной системы Дмитрий Безруких, Аркадий Гостей и Иван Прокопенко, которые якобы содействовали вербовке заключенных для группы "Вагнер". Санкции вводятся также против председателя избирательной комиссии Ростовской области Андрея Бурова за участие в организации референдумов.
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сша, россия, донецкая народная республика, борис рапопорт
США, Россия, Донецкая Народная Республика, Борис Рапопорт
22:34 26.01.2023
 
США ввели санкции против сотрудников администрации президента России

США ввели санкции против сотрудников администрации президента России Харичева и Рапопорта

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. США ввели санкции против высокопоставленных сотрудников администрации президента РФ Александра Харичева и Бориса Рапопорта, сообщило американское министерство финансов.
Оно утверждает, что Харичев, который возглавляет управление по обеспечению деятельности Госсовета, и его заместитель Рапопорт причастны к организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и комплектованию созданных там российских органов власти.
Ранее против них ввели санкции Евросоюз, Швейцария и Великобритания.
Санкционный список также пополнили трое сотрудников российской пенитенциарной системы Дмитрий Безруких, Аркадий Гостей и Иван Прокопенко, которые якобы содействовали вербовке заключенных для группы "Вагнер". Санкции вводятся также против председателя избирательной комиссии Ростовской области Андрея Бурова за участие в организации референдумов.
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд перед слушаниями в комитете по международным отношениям сената США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Вчера, 19:46
США назвали условие для смягчения санкций против России
 
СШАРоссияДонецкая Народная РеспубликаБорис Рапопорт
 
 
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