https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847727676.html

США ввели санкции против сотрудников администрации президента России

США ввели санкции против сотрудников администрации президента России - РИА Новости, 26.01.2023

США ввели санкции против сотрудников администрации президента России

США ввели санкции против высокопоставленных сотрудников администрации президента РФ Александра Харичева и Бориса Рапопорта, сообщило американское министерство... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T22:34

2023-01-26T22:34

2023-01-26T22:34

сша

россия

донецкая народная республика

борис рапопорт

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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. США ввели санкции против высокопоставленных сотрудников администрации президента РФ Александра Харичева и Бориса Рапопорта, сообщило американское министерство финансов. Оно утверждает, что Харичев, который возглавляет управление по обеспечению деятельности Госсовета, и его заместитель Рапопорт причастны к организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и комплектованию созданных там российских органов власти. Ранее против них ввели санкции Евросоюз, Швейцария и Великобритания. Санкционный список также пополнили трое сотрудников российской пенитенциарной системы Дмитрий Безруких, Аркадий Гостей и Иван Прокопенко, которые якобы содействовали вербовке заключенных для группы "Вагнер". Санкции вводятся также против председателя избирательной комиссии Ростовской области Андрея Бурова за участие в организации референдумов.

https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847708109.html

сша

россия

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, донецкая народная республика, борис рапопорт