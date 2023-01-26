https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847709667.html

Гаврилов прокомментировал слова Нуланд о возможном смягчении санкций

Гаврилов прокомментировал слова Нуланд о возможном смягчении санкций - РИА Новости, 26.01.2023

Гаврилов прокомментировал слова Нуланд о возможном смягчении санкций

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя слова заместителя... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T19:52

2023-01-26T19:52

2023-01-26T20:03

россия

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виктория нуланд

константин гаврилов

владимир путин

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя слова заместителя госсекретаря Виктории Нуланд о готовности ослабить санкции против России ради серьезных переговоров и вывода войск с Украины, заявил, что не видит готовности американцев в Вене к переговорам."Я думаю, вряд ли теперь кто серьезно поверит этим призывам. Говорить с одной стороны "мы готовы к переговорам" и объявлять о направлении танков Abrams (на Украину - ред.), стимулировать к этому немцев. Я думаю, с нашей страной такие штучки вряд ли пройдут. Как заявляли и наши руководители, и президент (Владимир Путин - ред.), и министр (глава МИД Сергей - ред.) Лавров, мы готовы к серьезным переговорам без фиги в кармане. Но пока я вот лично нахожусь здесь, в Вене, мы видим эти переговоры, никаких таких сигналов, которые вот сейчас Нуланд послала, я здесь не слышу.... Здесь я не вижу, чтобы американцы или западники каким-либо образом говорили, что они будут готовы к переговорам. Будем смотреть, как будет развиваться этот трек", - сказал он в эфире "Соловьев LIVE".Нуланд ранее заявила, что США благосклонно отнесутся к возможности ослабления санкций против России ради серьезных мирных переговоров и вывода войск с Украины. По ее словам, такой же позиции придерживается госсекретарь Энтони Блинкен.США накануне анонсировали передачу украинским военным 31 танка Abrams.

https://ria.ru/20230126/vagner-1847693268.html

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