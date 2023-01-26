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США назвали условие для смягчения санкций против России - РИА Новости, 26.01.2023
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США назвали условие для смягчения санкций против России
США назвали условие для смягчения санкций против России - РИА Новости, 26.01.2023
США назвали условие для смягчения санкций против России
Соединенные Штаты благосклонно отнесутся к возможности ослабления санкций против Москвы ради мирных переговоров и вывода войск с Украины, заявила заместитель... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T19:46
2023-01-26T21:10
в мире
украина
сша
россия
виктория нуланд
санкции
санкции в отношении россии
вена
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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты благосклонно отнесутся к возможности ослабления санкций против Москвы ради мирных переговоров и вывода войск с Украины, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд на слушаниях в сенате. Нуланд добавила, что такой же позиции придерживается госсекретарь Энтони Блинкен.В свою очередь, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя слова заместителя госсекретаря, заявил, что не видит готовности американцев к диалогу. "Как заявляли и наши руководители, и президент, и министр Лавров, мы готовы к серьезным переговорам без фиги в кармане. Но пока я вот лично нахожусь здесь, в Вене, мы видим эти переговоры, никаких таких сигналов, которые вот сейчас Нуланд послала, я здесь не слышу", — отметил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.При этом Путин не раз подчеркивал, что Россия готова к переговорам, так как стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Кремле, со своей стороны, заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230126/vooruzheniya-1847674478.html
https://ria.ru/20230126/vagner-1847693268.html
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в мире, украина, сша, россия, виктория нуланд, санкции, санкции в отношении россии, вена, владимир путин, энтони блинкен, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Виктория Нуланд, Санкции, Санкции в отношении России, Вена, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины
19:46 26.01.2023 (обновлено: 21:10 26.01.2023)
 
США назвали условие для смягчения санкций против России

Нуланд заявила о готовности США ослабить санкции против России ради переговоров по Украине

© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIЗаместитель госсекретаря Виктория Нуланд перед слушаниями в комитете по международным отношениям сената США в Вашингтоне
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд перед слушаниями в комитете по международным отношениям сената США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд перед слушаниями в комитете по международным отношениям сената США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты благосклонно отнесутся к возможности ослабления санкций против Москвы ради мирных переговоров и вывода войск с Украины, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд на слушаниях в сенате.

"В контексте российского решения вести серьезные переговоры, вывести свои силы с Украины и вернуть территории я бы, разумеется, приветствовала <...> ослабление санкций", — сказала она.

Нуланд добавила, что такой же позиции придерживается госсекретарь Энтони Блинкен.
В свою очередь, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя слова заместителя госсекретаря, заявил, что не видит готовности американцев к диалогу.
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"Как заявляли и наши руководители, и президент, и министр Лавров, мы готовы к серьезным переговорам без фиги в кармане. Но пока я вот лично нахожусь здесь, в Вене, мы видим эти переговоры, никаких таких сигналов, которые вот сейчас Нуланд послала, я здесь не слышу", — отметил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
При этом Путин не раз подчеркивал, что Россия готова к переговорам, так как стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Кремле, со своей стороны, заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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