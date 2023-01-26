https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847708109.html

США назвали условие для смягчения санкций против России

США назвали условие для смягчения санкций против России - РИА Новости, 26.01.2023

США назвали условие для смягчения санкций против России

Соединенные Штаты благосклонно отнесутся к возможности ослабления санкций против Москвы ради мирных переговоров и вывода войск с Украины, заявила заместитель... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T19:46

2023-01-26T19:46

2023-01-26T21:10

в мире

украина

сша

россия

виктория нуланд

санкции

санкции в отношении россии

вена

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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты благосклонно отнесутся к возможности ослабления санкций против Москвы ради мирных переговоров и вывода войск с Украины, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд на слушаниях в сенате. Нуланд добавила, что такой же позиции придерживается госсекретарь Энтони Блинкен.В свою очередь, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя слова заместителя госсекретаря, заявил, что не видит готовности американцев к диалогу. "Как заявляли и наши руководители, и президент, и министр Лавров, мы готовы к серьезным переговорам без фиги в кармане. Но пока я вот лично нахожусь здесь, в Вене, мы видим эти переговоры, никаких таких сигналов, которые вот сейчас Нуланд послала, я здесь не слышу", — отметил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.При этом Путин не раз подчеркивал, что Россия готова к переговорам, так как стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Кремле, со своей стороны, заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230126/vooruzheniya-1847674478.html

https://ria.ru/20230126/vagner-1847693268.html

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вена

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, сша, россия, виктория нуланд, санкции, санкции в отношении россии, вена, владимир путин, энтони блинкен, вооруженные силы украины