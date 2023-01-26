https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847698684.html
США ввели санкции против российских судоремонтных и авиационных предприятий
США ввели санкции против российских судоремонтных и авиационных предприятий - РИА Новости, 26.01.2023
США ввели санкции против российских судоремонтных и авиационных предприятий
Новые антироссийские санкции США вводятся против российских судоремонтных и авиационных предприятий, расширенный санкционный список в четверг опубликовало... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:57
2023-01-26T18:57
2023-01-26T18:57
экономика
сша
санкции в отношении россии
уральский завод гражданской авиации
дальзавод
в мире
россия
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Новые антироссийские санкции США вводятся против российских судоремонтных и авиационных предприятий, расширенный санкционный список в четверг опубликовало министерство финансов США. В санкционный список, в частности, вошли АО Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" и связанные с ним предприятия, АО "Северо-Восточный ремонтный центр" и Центр судоремонта "Дальзавод", АО "Уральский завод гражданской авиации", Национальная авиационно-сервисная компания, авиакомпания "Авиакон Цитотранс", ООО "Чартер грин лайт Москва". Помимо этого, под санкции попали Центральное конструкторское бюро "Лазурит", АО "Владивостокское предприятие Электроавтоматика", ФГУП Научно-производственное предприятие "Гамма" и АО "Терра Тех".
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экономика, сша, санкции в отношении россии, уральский завод гражданской авиации, дальзавод, в мире, россия
Экономика, США, Санкции в отношении России, Уральский завод гражданской авиации, Дальзавод, В мире, Россия
США ввели санкции против российских судоремонтных и авиационных предприятий
Минфин США ввел новые санкции против российских судоремонтных и авиационных предприятий