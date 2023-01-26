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США ввели санкции против российских судоремонтных и авиационных предприятий - РИА Новости, 26.01.2023
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США ввели санкции против российских судоремонтных и авиационных предприятий
США ввели санкции против российских судоремонтных и авиационных предприятий - РИА Новости, 26.01.2023
США ввели санкции против российских судоремонтных и авиационных предприятий
Новые антироссийские санкции США вводятся против российских судоремонтных и авиационных предприятий, расширенный санкционный список в четверг опубликовало... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:57
2023-01-26T18:57
экономика
сша
санкции в отношении россии
уральский завод гражданской авиации
дальзавод
в мире
россия
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Новые антироссийские санкции США вводятся против российских судоремонтных и авиационных предприятий, расширенный санкционный список в четверг опубликовало министерство финансов США. В санкционный список, в частности, вошли АО Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" и связанные с ним предприятия, АО "Северо-Восточный ремонтный центр" и Центр судоремонта "Дальзавод", АО "Уральский завод гражданской авиации", Национальная авиационно-сервисная компания, авиакомпания "Авиакон Цитотранс", ООО "Чартер грин лайт Москва". Помимо этого, под санкции попали Центральное конструкторское бюро "Лазурит", АО "Владивостокское предприятие Электроавтоматика", ФГУП Научно-производственное предприятие "Гамма" и АО "Терра Тех".
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экономика, сша, санкции в отношении россии, уральский завод гражданской авиации, дальзавод, в мире, россия
Экономика, США, Санкции в отношении России, Уральский завод гражданской авиации, Дальзавод, В мире, Россия
18:57 26.01.2023
 
США ввели санкции против российских судоремонтных и авиационных предприятий

Минфин США ввел новые санкции против российских судоремонтных и авиационных предприятий

CC BY 2.0 / Tim Wang / 美国财政部。Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
CC BY 2.0 / Tim Wang / 美国财政部。
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Новые антироссийские санкции США вводятся против российских судоремонтных и авиационных предприятий, расширенный санкционный список в четверг опубликовало министерство финансов США.
В санкционный список, в частности, вошли АО Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" и связанные с ним предприятия, АО "Северо-Восточный ремонтный центр" и Центр судоремонта "Дальзавод", АО "Уральский завод гражданской авиации", Национальная авиационно-сервисная компания, авиакомпания "Авиакон Цитотранс", ООО "Чартер грин лайт Москва".
Помимо этого, под санкции попали Центральное конструкторское бюро "Лазурит", АО "Владивостокское предприятие Электроавтоматика", ФГУП Научно-производственное предприятие "Гамма" и АО "Терра Тех".
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ЭкономикаСШАСанкции в отношении РоссииУральский завод гражданской авиацииДальзаводВ миреРоссия
 
 
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