https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847698684.html

США ввели санкции против российских судоремонтных и авиационных предприятий

США ввели санкции против российских судоремонтных и авиационных предприятий - РИА Новости, 26.01.2023

США ввели санкции против российских судоремонтных и авиационных предприятий

Новые антироссийские санкции США вводятся против российских судоремонтных и авиационных предприятий, расширенный санкционный список в четверг опубликовало... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T18:57

2023-01-26T18:57

2023-01-26T18:57

экономика

сша

санкции в отношении россии

уральский завод гражданской авиации

дальзавод

в мире

россия

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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Новые антироссийские санкции США вводятся против российских судоремонтных и авиационных предприятий, расширенный санкционный список в четверг опубликовало министерство финансов США. В санкционный список, в частности, вошли АО Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" и связанные с ним предприятия, АО "Северо-Восточный ремонтный центр" и Центр судоремонта "Дальзавод", АО "Уральский завод гражданской авиации", Национальная авиационно-сервисная компания, авиакомпания "Авиакон Цитотранс", ООО "Чартер грин лайт Москва". Помимо этого, под санкции попали Центральное конструкторское бюро "Лазурит", АО "Владивостокское предприятие Электроавтоматика", ФГУП Научно-производственное предприятие "Гамма" и АО "Терра Тех".

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экономика, сша, санкции в отношении россии, уральский завод гражданской авиации, дальзавод, в мире, россия