https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847694540.html

США ввели визовые санкции против 531 представителя ВС России

США ввели визовые санкции против 531 представителя ВС России - РИА Новости, 26.01.2023

США ввели визовые санкции против 531 представителя ВС России

США вводят визовые ограничения в отношении 531 представителя вооруженных сил РФ за действия на Украине, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T18:39

2023-01-26T18:39

2023-01-26T19:15

россия

сша

государственный департамент сша

в мире

украина

санкции

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. США вводят визовые ограничения в отношении 531 представителя вооруженных сил РФ за действия на Украине, сообщил госдепартамент."Госдепартамент предпринимает шаги для введения визовых ограничений в отношении 531 члена вооруженных сил Российской Федерации за действия, которые угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины", - сказано с пресс-релизе.Списки российских военных госдепартамент не представил.

https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847691600.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, государственный департамент сша, в мире, украина, санкции, санкции в отношении россии