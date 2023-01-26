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США ввели визовые санкции против 531 представителя ВС России - РИА Новости, 26.01.2023
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США ввели визовые санкции против 531 представителя ВС России
США ввели визовые санкции против 531 представителя ВС России - РИА Новости, 26.01.2023
США ввели визовые санкции против 531 представителя ВС России
США вводят визовые ограничения в отношении 531 представителя вооруженных сил РФ за действия на Украине, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:39
2023-01-26T19:15
россия
сша
государственный департамент сша
в мире
украина
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. США вводят визовые ограничения в отношении 531 представителя вооруженных сил РФ за действия на Украине, сообщил госдепартамент."Госдепартамент предпринимает шаги для введения визовых ограничений в отношении 531 члена вооруженных сил Российской Федерации за действия, которые угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины", - сказано с пресс-релизе.Списки российских военных госдепартамент не представил.
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россия, сша, государственный департамент сша, в мире, украина, санкции, санкции в отношении россии
Россия, США, Государственный департамент США, В мире, Украина, Санкции, Санкции в отношении России
18:39 26.01.2023 (обновлено: 19:15 26.01.2023)
 
США ввели визовые санкции против 531 представителя ВС России

Госдеп: США ввели визовые санкции против 531 российского военного за действия на Украине

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. США вводят визовые ограничения в отношении 531 представителя вооруженных сил РФ за действия на Украине, сообщил госдепартамент.
"Госдепартамент предпринимает шаги для введения визовых ограничений в отношении 531 члена вооруженных сил Российской Федерации за действия, которые угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины", - сказано с пресс-релизе.
Списки российских военных госдепартамент не представил.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Вчера, 18:31
США ввели санкции против Мантурова и Минниханова
 
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