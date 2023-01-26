https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847694540.html
США ввели визовые санкции против 531 представителя ВС России
США ввели визовые санкции против 531 представителя ВС России - РИА Новости, 26.01.2023
США ввели визовые санкции против 531 представителя ВС России
США вводят визовые ограничения в отношении 531 представителя вооруженных сил РФ за действия на Украине, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:39
2023-01-26T18:39
2023-01-26T19:15
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санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. США вводят визовые ограничения в отношении 531 представителя вооруженных сил РФ за действия на Украине, сообщил госдепартамент."Госдепартамент предпринимает шаги для введения визовых ограничений в отношении 531 члена вооруженных сил Российской Федерации за действия, которые угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины", - сказано с пресс-релизе.Списки российских военных госдепартамент не представил.
https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847691600.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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18:39 26.01.2023 (обновлено: 19:15 26.01.2023)
США ввели визовые санкции против 531 представителя ВС России
Госдеп: США ввели визовые санкции против 531 российского военного за действия на Украине