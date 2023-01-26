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В МИД Сербии назвали причину неприсоединения к антироссийским санкциям
В МИД Сербии назвали причину неприсоединения к антироссийским санкциям - РИА Новости, 26.01.2023
В МИД Сербии назвали причину неприсоединения к антироссийским санкциям
Некорректно вводить санкции против России, которая поддерживает Сербию по вопросу Косово, при том, что Белград не поддерживает нарушение территориальной... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T16:31
2023-01-26T16:31
2023-01-26T16:31
в мире
сербия
ивица дачич
санкции в отношении россии
оон
косово
россия
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БЕЛГРАД, 26 янв – РИА Новости. Некорректно вводить санкции против России, которая поддерживает Сербию по вопросу Косово, при том, что Белград не поддерживает нарушение территориальной целостности Украины, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич. Замглавы правительства Сербии и министр иностранных дел находится в Анкаре с рабочим визитом, где в четверг провел встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. "Как вы знаете, мы не присоединились к санкциям против РФ из-за наших национальных и государственных, экономических интересов и сотрудничества, и из-за проблемы Сербии в связи с территориальной целостностью и суверенитетом по вопросу Косово, в чем Россия поддерживает Сербию на других форумах. Было бы некорректно, если бы Сербия сейчас ввела санкции против России", - отметил глава МИД. Дачич подчеркнул, что это не значит, что "Белград не сделает все, чтобы ясно сказать, что не поддерживает нарушение территориальной целостности Украины и поможет, сколько может".
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в мире, сербия, ивица дачич, санкции в отношении россии, оон, косово, россия
В мире, Сербия, Ивица Дачич, Санкции в отношении России, ООН, Косово, Россия
В МИД Сербии назвали причину неприсоединения к антироссийским санкциям
МИД Сербии заявил о некорректности санкций против России, поддерживающей Белград по Косово
БЕЛГРАД, 26 янв – РИА Новости. Некорректно вводить санкции против России, которая поддерживает Сербию по вопросу Косово, при том, что Белград не поддерживает нарушение территориальной целостности Украины, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Замглавы правительства Сербии и министр иностранных дел находится в Анкаре
с рабочим визитом, где в четверг провел встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу
.
"Сербия и Турция
хотят быть конструктивными факторами мира и стабильности, наши интерес не заключается в том, чтобы быть на чьей-то стороне в конфликтах и войнах. Мы выступаем за соблюдение территориальной целостности суверенитета каждого государства-члена ООН
", - заявил Дачич на совместной пресс-конференции.
"Как вы знаете, мы не присоединились к санкциям против РФ из-за наших национальных и государственных, экономических интересов и сотрудничества, и из-за проблемы Сербии в связи с территориальной целостностью и суверенитетом по вопросу Косово, в чем Россия поддерживает Сербию на других форумах. Было бы некорректно, если бы Сербия сейчас ввела санкции против России", - отметил глава МИД.
Дачич подчеркнул, что это не значит, что "Белград не сделает все, чтобы ясно сказать, что не поддерживает нарушение территориальной целостности Украины и поможет, сколько может".