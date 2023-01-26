https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847643756.html

В МИД Сербии назвали причину неприсоединения к антироссийским санкциям

В МИД Сербии назвали причину неприсоединения к антироссийским санкциям - РИА Новости, 26.01.2023

В МИД Сербии назвали причину неприсоединения к антироссийским санкциям

Некорректно вводить санкции против России, которая поддерживает Сербию по вопросу Косово, при том, что Белград не поддерживает нарушение территориальной... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T16:31

2023-01-26T16:31

2023-01-26T16:31

в мире

сербия

ивица дачич

санкции в отношении россии

оон

косово

россия

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БЕЛГРАД, 26 янв – РИА Новости. Некорректно вводить санкции против России, которая поддерживает Сербию по вопросу Косово, при том, что Белград не поддерживает нарушение территориальной целостности Украины, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич. Замглавы правительства Сербии и министр иностранных дел находится в Анкаре с рабочим визитом, где в четверг провел встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. "Как вы знаете, мы не присоединились к санкциям против РФ из-за наших национальных и государственных, экономических интересов и сотрудничества, и из-за проблемы Сербии в связи с территориальной целостностью и суверенитетом по вопросу Косово, в чем Россия поддерживает Сербию на других форумах. Было бы некорректно, если бы Сербия сейчас ввела санкции против России", - отметил глава МИД. Дачич подчеркнул, что это не значит, что "Белград не сделает все, чтобы ясно сказать, что не поддерживает нарушение территориальной целостности Украины и поможет, сколько может".

https://ria.ru/20230125/udobreniya-1847448100.html

сербия

косово

россия

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в мире, сербия, ивица дачич, санкции в отношении россии, оон, косово, россия