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СМИ: США требуют, чтобы Турция прекратила допускать авиарейсы из России - РИА Новости, 26.01.2023
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СМИ: США требуют, чтобы Турция прекратила допускать авиарейсы из России
СМИ: США требуют, чтобы Турция прекратила допускать авиарейсы из России - РИА Новости, 26.01.2023
СМИ: США требуют, чтобы Турция прекратила допускать авиарейсы из России
Вашингтон оказывает давление на Анкару, чтобы та прекратила практику допуска прилета и обслуживания рейсов российских авиакомпаний на самолетах американского... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:51
2023-01-26T17:49
в мире
сша
турция
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Вашингтон оказывает давление на Анкару, чтобы та прекратила практику допуска прилета и обслуживания рейсов российских авиакомпаний на самолетах американского производства, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.Как уточняется в статье, чиновники из США в прошлом месяце пригрозили туркам среди прочего тюремными заключениями, штрафами, а также отменой экспортных привилегий за нарушение экспортного контроля, который ввели в 2022 году. Речь идет о таких услугах, как дозаправка и замена запчастей у самолетов американского производства, которые выполняют рейсы в Россию и Белоруссию.По данным СМИ, в декабре прошлого года помощник министра торговли США Теа Розман Кендлер донесла до турецких чиновников позицию Вашингтона. Издание полагает, что эта ситуация продемонстрирует, смогут ли США и их союзники преуспеть в долгосрочной изоляции России или та продолжит экономическую деятельность с помощью третьих стран. После начала спецоперации российской армии на Украине западные страны ввели жесткие санкции против Москвы. Под ударом, помимо прочих, оказался сектор гражданской авиации. Так, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов, на что Россия дала зеркальный ответ.
https://ria.ru/20230126/bumerang-1847472027.html
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сша
турция
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в мире, сша, турция, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
В мире, США, Турция, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия
15:51 26.01.2023 (обновлено: 17:49 26.01.2023)
 
СМИ: США требуют, чтобы Турция прекратила допускать авиарейсы из России

WSJ: Вашингтон требует от Турции прекратить принимать российские самолеты производства США

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Вашингтон оказывает давление на Анкару, чтобы та прекратила практику допуска прилета и обслуживания рейсов российских авиакомпаний на самолетах американского производства, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как уточняется в статье, чиновники из США в прошлом месяце пригрозили туркам среди прочего тюремными заключениями, штрафами, а также отменой экспортных привилегий за нарушение экспортного контроля, который ввели в 2022 году. Речь идет о таких услугах, как дозаправка и замена запчастей у самолетов американского производства, которые выполняют рейсы в Россию и Белоруссию.
Штаб-квартира Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Вчера, 01:08
Запад предупредили о новом санкционном бумеранге
По данным СМИ, в декабре прошлого года помощник министра торговли США Теа Розман Кендлер донесла до турецких чиновников позицию Вашингтона. Издание полагает, что эта ситуация продемонстрирует, смогут ли США и их союзники преуспеть в долгосрочной изоляции России или та продолжит экономическую деятельность с помощью третьих стран.
После начала спецоперации российской армии на Украине западные страны ввели жесткие санкции против Москвы. Под ударом, помимо прочих, оказался сектор гражданской авиации. Так, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов, на что Россия дала зеркальный ответ.
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября 2022, 11:55
Финляндия конфисковала три частных самолета, якобы связанных с россиянами
 
В миреСШАТурцияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Россия
 
 
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