15:51 26.01.2023 (обновлено: 17:49 26.01.2023)
СМИ: США требуют, чтобы Турция прекратила допускать авиарейсы из России
WSJ: Вашингтон требует от Турции прекратить принимать российские самолеты производства США
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Вашингтон оказывает давление на Анкару, чтобы та прекратила практику допуска прилета и обслуживания рейсов российских авиакомпаний на самолетах американского производства, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как уточняется в статье, чиновники из США в прошлом месяце пригрозили туркам среди прочего тюремными заключениями, штрафами, а также отменой экспортных привилегий за нарушение экспортного контроля, который ввели в 2022 году. Речь идет о таких услугах, как дозаправка и замена запчастей у самолетов американского производства, которые выполняют рейсы в Россию и Белоруссию.
Вчера, 01:08Запад предупредили о новом санкционном бумеранге
По данным СМИ, в декабре прошлого года помощник министра торговли США Теа Розман Кендлер донесла до турецких чиновников позицию Вашингтона. Издание полагает, что эта ситуация продемонстрирует, смогут ли США и их союзники преуспеть в долгосрочной изоляции России или та продолжит экономическую деятельность с помощью третьих стран.
После начала спецоперации российской армии на Украине западные страны ввели жесткие санкции против Москвы. Под ударом, помимо прочих, оказался сектор гражданской авиации. Так, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов, на что Россия дала зеркальный ответ.
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