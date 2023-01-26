https://ria.ru/20230126/samolety-1847626455.html

СМИ: США требуют, чтобы Турция прекратила допускать авиарейсы из России

СМИ: США требуют, чтобы Турция прекратила допускать авиарейсы из России - РИА Новости, 26.01.2023

СМИ: США требуют, чтобы Турция прекратила допускать авиарейсы из России

Вашингтон оказывает давление на Анкару, чтобы та прекратила практику допуска прилета и обслуживания рейсов российских авиакомпаний на самолетах американского... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:51

2023-01-26T15:51

2023-01-26T17:49

в мире

сша

турция

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Вашингтон оказывает давление на Анкару, чтобы та прекратила практику допуска прилета и обслуживания рейсов российских авиакомпаний на самолетах американского производства, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.Как уточняется в статье, чиновники из США в прошлом месяце пригрозили туркам среди прочего тюремными заключениями, штрафами, а также отменой экспортных привилегий за нарушение экспортного контроля, который ввели в 2022 году. Речь идет о таких услугах, как дозаправка и замена запчастей у самолетов американского производства, которые выполняют рейсы в Россию и Белоруссию.По данным СМИ, в декабре прошлого года помощник министра торговли США Теа Розман Кендлер донесла до турецких чиновников позицию Вашингтона. Издание полагает, что эта ситуация продемонстрирует, смогут ли США и их союзники преуспеть в долгосрочной изоляции России или та продолжит экономическую деятельность с помощью третьих стран. После начала спецоперации российской армии на Украине западные страны ввели жесткие санкции против Москвы. Под ударом, помимо прочих, оказался сектор гражданской авиации. Так, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов, на что Россия дала зеркальный ответ.

https://ria.ru/20230126/bumerang-1847472027.html

https://ria.ru/20221118/finlyandiya-1832425108.html

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турция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, турция, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия