https://ria.ru/20230126/ryabkov-1847733006.html

Рябков назвал условие для диалога с США о контроле над вооружениями

Рябков назвал условие для диалога с США о контроле над вооружениями - РИА Новости, 26.01.2023

Рябков назвал условие для диалога с США о контроле над вооружениями

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что для продолжения диалога по контролю над вооружениями с США нужно договориться с Западом о принципах сосуществования,... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T23:18

2023-01-26T23:18

2023-01-26T23:31

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что для продолжения диалога по контролю над вооружениями с США нужно договориться с Западом о принципах сосуществования, минимизирующих конфликтный потенциал. Дипломат отметил, что диалог оказался замороженным в результате действий США, которые столкнулись с оказанным Россией Западу отпором на Украине. "В результате действий Вашингтона контроль над вооружениями стал заложником общей глубокой деградации наших двусторонних отношений", — заявил Рябков.Он констатировал, что зашкаливающая агрессивность США, пытающихся нанести России "стратегическое поражение" в развязанной против нее тотальной гибридной войне, сделала практически невозможным конструктивное и плодотворное ведение дел с Вашингтоном по контролю над вооружениями в обычном режиме."Это, конечно же, не означает, что мы отказываемся от контроля над вооружениями как такового",— указал Рябков.В размещенном на сайте МИД тексте интервью говорится, что, по заявлению дипломата, "эта сфера не может существовать в отрыве от военно-политических и геостратегических реалий". Он отметил, что для принятия жизнеспособных решений в этой области потребуется договориться с Западом о параметрах и принципах сосуществования, которые обеспечивали бы минимизацию конфликтного потенциала. При этом договоренности по контролю над вооружениями с США необходимо вписать в более "здоровый", чем сейчас, общеполитический и военно-стратегический контекст, пояснил дипломат.Рябков добавил, что любые подобные договоренности должны быть основаны на принципах равноправия и строгого паритета, работать на укрепление национальной безопасности. "Никакие односторонние уступки здесь не допустимы", - заключил он.

https://ria.ru/20230124/bezopasnost-1847082530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, сергей рябков