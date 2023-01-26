https://ria.ru/20230126/rusofobiya-1847492173.html

Не все украинцы объединились в русофобии, заявил Медведчук

Не все украинцы объединились в русофобии, заявил Медведчук - РИА Новости, 26.01.2023

Не все украинцы объединились в русофобии, заявил Медведчук

На Украине есть люди, не поддерживающие кризис между РФ и Украиной, далеко не все украинцы объединились в вопросе антироссийской истерии и русофобии, заявил... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T09:09

2023-01-26T09:09

2023-01-26T10:52

в мире

виктор медведчук

украина

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На Украине есть люди, не поддерживающие кризис между РФ и Украиной, далеко не все украинцы объединились в вопросе антироссийской истерии и русофобии, заявил политик Виктор Медведчук. "Он (Зеленский - ред.) сегодня представляет Украину и говорит, что украинский народ объединился. В вопросе антироссийской истерии и пещерной русофобии. Это не так. Кроме "анти-России", на территории Украины есть люди, которые сегодня боятся об этом говорить публично, но они никогда не поддерживали тот характер и то содержание отношений между Украиной и Россией, которое сложилось сегодня", - сказал Медведчук в интервью RT. Он добавил, что монолит, представляющийся Зеленским, на самом деле "высосан из пальца", это "монолит на штыках".

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html

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Варвара Скокшина

в мире, виктор медведчук, украина, россия