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Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 26.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/rubezhi-1847573063.html
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 26.01.2023
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Минобороны заявило об успешном наступлении российских Вооруженных сил на Донецком направлении. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:30
2023-01-26T15:04
специальная военная операция на украине
россия
в мире
константиновка
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Минобороны заявило об успешном наступлении российских Вооруженных сил на Донецком направлении.Кроме того, в районе Константиновки в ДНР удалось уничтожить склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Потери противника на этом направлении за сутки составили:Купянское направлениеНа Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение солдатам 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ возле Синьковки и Тимковки в Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеРоссийские авиация и артиллерия нанесли удар по подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Ямполовки в ДНР, а также Серебрянского лесничества.Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" продолжила наступление и нанесла огневое поражение солдатам ВСУ в районе Угледара в ДНР, а также Павловки и Левадного в Запорожской области.Потери противника составили:Помимо этого, возле Угледара, а также Червоного и Канцеровки в Запорожской области удалось уничтожить два украинских хранилища топлива для военной техники и три склада артиллерийских боеприпасов.Херсонское направлениеНа Херсонском направлении российские войска успешно провели контрбатарейную борьбу с украинскими подразделениями. Кроме того, в районах Дудчан и Токаревки в Херсонской области, а также Червоногригоровки в Днепропетровской области уничтожены четыре склада с боеприпасами.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 119 районах.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230124/dnr-1847181774.html
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россия, в мире, константиновка, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Константиновка, США, Вооруженные силы Украины
13:30 26.01.2023 (обновлено: 15:04 26.01.2023)
 
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Минобороны: южная группировка войск заняла более выгодные рубежи на Донецком направлении

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Минобороны заявило об успешном наступлении российских Вооруженных сил на Донецком направлении.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции", — говорится в сводке.
Кроме того, в районе Константиновки в ДНР удалось уничтожить склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Потери противника на этом направлении за сутки составили:
  • более 40 военнослужащих;
  • боевая машина пехоты;
  • две установки РСЗО "Град";
  • самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin";
  • радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50;
  • две гаубицы Д-20 и "Гиацинт-Б".
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24 января, 19:20Специальная военная операция на Украине
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Купянское направление

На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение солдатам 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ возле Синьковки и Тимковки в Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР.
Потери противника составили:
  • более 20 военнослужащих;
  • боевая бронированная машина;
  • пикап;
  • гаубица Д-20.
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Краснолиманское направление

Российские авиация и артиллерия нанесли удар по подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Ямполовки в ДНР, а также Серебрянского лесничества.
Потери противника составили:
  • около 70 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • две боевые бронированные машины;
  • четыре артиллерийские системы M-777 производства США.
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Южнодонецкое и Запорожское направления

Группировка войск "Восток" продолжила наступление и нанесла огневое поражение солдатам ВСУ в районе Угледара в ДНР, а также Павловки и Левадного в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • до 60 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • два пикапа.
Помимо этого, возле Угледара, а также Червоного и Канцеровки в Запорожской области удалось уничтожить два украинских хранилища топлива для военной техники и три склада артиллерийских боеприпасов.

Херсонское направление

На Херсонском направлении российские войска успешно провели контрбатарейную борьбу с украинскими подразделениями. Кроме того, в районах Дудчан и Токаревки в Херсонской области, а также Червоногригоровки в Днепропетровской области уничтожены четыре склада с боеприпасами.
Потери противника составили:
  • три гаубицы Д-20;
  • самоходная гаубица "Гвоздика";
  • две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 производства США.
Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 119 районах.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреКонстантиновкаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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