https://ria.ru/20230126/rossiya-1847548868.html

Зеленский признал продвижение российских войск на востоке

Зеленский признал продвижение российских войск на востоке - РИА Новости, 26.01.2023

Зеленский признал продвижение российских войск на востоке

Президент Украины Владимир Зеленский признал успехи российских войск в Донбассе. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:17

2023-01-26T12:17

2023-01-26T12:57

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

россия

донецкая народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский признал успехи российских войск в Донбассе.Сегодня российские военные вошли в Угледар и закрепились на его окраинах. Также союзные силы взяли под контроль трассу, ведущую из города в населенный пункт Покровское.Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения "Вагнера" продвигаются в Артемовске. Бои идут на окраинах и в кварталах, которые недавно удерживались противником. По оценке руководства ДНР, в последние дни ситуация в районе Артемовска близка к оперативному окружению. Как утверждается, у украинских войск осталась "буквально одна дорога", по которой "относительно безопасно" можно добраться до города. На этой неделе также сообщалось о зачистке Краснопольевки и Двуречья, продвижении в районе населенного пункта Великая Новоселка.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230126/ugledar-1847550666.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, россия, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр