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Зеленский признал продвижение российских войск на востоке - РИА Новости, 26.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/rossiya-1847548868.html
Зеленский признал продвижение российских войск на востоке
Зеленский признал продвижение российских войск на востоке - РИА Новости, 26.01.2023
Зеленский признал продвижение российских войск на востоке
Президент Украины Владимир Зеленский признал успехи российских войск в Донбассе. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:17
2023-01-26T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
россия
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский признал успехи российских войск в Донбассе.Сегодня российские военные вошли в Угледар и закрепились на его окраинах. Также союзные силы взяли под контроль трассу, ведущую из города в населенный пункт Покровское.Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения "Вагнера" продвигаются в Артемовске. Бои идут на окраинах и в кварталах, которые недавно удерживались противником. По оценке руководства ДНР, в последние дни ситуация в районе Артемовска близка к оперативному окружению. Как утверждается, у украинских войск осталась "буквально одна дорога", по которой "относительно безопасно" можно добраться до города. На этой неделе также сообщалось о зачистке Краснопольевки и Двуречья, продвижении в районе населенного пункта Великая Новоселка.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230126/ugledar-1847550666.html
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в мире, владимир зеленский, россия, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:17 26.01.2023 (обновлено: 12:57 26.01.2023)
 
Зеленский признал продвижение российских войск на востоке

Президент Украины Зеленский признал, что российские войска продвигаются на востоке

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский признал успехи российских войск в Донбассе.

"На востоке они продвигаются", — заявил политик в интервью британскому телеканалу Sky News.

Сегодня российские военные вошли в Угледар и закрепились на его окраинах. Также союзные силы взяли под контроль трассу, ведущую из города в населенный пункт Покровское.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения "Вагнера" продвигаются в Артемовске. Бои идут на окраинах и в кварталах, которые недавно удерживались противником.
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По оценке руководства ДНР, в последние дни ситуация в районе Артемовска близка к оперативному окружению. Как утверждается, у украинских войск осталась "буквально одна дорога", по которой "относительно безопасно" можно добраться до города. На этой неделе также сообщалось о зачистке Краснопольевки и Двуречья, продвижении в районе населенного пункта Великая Новоселка.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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