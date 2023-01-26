https://ria.ru/20230126/rogov-1847482503.html

Рогов: ВСУ планируют весной контрнаступление на Бердянск и Мелитополь

Рогов: ВСУ планируют весной контрнаступление на Бердянск и Мелитополь - РИА Новости, 26.01.2023

Рогов: ВСУ планируют весной контрнаступление на Бердянск и Мелитополь

Украинская армия может предпринять попытку контрнаступления в конце марта — начале апреля, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T07:15

2023-01-26T07:15

2023-01-26T09:08

специальная военная операция на украине

владимир рогов

джо байден

мелитополь

бердянск

украина

m1 abrams

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости. Украинская армия может предпринять попытку контрнаступления в конце марта — начале апреля, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Главными направлениями украинского наступления собеседник агентства назвал Мелитополь и Бердянск. "Этот вариант уже презентован западной публике, и перед киевским режимом стоит задача его как-то воплотить в жизнь", — отметил он.По словам Рогова, сейчас у украинской армии нет ресурсов для широкого наступления. Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ сконцентрировали до 40 тысяч человек на Запорожском направлении и готовятся к нападению.Вчера президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка М1 Abrams. Он также анонсировал подготовку украинской армии к контрнаступлению.Осенью прошлого года власти региона сообщали о планах киевских властей организовать масштабное нападение на Запорожскую область. Ожидалось, что Энергодар с ЗАЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать тремя основными направлениями возможных атак противника. ВСУ направили сюда большое количество соединений, с помощью которых киевский режим намеревался выйти к Азовскому морю.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

https://radiosputnik.ria.ru/20230124/rogov-1846972439.html

https://ria.ru/20230120/krym-1846142142.html

https://ria.ru/20230126/tanki-1847487820.html

мелитополь

бердянск

украина

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владимир рогов, джо байден, мелитополь, бердянск, украина, m1 abrams