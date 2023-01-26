07:15 26.01.2023 (обновлено: 09:08 26.01.2023)
Рогов: ВСУ планируют весной контрнаступление на Бердянск и Мелитополь
Член совета ВГА Рогов: ВСУ могут предпринять попытку контрнаступления предстоящей весной
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости. Украинская армия может предпринять попытку контрнаступления в конце марта — начале апреля, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Это те сроки, когда режим Зеленского сможет зализать раны и попытаться сформировать новые корпуса, чтобы кинуть их на убой. Но все будет зависеть от того, где к этому времени будет линия фронта, насколько далеко мы сможем пройти вперед и закрепить свои успехи", — сказал Рогов.
Главными направлениями украинского наступления собеседник агентства назвал Мелитополь и Бердянск.
"Этот вариант уже презентован западной публике, и перед киевским режимом стоит задача его как-то воплотить в жизнь", — отметил он.
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По словам Рогова, сейчас у украинской армии нет ресурсов для широкого наступления.
"Потенциально у них есть силы для небольших контратак в режиме пиар-перемоги. Однако мы знаем, что на Украине идет новая волна мобилизации всеми возможными способами и поставлена задача к концу марта мобилизовать и бросить на фронт не менее 150 тысяч человек", — сказал Рогов.
Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ сконцентрировали до 40 тысяч человек на Запорожском направлении и готовятся к нападению.
Вчера президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка М1 Abrams. Он также анонсировал подготовку украинской армии к контрнаступлению.
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Осенью прошлого года власти региона сообщали о планах киевских властей организовать масштабное нападение на Запорожскую область. Ожидалось, что Энергодар с ЗАЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать тремя основными направлениями возможных атак противника. ВСУ направили сюда большое количество соединений, с помощью которых киевский режим намеревался выйти к Азовскому морю.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.