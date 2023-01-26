https://ria.ru/20230126/robot-1847486160.html

Робот "Маркер" подготовят для уничтожения танков НАТО

Робот "Маркер" подготовят для уничтожения танков НАТО - РИА Новости, 26.01.2023

Робот "Маркер" подготовят для уничтожения танков НАТО

Фонд перспективных исследований (ФПИ) и компания "Андроидная техника" подготовят боевой вариант робота "Маркер" для уничтожения "Абрамсов" и "Леопардов",... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T08:03

2023-01-26T08:03

2023-01-26T08:05

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

дмитрий рогозин

виктор мураховский

джо байден

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772834738_0:13:1280:733_1920x0_80_0_0_4078aaf5aa9a72788bc67c7fa3c62b33.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) и компания "Андроидная техника" подготовят боевой вариант робота "Маркер" для уничтожения "Абрамсов" и "Леопардов", написал экс-глава "Роскосмоса", руководитель группы военно-технических экспертов "Царские волки" Дмитрий Рогозин в своём Телеграм-канале. Ранее он сообщил РИА Новости, что в феврале в зону СВО поступят четыре робота "Маркер" в разведывательной и ударной версиях, которые будут принимать участие в боевых действиях после обкатки на полигоне. Рогозин отмечал, что "Маркер" сможет автоматически засекать и поражать танки "Абрамс", "Леопард" и другие машины за счёт электронного каталога в системе управления с образами техники противника. "Переговорил еще раз с коллегами из "Андроидной техники" и Фонда перспективных исследований. Все согласны, что наш ударный "Маркер" за оставшееся время до прибытия на Украину "Абрамсов" и "Леопардов" должен быть подготовлен для их уничтожения вместе с экипажами", - сообщил глава "Царских волков" в своём канале в четверг. На боевой модуль "Маркера" могут устанавливаться противотанковые ракетные комплексы, которые являются эффективным средством борьбы с современными танками. Как сообщил РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский, танкам НАТО придётся действовать на Украине на дальностях боя менее 1 500 м из-за особенностей местности, в то время как их броня приспособлена для дальностей более 2 000 м. Кроме того, отмечал специалист, западные танки имеют крупные габариты, что делает их удобной мишенью для противотанковых средств. В среду правительство Германии объявило о передаче Киеву 14 танков Leopard 2. В этот же день президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка М1 Abrams. "Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около трех тонн обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.

https://ria.ru/20230125/leopard-1847407517.html

https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, дмитрий рогозин, виктор мураховский, джо байден, украина, россия, германия, фонд перспективных исследований, нато, m1 abrams