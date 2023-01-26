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Робот "Маркер" подготовят для уничтожения танков НАТО - РИА Новости, 26.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/robot-1847486160.html
Робот "Маркер" подготовят для уничтожения танков НАТО
Робот "Маркер" подготовят для уничтожения танков НАТО - РИА Новости, 26.01.2023
Робот "Маркер" подготовят для уничтожения танков НАТО
Фонд перспективных исследований (ФПИ) и компания "Андроидная техника" подготовят боевой вариант робота "Маркер" для уничтожения "Абрамсов" и "Леопардов",... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T08:03
2023-01-26T08:05
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
дмитрий рогозин
виктор мураховский
джо байден
украина
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) и компания "Андроидная техника" подготовят боевой вариант робота "Маркер" для уничтожения "Абрамсов" и "Леопардов", написал экс-глава "Роскосмоса", руководитель группы военно-технических экспертов "Царские волки" Дмитрий Рогозин в своём Телеграм-канале. Ранее он сообщил РИА Новости, что в феврале в зону СВО поступят четыре робота "Маркер" в разведывательной и ударной версиях, которые будут принимать участие в боевых действиях после обкатки на полигоне. Рогозин отмечал, что "Маркер" сможет автоматически засекать и поражать танки "Абрамс", "Леопард" и другие машины за счёт электронного каталога в системе управления с образами техники противника. "Переговорил еще раз с коллегами из "Андроидной техники" и Фонда перспективных исследований. Все согласны, что наш ударный "Маркер" за оставшееся время до прибытия на Украину "Абрамсов" и "Леопардов" должен быть подготовлен для их уничтожения вместе с экипажами", - сообщил глава "Царских волков" в своём канале в четверг. На боевой модуль "Маркера" могут устанавливаться противотанковые ракетные комплексы, которые являются эффективным средством борьбы с современными танками. Как сообщил РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский, танкам НАТО придётся действовать на Украине на дальностях боя менее 1 500 м из-за особенностей местности, в то время как их броня приспособлена для дальностей более 2 000 м. Кроме того, отмечал специалист, западные танки имеют крупные габариты, что делает их удобной мишенью для противотанковых средств. В среду правительство Германии объявило о передаче Киеву 14 танков Leopard 2. В этот же день президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка М1 Abrams. "Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около трех тонн обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.
https://ria.ru/20230125/leopard-1847407517.html
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безопасность, технологии, дмитрий рогозин, виктор мураховский, джо байден, украина, россия, германия, фонд перспективных исследований, нато, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Дмитрий Рогозин, Виктор Мураховский, Джо Байден, Украина, Россия, Германия, Фонд перспективных исследований, НАТО, M1 Abrams
08:03 26.01.2023 (обновлено: 08:05 26.01.2023)
 
Робот "Маркер" подготовят для уничтожения танков НАТО

ФПИ и "Андроидная техника" подготовят "Маркер" для уничтожения танков НАТО с экипажами

© Фото : предоставлено НПО "Андроидная техника"Российский робототехнический комплекс "Маркер"
Российский робототехнический комплекс Маркер - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : предоставлено НПО "Андроидная техника"
Российский робототехнический комплекс "Маркер". Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) и компания "Андроидная техника" подготовят боевой вариант робота "Маркер" для уничтожения "Абрамсов" и "Леопардов", написал экс-глава "Роскосмоса", руководитель группы военно-технических экспертов "Царские волки" Дмитрий Рогозин в своём Телеграм-канале.
Ранее он сообщил РИА Новости, что в феврале в зону СВО поступят четыре робота "Маркер" в разведывательной и ударной версиях, которые будут принимать участие в боевых действиях после обкатки на полигоне. Рогозин отмечал, что "Маркер" сможет автоматически засекать и поражать танки "Абрамс", "Леопард" и другие машины за счёт электронного каталога в системе управления с образами техники противника.
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"Переговорил еще раз с коллегами из "Андроидной техники" и Фонда перспективных исследований. Все согласны, что наш ударный "Маркер" за оставшееся время до прибытия на Украину "Абрамсов" и "Леопардов" должен быть подготовлен для их уничтожения вместе с экипажами", - сообщил глава "Царских волков" в своём канале в четверг.
На боевой модуль "Маркера" могут устанавливаться противотанковые ракетные комплексы, которые являются эффективным средством борьбы с современными танками.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский, танкам НАТО придётся действовать на Украине на дальностях боя менее 1 500 м из-за особенностей местности, в то время как их броня приспособлена для дальностей более 2 000 м. Кроме того, отмечал специалист, западные танки имеют крупные габариты, что делает их удобной мишенью для противотанковых средств.
В среду правительство Германии объявило о передаче Киеву 14 танков Leopard 2. В этот же день президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка М1 Abrams.
"Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около трех тонн обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииДмитрий РогозинВиктор МураховскийДжо БайденУкраинаРоссияГерманияФонд перспективных исследованийНАТОM1 Abrams
 
 
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