https://ria.ru/20230126/rezhim-1847492299.html

Киевский режим пытается ослабить Россию изнутри, заявил Медведчук

Киевский режим пытается ослабить Россию изнутри, заявил Медведчук - РИА Новости, 26.01.2023

Киевский режим пытается ослабить Россию изнутри, заявил Медведчук

Владимир Зеленский и его окружение пытаются реализовать цель, поставленную Западом, - ослабить Россию изнутри, заявил политик Виктор Медведчук. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T09:09

2023-01-26T09:09

2023-01-26T10:06

специальная военная операция на украине

виктор медведчук

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847500920_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2fc91d693b7392184ff1f77150f25a0b.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение пытаются реализовать цель, поставленную Западом, - ослабить Россию изнутри, заявил политик Виктор Медведчук. "Их план только один. Вот это противостояние должно быть направлено на то, чтобы ослабить Россию… Понятно, что Украина не может победить, по известным фактическим обстоятельствам, Россию. Но возбудить какое-то противостояние внутри России, процессы, которые могут ослабить Россию..., – это цель, которая поставлена Западом. И которую пытаются реализовать Зеленский и его окружение", - сказал он в интервью RT.

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Интервью украинского политика Медведчука Интервью украинского политика Медведчука английской редакции телеканала RT 2023-01-26T09:09 true PT26M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

виктор медведчук, россия, украина