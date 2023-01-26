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Киевский режим пытается ослабить Россию изнутри, заявил Медведчук - РИА Новости, 26.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/rezhim-1847492299.html
Киевский режим пытается ослабить Россию изнутри, заявил Медведчук
Киевский режим пытается ослабить Россию изнутри, заявил Медведчук - РИА Новости, 26.01.2023
Киевский режим пытается ослабить Россию изнутри, заявил Медведчук
Владимир Зеленский и его окружение пытаются реализовать цель, поставленную Западом, - ослабить Россию изнутри, заявил политик Виктор Медведчук. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T09:09
2023-01-26T10:06
специальная военная операция на украине
виктор медведчук
россия
украина
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение пытаются реализовать цель, поставленную Западом, - ослабить Россию изнутри, заявил политик Виктор Медведчук. "Их план только один. Вот это противостояние должно быть направлено на то, чтобы ослабить Россию… Понятно, что Украина не может победить, по известным фактическим обстоятельствам, Россию. Но возбудить какое-то противостояние внутри России, процессы, которые могут ослабить Россию..., – это цель, которая поставлена Западом. И которую пытаются реализовать Зеленский и его окружение", - сказал он в интервью RT.
https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html
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Интервью украинского политика Медведчука
Интервью украинского политика Медведчука английской редакции телеканала RT
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виктор медведчук, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Виктор Медведчук, Россия, Украина
09:09 26.01.2023 (обновлено: 10:06 26.01.2023)
 
Киевский режим пытается ослабить Россию изнутри, заявил Медведчук

Украинский политик Медведчук: Киевский режим пытается ослабить Россию изнутри

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение пытаются реализовать цель, поставленную Западом, - ослабить Россию изнутри, заявил политик Виктор Медведчук.
"Их план только один. Вот это противостояние должно быть направлено на то, чтобы ослабить Россию… Понятно, что Украина не может победить, по известным фактическим обстоятельствам, Россию. Но возбудить какое-то противостояние внутри России, процессы, которые могут ослабить Россию..., – это цель, которая поставлена Западом. И которую пытаются реализовать Зеленский и его окружение", - сказал он в интервью RT.
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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Переехали красные линии. Что последует за передачей танков Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВиктор МедведчукРоссияУкраина
 
 
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