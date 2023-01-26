https://ria.ru/20230126/rezhim-1847492299.html
Киевский режим пытается ослабить Россию изнутри, заявил Медведчук
Киевский режим пытается ослабить Россию изнутри, заявил Медведчук - РИА Новости, 26.01.2023
Киевский режим пытается ослабить Россию изнутри, заявил Медведчук
Владимир Зеленский и его окружение пытаются реализовать цель, поставленную Западом, - ослабить Россию изнутри, заявил политик Виктор Медведчук. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T09:09
2023-01-26T09:09
2023-01-26T10:06
специальная военная операция на украине
виктор медведчук
россия
украина
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение пытаются реализовать цель, поставленную Западом, - ослабить Россию изнутри, заявил политик Виктор Медведчук. "Их план только один. Вот это противостояние должно быть направлено на то, чтобы ослабить Россию… Понятно, что Украина не может победить, по известным фактическим обстоятельствам, Россию. Но возбудить какое-то противостояние внутри России, процессы, которые могут ослабить Россию..., – это цель, которая поставлена Западом. И которую пытаются реализовать Зеленский и его окружение", - сказал он в интервью RT.
https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Интервью украинского политика Медведчука
Интервью украинского политика Медведчука английской редакции телеканала RT
2023-01-26T09:09
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РИА Новости
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виктор медведчук, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Виктор Медведчук, Россия, Украина
09:09 26.01.2023 (обновлено: 10:06 26.01.2023)
Киевский режим пытается ослабить Россию изнутри, заявил Медведчук
Украинский политик Медведчук: Киевский режим пытается ослабить Россию изнутри