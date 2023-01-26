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РЭЦ дополнил справочник требований соответствия медицинской и химпродукции
РЭЦ дополнил справочник требований соответствия медицинской и химпродукции - РИА Новости, 26.01.2023
РЭЦ дополнил справочник требований соответствия медицинской и химпродукции
Российские компании, выходящие на экспорт, смогут в удобном формате изучить требования по оценке соответствия продукции медицинской и химической отраслей,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:38
2023-01-26T11:38
2023-01-26T11:38
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские компании, выходящие на экспорт, смогут в удобном формате изучить требования по оценке соответствия продукции медицинской и химической отраслей, соответствующие разделы были внесены в справочник, сообщает Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ)."Эти две отрасли Российский экспортный центр добавил в "Справочник. Требования по оценке соответствия продукции", который был запущен в 2022 году", - говорится в сообщении.Справочник раскрывает основные требования к продукции на зарубежных рынках. Теперь в нем можно найти, в частности, регуляторные требования к медицинским изделиям и лекарственным препаратам, продукции неорганической химии, косметическим средствам."Медицинская и химическая отрасли - сложно регулируемые во всем мире. Мы постарались охватить самые востребованные страны и подготовить по ним подробные и удобные для восприятия материалы о требованиях по оценке соответствия, которые будут подспорьем на пути начинающих экспортеров и компаний, расширяющих географию поставок", - отметила директор центра экспертной поддержки РЭЦ Милана Мамбетова.Справочник можно изучить на сайте РЭЦ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские компании, выходящие на экспорт, смогут в удобном формате изучить требования по оценке соответствия продукции медицинской и химической отраслей, соответствующие разделы были внесены в справочник, сообщает Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ).
"Эти две отрасли Российский экспортный центр добавил в "Справочник. Требования по оценке соответствия продукции", который был запущен в 2022 году", - говорится в сообщении.
Справочник раскрывает основные требования к продукции на зарубежных рынках. Теперь в нем можно найти, в частности, регуляторные требования к медицинским изделиям и лекарственным препаратам, продукции неорганической химии, косметическим средствам.
"Медицинская и химическая отрасли - сложно регулируемые во всем мире. Мы постарались охватить самые востребованные страны и подготовить по ним подробные и удобные для восприятия материалы о требованиях по оценке соответствия, которые будут подспорьем на пути начинающих экспортеров и компаний, расширяющих географию поставок", - отметила директор центра экспертной поддержки РЭЦ
Милана Мамбетова.
Справочник можно изучить на сайте РЭЦ.