https://ria.ru/20230126/rets-1847534175.html

РЭЦ дополнил справочник требований соответствия медицинской и химпродукции

РЭЦ дополнил справочник требований соответствия медицинской и химпродукции - РИА Новости, 26.01.2023

РЭЦ дополнил справочник требований соответствия медицинской и химпродукции

Российские компании, выходящие на экспорт, смогут в удобном формате изучить требования по оценке соответствия продукции медицинской и химической отраслей,... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:38

2023-01-26T11:38

2023-01-26T11:38

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские компании, выходящие на экспорт, смогут в удобном формате изучить требования по оценке соответствия продукции медицинской и химической отраслей, соответствующие разделы были внесены в справочник, сообщает Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ)."Эти две отрасли Российский экспортный центр добавил в "Справочник. Требования по оценке соответствия продукции", который был запущен в 2022 году", - говорится в сообщении.Справочник раскрывает основные требования к продукции на зарубежных рынках. Теперь в нем можно найти, в частности, регуляторные требования к медицинским изделиям и лекарственным препаратам, продукции неорганической химии, косметическим средствам."Медицинская и химическая отрасли - сложно регулируемые во всем мире. Мы постарались охватить самые востребованные страны и подготовить по ним подробные и удобные для восприятия материалы о требованиях по оценке соответствия, которые будут подспорьем на пути начинающих экспортеров и компаний, расширяющих географию поставок", - отметила директор центра экспертной поддержки РЭЦ Милана Мамбетова.Справочник можно изучить на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20230123/konkurs-1846746548.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия