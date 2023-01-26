Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ дополнил справочник требований соответствия медицинской и химпродукции - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230126/rets-1847534175.html
РЭЦ дополнил справочник требований соответствия медицинской и химпродукции
РЭЦ дополнил справочник требований соответствия медицинской и химпродукции - РИА Новости, 26.01.2023
РЭЦ дополнил справочник требований соответствия медицинской и химпродукции
Российские компании, выходящие на экспорт, смогут в удобном формате изучить требования по оценке соответствия продукции медицинской и химической отраслей,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:38
2023-01-26T11:38
российский экспортный центр (рэц)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские компании, выходящие на экспорт, смогут в удобном формате изучить требования по оценке соответствия продукции медицинской и химической отраслей, соответствующие разделы были внесены в справочник, сообщает Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ)."Эти две отрасли Российский экспортный центр добавил в "Справочник. Требования по оценке соответствия продукции", который был запущен в 2022 году", - говорится в сообщении.Справочник раскрывает основные требования к продукции на зарубежных рынках. Теперь в нем можно найти, в частности, регуляторные требования к медицинским изделиям и лекарственным препаратам, продукции неорганической химии, косметическим средствам."Медицинская и химическая отрасли - сложно регулируемые во всем мире. Мы постарались охватить самые востребованные страны и подготовить по ним подробные и удобные для восприятия материалы о требованиях по оценке соответствия, которые будут подспорьем на пути начинающих экспортеров и компаний, расширяющих географию поставок", - отметила директор центра экспертной поддержки РЭЦ Милана Мамбетова.Справочник можно изучить на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20230123/konkurs-1846746548.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db4f41448bfc7abb1431e1c0951ad16e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия
11:38 26.01.2023
 

РЭЦ дополнил справочник требований соответствия медицинской и химпродукции

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские компании, выходящие на экспорт, смогут в удобном формате изучить требования по оценке соответствия продукции медицинской и химической отраслей, соответствующие разделы были внесены в справочник, сообщает Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ).
"Эти две отрасли Российский экспортный центр добавил в "Справочник. Требования по оценке соответствия продукции", который был запущен в 2022 году", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 12:17
РЭЦ и Совфед ждут заявки на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"
Справочник раскрывает основные требования к продукции на зарубежных рынках. Теперь в нем можно найти, в частности, регуляторные требования к медицинским изделиям и лекарственным препаратам, продукции неорганической химии, косметическим средствам.
"Медицинская и химическая отрасли - сложно регулируемые во всем мире. Мы постарались охватить самые востребованные страны и подготовить по ним подробные и удобные для восприятия материалы о требованиях по оценке соответствия, которые будут подспорьем на пути начинающих экспортеров и компаний, расширяющих географию поставок", - отметила директор центра экспертной поддержки РЭЦ Милана Мамбетова.
Справочник можно изучить на сайте РЭЦ.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала