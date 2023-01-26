https://ria.ru/20230126/rech-1847555380.html

В Индонезии активно обсуждают речь посла России об украинском кризисе

В Индонезии активно обсуждают речь посла России об украинском кризисе - РИА Новости, 26.01.2023

В Индонезии активно обсуждают речь посла России об украинском кризисе

Речь посла РФ в Индонезии Людмилы Воробьевой на экономическом форуме стала одним из самых обсуждаемых событий в стране, заняв четвертое место в рейтинге самых... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:36

2023-01-26T12:36

2023-01-26T12:36

индонезия

россия

украина

организация исламского сотрудничества

в мире

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Речь посла РФ в Индонезии Людмилы Воробьевой на экономическом форуме стала одним из самых обсуждаемых событий в стране, заняв четвертое место в рейтинге самых популярных тем дня по версии Twitter. Посольство России в Джакарте сообщило РИА Новости, что это, возможно, первый случай, когда посол иностранного государства попал в топ обсуждений в Индонезии. В среду глава российской дипмиссии выступила на форуме "Мировая экономика после российско-украинского конфликта на пути к многополярности", который прошел в Бандунге при участии вице-спикера парламента Индонезии Мухаймина Искандара. Посол добавила, что именно Индонезии прекрасно известно, что Россия не согласна с западным колониализмом, и что ни одна страна на самом деле не желает быть его частью. Воробьева также подчеркнула, что конфликт на Украине на самом деле является "войной Запада за уничтожение России, действие которого происходит на украинской территории". "Я родилась в Киеве, я знаю, что Россия и Украина - братья. Но Украина является инструментом политической борьбы", - заключила дипломат. Воробьева отдельно отметила важность отношений двух стран по линии ислама. "Мы придаем большое значение укреплению дружественных связей с мусульманскими странами как по двусторонней линии, так и в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества", - пояснила глава дипмиссии.

https://ria.ru/20230123/indoneziya-1846870231.html

https://ria.ru/20230116/forum-1845034821.html

https://ria.ru/20230113/indoneziya-1844691031.html

индонезия

россия

украина

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индонезия, россия, украина, организация исламского сотрудничества, в мире