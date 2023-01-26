Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии активно обсуждают речь посла России об украинском кризисе - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230126/rech-1847555380.html
В Индонезии активно обсуждают речь посла России об украинском кризисе
В Индонезии активно обсуждают речь посла России об украинском кризисе - РИА Новости, 26.01.2023
В Индонезии активно обсуждают речь посла России об украинском кризисе
Речь посла РФ в Индонезии Людмилы Воробьевой на экономическом форуме стала одним из самых обсуждаемых событий в стране, заняв четвертое место в рейтинге самых... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:36
2023-01-26T12:36
индонезия
россия
украина
организация исламского сотрудничества
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148751/72/1487517246_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_52ac297e7d4742911301294f2c1b1377.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Речь посла РФ в Индонезии Людмилы Воробьевой на экономическом форуме стала одним из самых обсуждаемых событий в стране, заняв четвертое место в рейтинге самых популярных тем дня по версии Twitter. Посольство России в Джакарте сообщило РИА Новости, что это, возможно, первый случай, когда посол иностранного государства попал в топ обсуждений в Индонезии. В среду глава российской дипмиссии выступила на форуме "Мировая экономика после российско-украинского конфликта на пути к многополярности", который прошел в Бандунге при участии вице-спикера парламента Индонезии Мухаймина Искандара. Посол добавила, что именно Индонезии прекрасно известно, что Россия не согласна с западным колониализмом, и что ни одна страна на самом деле не желает быть его частью. Воробьева также подчеркнула, что конфликт на Украине на самом деле является "войной Запада за уничтожение России, действие которого происходит на украинской территории". "Я родилась в Киеве, я знаю, что Россия и Украина - братья. Но Украина является инструментом политической борьбы", - заключила дипломат. Воробьева отдельно отметила важность отношений двух стран по линии ислама. "Мы придаем большое значение укреплению дружественных связей с мусульманскими странами как по двусторонней линии, так и в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества", - пояснила глава дипмиссии.
https://ria.ru/20230123/indoneziya-1846870231.html
https://ria.ru/20230116/forum-1845034821.html
https://ria.ru/20230113/indoneziya-1844691031.html
индонезия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148751/72/1487517246_102:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_84535f8df135286c55b4796c259dfe49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индонезия, россия, украина, организация исламского сотрудничества, в мире
Индонезия, Россия, Украина, Организация исламского сотрудничества, В мире
12:36 26.01.2023
 
В Индонезии активно обсуждают речь посла России об украинском кризисе

Речь посла России в Индонезии Воробьевой стала одним из самых обсуждаемых событий в стране

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкЛюдмила Воробьева
Людмила Воробьева - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Людмила Воробьева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Речь посла РФ в Индонезии Людмилы Воробьевой на экономическом форуме стала одним из самых обсуждаемых событий в стране, заняв четвертое место в рейтинге самых популярных тем дня по версии Twitter.
Посольство России в Джакарте сообщило РИА Новости, что это, возможно, первый случай, когда посол иностранного государства попал в топ обсуждений в Индонезии.
Джакарта - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 17:11
В Индонезии призвали США прекратить мешать экономическому росту страны
В среду глава российской дипмиссии выступила на форуме "Мировая экономика после российско-украинского конфликта на пути к многополярности", который прошел в Бандунге при участии вице-спикера парламента Индонезии Мухаймина Искандара.
"Нынешний мировой кризис дает возможность Индонезии и России построить новые деловые, промышленные, технологические и энергетические системы, которые могут приумножить взаимную выгоду обеих стран. Мы рассматриваем Индонезию в качестве одного из ключевых партнеров в Юго-Восточной Азии", - заявила Воробьева.
Посол добавила, что именно Индонезии прекрасно известно, что Россия не согласна с западным колониализмом, и что ни одна страна на самом деле не желает быть его частью. Воробьева также подчеркнула, что конфликт на Украине на самом деле является "войной Запада за уничтожение России, действие которого происходит на украинской территории". "Я родилась в Киеве, я знаю, что Россия и Украина - братья. Но Украина является инструментом политической борьбы", - заключила дипломат.
Экономический форум в Давосе - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 08:00
Давосский форум планирует уничтожить Россию
Воробьева отдельно отметила важность отношений двух стран по линии ислама.
"Мы придаем большое значение укреплению дружественных связей с мусульманскими странами как по двусторонней линии, так и в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества", - пояснила глава дипмиссии.
Президент Индонезии Джоко Видодо - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 16:57
Президент Индонезии обвинил Европу в возвращении к колониализму
 
ИндонезияРоссияУкраинаОрганизация исламского сотрудничестваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала