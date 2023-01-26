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Минобрнауки утвердило концепцию развития научно-популярного туризма - РИА Новости, 26.01.2023
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Туризм
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Минобрнауки утвердило концепцию развития научно-популярного туризма
Минобрнауки утвердило концепцию развития научно-популярного туризма - РИА Новости, 26.01.2023
Минобрнауки утвердило концепцию развития научно-популярного туризма
Минобрнауки России утвердило концепцию развития научно-популярного туризма (НПТ) до 2035 года, она включает в себя перспективы развития такого туризма,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T19:03
2023-01-26T19:03
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валерий фальков
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минобрнауки России утвердило концепцию развития научно-популярного туризма (НПТ) до 2035 года, она включает в себя перспективы развития такого туризма, подготовку кадров для его обеспечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "В настоящее время Минобрнауки России утвердило Концепцию развития научно-популярного туризма Российской Федерации до 2035 года, которая включает в себя перспективы развития НПТ, подготовку кадров для обеспечения научно-популярного туризма, описывает роль вузов, научно-исследовательских центров и субъектов в формировании продуктов НПТ", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что научно-популярный туризм может помочь молодежи определиться при выборе профессии, места работы и региона проживания, а путешествия с научным и образовательным компонентами нацелены на формирование у молодых людей чувства сопричастности к судьбе Родины, выстраивании собственной траектории развития, такая программа направлена на формирование полноценной воспитательной среды. "Развитие научно-популярного туризма будет способствовать вовлечению молодежи в исследовательскую среду, причем со школьных лет. Ребята разных возрастов смогут побывать в уникальных лабораториях, на высокотехнологичных, градообразующих предприятиях, встретиться с единомышленниками на массовых молодежных научных мероприятиях - и все это в разных уголках нашей большой страны", - сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, его слова приводит пресс-служба министерства.
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туризм, новости - туризм, валерий фальков, россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Валерий Фальков, Россия
19:03 26.01.2023
 
Минобрнауки утвердило концепцию развития научно-популярного туризма

Минобрнауки утвердило концепцию развития научно-популярного туризма до 2035 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минобрнауки России утвердило концепцию развития научно-популярного туризма (НПТ) до 2035 года, она включает в себя перспективы развития такого туризма, подготовку кадров для его обеспечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В настоящее время Минобрнауки России утвердило Концепцию развития научно-популярного туризма Российской Федерации до 2035 года, которая включает в себя перспективы развития НПТ, подготовку кадров для обеспечения научно-популярного туризма, описывает роль вузов, научно-исследовательских центров и субъектов в формировании продуктов НПТ", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что научно-популярный туризм может помочь молодежи определиться при выборе профессии, места работы и региона проживания, а путешествия с научным и образовательным компонентами нацелены на формирование у молодых людей чувства сопричастности к судьбе Родины, выстраивании собственной траектории развития, такая программа направлена на формирование полноценной воспитательной среды.
"Развитие научно-популярного туризма будет способствовать вовлечению молодежи в исследовательскую среду, причем со школьных лет. Ребята разных возрастов смогут побывать в уникальных лабораториях, на высокотехнологичных, градообразующих предприятиях, встретиться с единомышленниками на массовых молодежных научных мероприятиях - и все это в разных уголках нашей большой страны", - сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, его слова приводит пресс-служба министерства.
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