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Франция ответит на запрос Украины о поставках систем ПВО - РИА Новости, 26.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/pvo-1847717222.html
Франция ответит на запрос Украины о поставках систем ПВО
Франция ответит на запрос Украины о поставках систем ПВО - РИА Новости, 26.01.2023
Франция ответит на запрос Украины о поставках систем ПВО
Франция ответит на запрос Украины о поставках ей систем ПВО, в которых та нуждается, заявила в четверг министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T20:39
2023-01-26T20:39
специальная военная операция на украине
украина
франция
эммануэль макрон
катрин колонна
алексей резников
россия
в мире
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ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Франция ответит на запрос Украины о поставках ей систем ПВО, в которых та нуждается, заявила в четверг министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Глава МИД Франции в четверг прибыла в Одессу. Это ее четвертый визит на Украину. "На сегодняшний день главной потребностью Украины в плане военной техники являются системы ПВО. Об этом вновь вчера напомнил министр обороны Украины (Алексей Резников - ред.). И я могу вам сказать, что мы ответим на этот запрос", - сказала Колонна на совместной с украинским коллегой пресс-конференции. В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc. Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. В среду Байден также объявил, что его администрация предоставит Украине 31 танк M1 Abrams американского производства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
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украина, франция, эммануэль макрон, катрин колонна, алексей резников, россия, в мире, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Катрин Колонна, Алексей Резников, Россия, В мире, НАТО
20:39 26.01.2023
 
Франция ответит на запрос Украины о поставках систем ПВО

Глава МИД Франции Колонна заявила, что Париж ответит на запрос Киева о поставках сил ПВО

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Франция ответит на запрос Украины о поставках ей систем ПВО, в которых та нуждается, заявила в четверг министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.
Глава МИД Франции в четверг прибыла в Одессу. Это ее четвертый визит на Украину.
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"На сегодняшний день главной потребностью Украины в плане военной техники являются системы ПВО. Об этом вновь вчера напомнил министр обороны Украины (Алексей Резников - ред.). И я могу вам сказать, что мы ответим на этот запрос", - сказала Колонна на совместной с украинским коллегой пресс-конференции.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc.
Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. В среду Байден также объявил, что его администрация предоставит Украине 31 танк M1 Abrams американского производства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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