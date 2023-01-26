https://ria.ru/20230126/putin-1847650465.html
Путин заявил о недопустимости забвения преступлений нацистов
Путин заявил о недопустимости забвения преступлений нацистов - РИА Новости, 26.01.2023
Путин заявил о недопустимости забвения преступлений нацистов
Россия категорически против предания забвению преступлений нацистов и проводит такую политику, чтобы преступления, подобные Холокосту, не повторились, заявил... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T16:48
2023-01-26T16:48
2023-01-26T17:31
россия
владимир путин
общество
холокост
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия категорически против предания забвению преступлений нацистов и проводит такую политику, чтобы преступления, подобные Холокосту, не повторились, заявил президент России Владимир Путин в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста."Россия категорически против предания забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока давности", - сказал он.Путин добавил, что Россия проводит такую политику, "чтобы ничего подобного в истории человечества больше никогда не повторилось".
https://ria.ru/20221229/sssr-1842215167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин о Холокосте: проводим такую политику, чтобы ничего подобного больше не повторилось
Путин о Холокосте: проводим такую политику, чтобы ничего подобного больше не повторилось
2023-01-26T16:48
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, общество, холокост
Россия, Владимир Путин, Общество, Холокост
16:48 26.01.2023 (обновлено: 17:31 26.01.2023)
Путин заявил о недопустимости забвения преступлений нацистов
Путин: Россия против предания забвению преступлений нацистов, не имеющих срока давности