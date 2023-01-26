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Путин заявил о недопустимости забвения преступлений нацистов - РИА Новости, 26.01.2023
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Путин заявил о недопустимости забвения преступлений нацистов
Путин заявил о недопустимости забвения преступлений нацистов - РИА Новости, 26.01.2023
Путин заявил о недопустимости забвения преступлений нацистов
Россия категорически против предания забвению преступлений нацистов и проводит такую политику, чтобы преступления, подобные Холокосту, не повторились, заявил... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T16:48
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россия
владимир путин
общество
холокост
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия категорически против предания забвению преступлений нацистов и проводит такую политику, чтобы преступления, подобные Холокосту, не повторились, заявил президент России Владимир Путин в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста."Россия категорически против предания забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока давности", - сказал он.Путин добавил, что Россия проводит такую политику, "чтобы ничего подобного в истории человечества больше никогда не повторилось".
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4.7
96
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Путин о Холокосте: проводим такую политику, чтобы ничего подобного больше не повторилось
Путин о Холокосте: проводим такую политику, чтобы ничего подобного больше не повторилось
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россия, владимир путин, общество, холокост
Россия, Владимир Путин, Общество, Холокост
16:48 26.01.2023 (обновлено: 17:31 26.01.2023)
 
Путин заявил о недопустимости забвения преступлений нацистов

Путин: Россия против предания забвению преступлений нацистов, не имеющих срока давности

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия категорически против предания забвению преступлений нацистов и проводит такую политику, чтобы преступления, подобные Холокосту, не повторились, заявил президент России Владимир Путин в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста.
"Россия категорически против предания забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока давности", - сказал он.
Путин добавил, что Россия проводит такую политику, "чтобы ничего подобного в истории человечества больше никогда не повторилось".
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