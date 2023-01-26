https://ria.ru/20230126/putin-1847650465.html

Путин заявил о недопустимости забвения преступлений нацистов

Путин заявил о недопустимости забвения преступлений нацистов - РИА Новости, 26.01.2023

Путин заявил о недопустимости забвения преступлений нацистов

Россия категорически против предания забвению преступлений нацистов и проводит такую политику, чтобы преступления, подобные Холокосту, не повторились, заявил... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T16:48

2023-01-26T16:48

2023-01-26T17:31

россия

владимир путин

общество

холокост

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия категорически против предания забвению преступлений нацистов и проводит такую политику, чтобы преступления, подобные Холокосту, не повторились, заявил президент России Владимир Путин в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста."Россия категорически против предания забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока давности", - сказал он.Путин добавил, что Россия проводит такую политику, "чтобы ничего подобного в истории человечества больше никогда не повторилось".

https://ria.ru/20221229/sssr-1842215167.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о Холокосте: проводим такую политику, чтобы ничего подобного больше не повторилось Путин о Холокосте: проводим такую политику, чтобы ничего подобного больше не повторилось 2023-01-26T16:48 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, общество, холокост