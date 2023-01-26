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Песков прокомментировал слова главы Nord Stream 2 о встрече с Путиным - РИА Новости, 26.01.2023
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Песков прокомментировал слова главы Nord Stream 2 о встрече с Путиным
Песков прокомментировал слова главы Nord Stream 2 о встрече с Путиным - РИА Новости, 26.01.2023
Песков прокомментировал слова главы Nord Stream 2 о встрече с Путиным
Президент России Владимир Путин и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг знакомы, они действительно общались, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:10
2023-01-26T12:13
экономика
маттиас варниг
россия
украина
москва
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг знакомы, они действительно общались, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в четверг Варниг рассказал в интервью газете Zeit, что после начала российской спецоперации на Украине встречался и беседовал в Москве с Путиным. По отметке издания, свидетелей этого разговора нет, однако, по словам самого Варнига, он задал российскому президенту вопрос о том, "каковы цели" операции."Я только могу сказать, что действительно Путин и Варниг знакомы, и они действительно общались", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, правда ли, что Путин и исполнительный директор Nord Stream 2 общались после начала специальной военной операции и ожидать ли продолжения этого общения.
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экономика, маттиас варниг, россия, украина, москва, nord stream 2 ag
Экономика, Маттиас Варниг, Россия, Украина, Москва, Nord Stream 2 AG
12:10 26.01.2023 (обновлено: 12:13 26.01.2023)
 
Песков прокомментировал слова главы Nord Stream 2 о встрече с Путиным

Песков заявил, что Путин знаком с главой Nord Stream 2 Варнигом и они общались

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг знакомы, они действительно общались, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в четверг Варниг рассказал в интервью газете Zeit, что после начала российской спецоперации на Украине встречался и беседовал в Москве с Путиным. По отметке издания, свидетелей этого разговора нет, однако, по словам самого Варнига, он задал российскому президенту вопрос о том, "каковы цели" операции.
"Я только могу сказать, что действительно Путин и Варниг знакомы, и они действительно общались", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, правда ли, что Путин и исполнительный директор Nord Stream 2 общались после начала специальной военной операции и ожидать ли продолжения этого общения.
Президент РФ Владимир Путин общается с журналистами во время посещения МГУ имени М.В. Ломоносова в День российского студенчества - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 15:15Специальная военная операция на Украине
Путин назвал защиту людей и России целями спецоперации на Украине
 
ЭкономикаМаттиас ВарнигРоссияУкраинаМоскваNord Stream 2 AG
 
 
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