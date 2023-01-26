https://ria.ru/20230126/putin-1847546772.html
Песков прокомментировал слова главы Nord Stream 2 о встрече с Путиным
Песков прокомментировал слова главы Nord Stream 2 о встрече с Путиным - РИА Новости, 26.01.2023
Песков прокомментировал слова главы Nord Stream 2 о встрече с Путиным
Президент России Владимир Путин и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг знакомы, они действительно общались, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:10
2023-01-26T12:10
2023-01-26T12:13
экономика
маттиас варниг
россия
украина
москва
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг знакомы, они действительно общались, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в четверг Варниг рассказал в интервью газете Zeit, что после начала российской спецоперации на Украине встречался и беседовал в Москве с Путиным. По отметке издания, свидетелей этого разговора нет, однако, по словам самого Варнига, он задал российскому президенту вопрос о том, "каковы цели" операции."Я только могу сказать, что действительно Путин и Варниг знакомы, и они действительно общались", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, правда ли, что Путин и исполнительный директор Nord Stream 2 общались после начала специальной военной операции и ожидать ли продолжения этого общения.
https://ria.ru/20230125/tseli-1847348525.html
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РИА Новости
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экономика, маттиас варниг, россия, украина, москва, nord stream 2 ag
Экономика, Маттиас Варниг, Россия, Украина, Москва, Nord Stream 2 AG
12:10 26.01.2023 (обновлено: 12:13 26.01.2023)
Песков прокомментировал слова главы Nord Stream 2 о встрече с Путиным
Песков заявил, что Путин знаком с главой Nord Stream 2 Варнигом и они общались