https://ria.ru/20230126/putin-1847546160.html
Путин встретится с главным раввином России
Путин встретится с главным раввином России - РИА Новости, 26.01.2023
Путин встретится с главным раввином России
Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой, их РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:07
2023-01-26T12:07
2023-01-26T12:07
религия
берл лазар
россия
александр бородай
владимир путин
дмитрий песков
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религия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой, их общение будет приурочено ко Дню памяти жертв Холокоста, который проводится 27 января, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Череда рабочих встреч и совещаний. Помимо других, сегодня у президента будут Берл Лазар и Александр Борода. Собственно, сегодня они придут к нему по случаю Дня памяти Холокоста и годовщины освобождения Красной Армией Освенцима. Это те даты, которые, разумеется, в нашей стране являются священными, о которых мы все помним", - сказал Песков. Пресс-секретарь президента отметил, что Путин "достаточно регулярно" общается с Берлом Лазаром и Александром Бородой, обсуждает с ними вопросы, связанные с жизнью еврейской общины, обменивается мнениями по международным проблемам.
https://ria.ru/20230125/ravvin-1847403139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
берл лазар, россия, александр бородай, владимир путин, дмитрий песков, политика, религия
Религия, Берл Лазар, Россия, Александр Бородай, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Религия
Путин встретится с главным раввином России
Президент Путин встретится с главным раввином России Лазаром и главой ФЕОР Бородой
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой, их общение будет приурочено ко Дню памяти жертв Холокоста, который проводится 27 января, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Череда рабочих встреч и совещаний. Помимо других, сегодня у президента будут Берл Лазар и Александр Борода. Собственно, сегодня они придут к нему по случаю Дня памяти Холокоста и годовщины освобождения Красной Армией Освенцима. Это те даты, которые, разумеется, в нашей стране являются священными, о которых мы все помним", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что Путин "достаточно регулярно" общается с Берлом Лазаром и Александром Бородой, обсуждает с ними вопросы, связанные с жизнью еврейской общины, обменивается мнениями по международным проблемам.