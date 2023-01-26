https://ria.ru/20230126/putin-1847546160.html

Путин встретится с главным раввином России

Путин встретится с главным раввином России - РИА Новости, 26.01.2023

Путин встретится с главным раввином России

Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой, их РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:07

2023-01-26T12:07

2023-01-26T12:07

религия

берл лазар

россия

александр бородай

владимир путин

дмитрий песков

политика

религия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой, их общение будет приурочено ко Дню памяти жертв Холокоста, который проводится 27 января, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Череда рабочих встреч и совещаний. Помимо других, сегодня у президента будут Берл Лазар и Александр Борода. Собственно, сегодня они придут к нему по случаю Дня памяти Холокоста и годовщины освобождения Красной Армией Освенцима. Это те даты, которые, разумеется, в нашей стране являются священными, о которых мы все помним", - сказал Песков. Пресс-секретарь президента отметил, что Путин "достаточно регулярно" общается с Берлом Лазаром и Александром Бородой, обсуждает с ними вопросы, связанные с жизнью еврейской общины, обменивается мнениями по международным проблемам.

https://ria.ru/20230125/ravvin-1847403139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

берл лазар, россия, александр бородай, владимир путин, дмитрий песков, политика, религия