https://ria.ru/20230126/prodovolstvie-1847656714.html

Посол в Турции рассказал, какие страны получили украинское продовольствие

Посол в Турции рассказал, какие страны получили украинское продовольствие - РИА Новости, 26.01.2023

Посол в Турции рассказал, какие страны получили украинское продовольствие

Страны Евросоюза получили большую часть поставляемого по зерновому коридору украинского продовольствия, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:04

2023-01-26T17:04

2023-01-26T18:00

экономика

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алексей ерхов

украина

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АНКАРА, 26 янв — РИА Новости. Страны Евросоюза получили большую часть поставляемого по зерновому коридору украинского продовольствия, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.При этом в нуждающиеся страны, такие как Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, отправили всего 551 527 тонн грузов (3%), включая перевезенные на зафрахтованных ВПП ООН судах 396 169 тонн (2%), подчеркнул посол. По словам дипломата, доля этих государств в общей статистике снижается — в первые 120 дней действия инициативы она составляла почти 4%, сейчас — 3%. Ерхов объяснил, что именно по этой причине "ооновцы переквалифицировали черноморскую инициативу из гуманитарной в коммерческую и отказывались публиковать под предлогом коммерческой же тайны сведения о получателях грузов".Он также добавил, что Россия обращает внимание на искусственное скопление сухогрузов в порту Стамбула из-за действий украинских коммерсантов. Дипломат подчеркнул, что они фрахтуют суда без учета согласованных правил и сроков регистрации и участия в инициативе. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. При этом Москва заявляла, что именно это условие выполнено не было. Однако в ООН заверили, что ограничения в итоге снимут.В конце прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Сам российский лидер еще в начале сентября указывал, что Запад вывозит большую часть украинского груза в свои государства. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.

https://ria.ru/20230116/zerno-1845243016.html

https://ria.ru/20230106/zerno-1843261134.html

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экономика, россия, оон, евросоюз, турция, в мире, алексей ерхов, украина