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В Махачкале десятки домов остались без газа после пожаров - РИА Новости, 26.01.2023
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В Махачкале десятки домов остались без газа после пожаров
В Махачкале десятки домов остались без газа после пожаров - РИА Новости, 26.01.2023
В Махачкале десятки домов остались без газа после пожаров
Сорок многоквартирных и пятьдесят частных домов отключены от газоснабжения после пожаров из-за высокого давления газа, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:34
2023-01-26T17:34
происшествия
жкх
ленинский район
махачкала
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МАХАЧКАЛА, 26 янв — РИА Новости. Сорок многоквартирных и пятьдесят частных домов отключены от газоснабжения после пожаров из-за высокого давления газа, сообщает пресс-служба администрации Махачкалы. Ранее пресс-служба ГУМЧС по Дагестану сообщила о том, что по системе 112 поступили сообщения о высоком давлении газа в нескольких многоквартирных домах в Махачкале по улице Лаптиева. Пожары возникли в семи квартирах, в трех из них пожары были потушены до прибытия пожарных. "На данный момент прекращена подача газа в 40 многоквартирных и 50 частных домов в микрорайоне Редукторный Махачкалы. В зоне отключения – 1,8 тысячи абонентов. Практически во всех многоквартирных домах центральное отопление, тепло в дома будет подаваться", — говорится в сообщении. По словам представителей ресурсоснабжающей организации, для возобновления газоснабжения необходимо совершить поквартирный обход, убедиться в отсутствии утечек и только после этого подавать газ. "Для ускорения работы" обещают подключить специалистов мэрии и подразделений Ленинского района. О причинах аномалии с высоким напором газа пока ничего не сообщается.
https://ria.ru/20230113/dagestan-1844519876.html
https://ria.ru/20230123/pyl-1846744306.html
ленинский район
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происшествия, жкх, ленинский район, махачкала, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, ЖКХ, Ленинский район, Махачкала, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
17:34 26.01.2023
 
В Махачкале десятки домов остались без газа после пожаров

В Махачкале 40 многоквартирных и 50 частных домов остались без газоснабжения после пожаров

© МЧС РФПожарная машина в Махачкале
Пожарная машина в Махачкале
© МЧС РФ
Пожарная машина в Махачкале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 26 янв — РИА Новости. Сорок многоквартирных и пятьдесят частных домов отключены от газоснабжения после пожаров из-за высокого давления газа, сообщает пресс-служба администрации Махачкалы.
Ранее пресс-служба ГУМЧС по Дагестану сообщила о том, что по системе 112 поступили сообщения о высоком давлении газа в нескольких многоквартирных домах в Махачкале по улице Лаптиева. Пожары возникли в семи квартирах, в трех из них пожары были потушены до прибытия пожарных.
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"На данный момент прекращена подача газа в 40 многоквартирных и 50 частных домов в микрорайоне Редукторный Махачкалы. В зоне отключения – 1,8 тысячи абонентов. Практически во всех многоквартирных домах центральное отопление, тепло в дома будет подаваться", — говорится в сообщении.
По словам представителей ресурсоснабжающей организации, для возобновления газоснабжения необходимо совершить поквартирный обход, убедиться в отсутствии утечек и только после этого подавать газ. "Для ускорения работы" обещают подключить специалистов мэрии и подразделений Ленинского района.
О причинах аномалии с высоким напором газа пока ничего не сообщается.
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