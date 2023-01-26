https://ria.ru/20230126/pozhar-1847671538.html

В Махачкале десятки домов остались без газа после пожаров

В Махачкале десятки домов остались без газа после пожаров - РИА Новости, 26.01.2023

В Махачкале десятки домов остались без газа после пожаров

Сорок многоквартирных и пятьдесят частных домов отключены от газоснабжения после пожаров из-за высокого давления газа, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:34

2023-01-26T17:34

2023-01-26T17:34

происшествия

жкх

ленинский район

махачкала

республика дагестан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МАХАЧКАЛА, 26 янв — РИА Новости. Сорок многоквартирных и пятьдесят частных домов отключены от газоснабжения после пожаров из-за высокого давления газа, сообщает пресс-служба администрации Махачкалы. Ранее пресс-служба ГУМЧС по Дагестану сообщила о том, что по системе 112 поступили сообщения о высоком давлении газа в нескольких многоквартирных домах в Махачкале по улице Лаптиева. Пожары возникли в семи квартирах, в трех из них пожары были потушены до прибытия пожарных. "На данный момент прекращена подача газа в 40 многоквартирных и 50 частных домов в микрорайоне Редукторный Махачкалы. В зоне отключения – 1,8 тысячи абонентов. Практически во всех многоквартирных домах центральное отопление, тепло в дома будет подаваться", — говорится в сообщении. По словам представителей ресурсоснабжающей организации, для возобновления газоснабжения необходимо совершить поквартирный обход, убедиться в отсутствии утечек и только после этого подавать газ. "Для ускорения работы" обещают подключить специалистов мэрии и подразделений Ленинского района. О причинах аномалии с высоким напором газа пока ничего не сообщается.

https://ria.ru/20230113/dagestan-1844519876.html

https://ria.ru/20230123/pyl-1846744306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, жкх, ленинский район, махачкала, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия