https://ria.ru/20230126/povrezhdeniya-1847574496.html
В Киевской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры
В Киевской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 26.01.2023
В Киевской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры
В Киевской области поврежден объект энергетической инфраструктуры, сообщили в Киевской областной военной администрации. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:33
2023-01-26T13:33
2023-01-26T13:33
специальная военная операция на украине
в мире
виталий кличко
киевская область
одесская область
украина
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Киевской области поврежден объект энергетической инфраструктуры, сообщили в Киевской областной военной администрации. "Есть попадание в энергетический объект. Напоминаем, что сейчас в области применяются экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений на данный момент не действуют", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале. В четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях Украины. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в городе. В Одесской районной государственной администрации сообщили, что в области повреждены два объекта критической инфраструктуры.
https://ria.ru/20230126/povrezhdeniya-1847535423.html
киевская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Кличко, Киевская область, Одесская область, Украина
В Киевской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры
Власти Киевской области сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры