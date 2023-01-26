https://ria.ru/20230126/povrezhdeniya-1847574496.html

В Киевской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры

В Киевской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 26.01.2023

В Киевской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры

В Киевской области поврежден объект энергетической инфраструктуры, сообщили в Киевской областной военной администрации. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T13:33

2023-01-26T13:33

2023-01-26T13:33

специальная военная операция на украине

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одесская область

украина

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Киевской области поврежден объект энергетической инфраструктуры, сообщили в Киевской областной военной администрации. "Есть попадание в энергетический объект. Напоминаем, что сейчас в области применяются экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений на данный момент не действуют", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале. В четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях Украины. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в городе. В Одесской районной государственной администрации сообщили, что в области повреждены два объекта критической инфраструктуры.

https://ria.ru/20230126/povrezhdeniya-1847535423.html

киевская область

одесская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, виталий кличко, киевская область, одесская область, украина