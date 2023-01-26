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В Киевской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 26.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/povrezhdeniya-1847574496.html
В Киевской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры
В Киевской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 26.01.2023
В Киевской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры
В Киевской области поврежден объект энергетической инфраструктуры, сообщили в Киевской областной военной администрации. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:33
2023-01-26T13:33
специальная военная операция на украине
в мире
виталий кличко
киевская область
одесская область
украина
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Киевской области поврежден объект энергетической инфраструктуры, сообщили в Киевской областной военной администрации. "Есть попадание в энергетический объект. Напоминаем, что сейчас в области применяются экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений на данный момент не действуют", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале. В четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях Украины. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в городе. В Одесской районной государственной администрации сообщили, что в области повреждены два объекта критической инфраструктуры.
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киевская область
одесская область
украина
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в мире, виталий кличко, киевская область, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Кличко, Киевская область, Одесская область, Украина
13:33 26.01.2023
 
В Киевской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры

Власти Киевской области сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Киевской области поврежден объект энергетической инфраструктуры, сообщили в Киевской областной военной администрации.
"Есть попадание в энергетический объект. Напоминаем, что сейчас в области применяются экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений на данный момент не действуют", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.
В четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях Украины. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в городе. В Одесской районной государственной администрации сообщили, что в области повреждены два объекта критической инфраструктуры.
Дым от взрыва в Одессе - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Вчера, 11:42Специальная военная операция на Украине
В Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий КличкоКиевская областьОдесская областьУкраина
 
 
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