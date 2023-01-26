https://ria.ru/20230126/potter-1847663277.html
Кинопоиск и Амедиатека пояснили, почему не будут показывать "Гарри Поттера"
Кинопоиск и Амедиатека пояснили, почему не будут показывать "Гарри Поттера" - РИА Новости, 26.01.2023
Кинопоиск и Амедиатека пояснили, почему не будут показывать "Гарри Поттера"
Кинопоиск объяснил, почему не будет показывать франшизы "Гарри Поттер" и "Фантастические твари" с февраля. Подробностями пресс-служба компании поделилась с РИА... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:31
2023-01-26T18:31
2023-01-26T18:50
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Кинопоиск объяснил, почему не будет показывать франшизы "Гарри Поттер" и "Фантастические твари" с февраля. Подробностями пресс-служба компании поделилась с РИА Новости.В онлайн-кинотеатре уточнили, что "сроки предоставляет Амедиатека, а Кинопоиск просто предупреждает зрителей на страничке фильмов о том, до какого числа доступ".Пресс-служба онлайн-кинотеатра Амедиатеки подтвердила РИА Новости, что "срок лицензионных прав на этот конкретный контент – фильмы Вселенной Гарри Поттера – заканчивается в плановом порядке 31 января".Фильмы о Гарри Поттере также не будут доступны с этого числа и в онлайн-кинотеатре OKKO, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.Франшизы – фильмы Warner Bros. Киностудия остановила релизы и лицензирование проектов в России в 2022 году.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кинопоиск, гарри поттер, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кинопоиск, Гарри Поттер, Кино и сериалы
18:31 26.01.2023 (обновлено: 18:50 26.01.2023)
Кинопоиск и Амедиатека пояснили, почему не будут показывать "Гарри Поттера"
Кинопоиск и Амедиатека объяснили, почему не будут показывать "Гарри Поттера" с февраля
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Кинопоиск объяснил, почему не будет показывать франшизы "Гарри Поттер" и "Фантастические твари" с февраля. Подробностями пресс-служба компании поделилась с РИА Новости.
"Франшизы "Гарри Поттер" и "Фантастические твари" на Кинопоиске представлены нашим партнером – сервисом Амедиатека. Мы, как и другие онлайн-кинотеатры, работающие с Амедиатекой, предоставляем доступ к тому контенту, который нам передает сервис", – заявили в Кинопоиске.
В онлайн-кинотеатре уточнили, что "сроки предоставляет Амедиатека, а Кинопоиск просто предупреждает зрителей на страничке фильмов о том, до какого числа доступ".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Амедиатеки подтвердила РИА Новости, что "срок лицензионных прав на этот конкретный контент – фильмы Вселенной Гарри Поттера – заканчивается в плановом порядке 31 января".
Фильмы о Гарри Поттере также не будут доступны с этого числа и в онлайн-кинотеатре OKKO, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Франшизы – фильмы Warner Bros. Киностудия остановила релизы и лицензирование проектов в России в 2022 году.