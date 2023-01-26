https://ria.ru/20230126/potter-1847663277.html

Кинопоиск и Амедиатека пояснили, почему не будут показывать "Гарри Поттера"

Кинопоиск и Амедиатека пояснили, почему не будут показывать "Гарри Поттера" - РИА Новости, 26.01.2023

Кинопоиск и Амедиатека пояснили, почему не будут показывать "Гарри Поттера"

Кинопоиск объяснил, почему не будет показывать франшизы "Гарри Поттер" и "Фантастические твари" с февраля. Подробностями пресс-служба компании поделилась с РИА... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T18:31

2023-01-26T18:31

2023-01-26T18:50

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Кинопоиск объяснил, почему не будет показывать франшизы "Гарри Поттер" и "Фантастические твари" с февраля. Подробностями пресс-служба компании поделилась с РИА Новости.В онлайн-кинотеатре уточнили, что "сроки предоставляет Амедиатека, а Кинопоиск просто предупреждает зрителей на страничке фильмов о том, до какого числа доступ".Пресс-служба онлайн-кинотеатра Амедиатеки подтвердила РИА Новости, что "срок лицензионных прав на этот конкретный контент – фильмы Вселенной Гарри Поттера – заканчивается в плановом порядке 31 января".Фильмы о Гарри Поттере также не будут доступны с этого числа и в онлайн-кинотеатре OKKO, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.Франшизы – фильмы Warner Bros. Киностудия остановила релизы и лицензирование проектов в России в 2022 году.

https://ria.ru/20230124/oskar-1847161392.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кинопоиск, гарри поттер, кино и сериалы