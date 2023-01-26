13:31 26.01.2023 (обновлено: 14:08 26.01.2023)
ВСУ потеряли до 70 военных за сутки на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 70 военных за сутки на Краснолиманском направлении
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец МВД ЛНР демонстрирует форму украинских военных
Боец МВД ЛНР демонстрирует форму украинских военных. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении четыре гаубицы М777 американского производства, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, ударами авиации и артогнем группировки войск "Центр" поражены позиции подразделений 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Ямполовки (ДНР), а также Серебрянского лесничества.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили: до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре артиллерийских системы производства США М777", — говорится в сводке ведомства.
На Купянском направлении под артиллерийским огнем группировки войск "Запад" оказались места расположения военнослужащих 14-й и 92-й механизированных бригад Украины в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское (ЛНР). Как утверждается, ВСУ потеряли более 20 человек, БМП, пикап и гаубицу Д-20.
С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.