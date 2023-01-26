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ВСУ потеряли до 70 военных за сутки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/poteri-1847573481.html
ВСУ потеряли до 70 военных за сутки на Краснолиманском направлении
ВСУ потеряли до 70 военных за сутки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.01.2023
ВСУ потеряли до 70 военных за сутки на Краснолиманском направлении
Российские военные за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении четыре гаубицы М777 американского производства, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:31
2023-01-26T14:08
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении четыре гаубицы М777 американского производства, сообщили в Минобороны.По данным ведомства, ударами авиации и артогнем группировки войск "Центр" поражены позиции подразделений 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Ямполовки (ДНР), а также Серебрянского лесничества."Потери противника за сутки на данном направлении составили: до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре артиллерийских системы производства США М777", — говорится в сводке ведомства.На Купянском направлении под артиллерийским огнем группировки войск "Запад" оказались места расположения военнослужащих 14-й и 92-й механизированных бригад Украины в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское (ЛНР). Как утверждается, ВСУ потеряли более 20 человек, БМП, пикап и гаубицу Д-20.С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
13:31 26.01.2023 (обновлено: 14:08 26.01.2023)
 
ВСУ потеряли до 70 военных за сутки на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 70 военных за сутки на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец МВД ЛНР демонстрирует форму украинских военных
Боец МВД ЛНР демонстрирует форму украинских военных - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец МВД ЛНР демонстрирует форму украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении четыре гаубицы М777 американского производства, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, ударами авиации и артогнем группировки войск "Центр" поражены позиции подразделений 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Ямполовки (ДНР), а также Серебрянского лесничества.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили: до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре артиллерийских системы производства США М777", — говорится в сводке ведомства.
На Купянском направлении под артиллерийским огнем группировки войск "Запад" оказались места расположения военнослужащих 14-й и 92-й механизированных бригад Украины в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское (ЛНР). Как утверждается, ВСУ потеряли более 20 человек, БМП, пикап и гаубицу Д-20.
С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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