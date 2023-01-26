https://ria.ru/20230126/poteri-1847573481.html

ВСУ потеряли до 70 военных за сутки на Краснолиманском направлении

ВСУ потеряли до 70 военных за сутки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.01.2023

ВСУ потеряли до 70 военных за сутки на Краснолиманском направлении

Российские военные за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении четыре гаубицы М777 американского производства, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T13:31

2023-01-26T13:31

2023-01-26T14:08

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении четыре гаубицы М777 американского производства, сообщили в Минобороны.По данным ведомства, ударами авиации и артогнем группировки войск "Центр" поражены позиции подразделений 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Ямполовки (ДНР), а также Серебрянского лесничества."Потери противника за сутки на данном направлении составили: до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре артиллерийских системы производства США М777", — говорится в сводке ведомства.На Купянском направлении под артиллерийским огнем группировки войск "Запад" оказались места расположения военнослужащих 14-й и 92-й механизированных бригад Украины в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское (ЛНР). Как утверждается, ВСУ потеряли более 20 человек, БМП, пикап и гаубицу Д-20.С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф