https://ria.ru/20230126/postavki-1847544401.html

В Кремле прокомментировали поставки Западом вооружений Украине

В Кремле прокомментировали поставки Западом вооружений Украине - РИА Новости, 26.01.2023

В Кремле прокомментировали поставки Западом вооружений Украине

Поставки странами Запада вооружений Украине свидетельствуют об их прямой вовлеченности в конфликт, и она растет, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:02

2023-01-26T12:02

2023-01-26T12:13

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

украина

политика

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Поставки странами Запада вооружений Украине свидетельствуют об их прямой вовлеченности в конфликт, и она растет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Из европейских столиц, из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружения, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны… все что делает и альянс, упомянутый мною, и столица, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт, мы видим, что она растет", - сказал Песков журналистам.В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, украина, политика, россия