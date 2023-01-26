12:02 26.01.2023 (обновлено: 12:13 26.01.2023)
В Кремле прокомментировали поставки Западом вооружений Украине
Песков: поставки вооружения Киеву свидетельствуют о прямой вовлеченности Запада в конфликт
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Поставки странами Запада вооружений Украине свидетельствуют об их прямой вовлеченности в конфликт, и она растет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Из европейских столиц, из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружения, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны… все что делает и альянс, упомянутый мною, и столица, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт, мы видим, что она растет", - сказал Песков журналистам.
В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.