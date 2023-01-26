https://ria.ru/20230126/pompeo-1847551576.html

Чавушоглу прокомментировал книгу экс-госсекретаря США Помпео

Чавушоглу прокомментировал книгу экс-госсекретаря США Помпео - РИА Новости, 26.01.2023

Чавушоглу прокомментировал книгу экс-госсекретаря США Помпео

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал книгу экс-госсекретаря США Майка Помпео, отметив, что в его воспоминаниях о визитах в Анкару не обошлось без... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:27

2023-01-26T12:27

2023-01-26T12:27

в мире

мевлют чавушоглу

майк помпео

фетхуллах гюлен

сша

анкара (провинция)

турция

исламское государство

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СТАМБУЛ, 26 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал книгу экс-госсекретаря США Майка Помпео, отметив, что в его воспоминаниях о визитах в Анкару не обошлось без лжи и двойных стандартов. Помпео в своей книге "Ни шагу назад: борьба за Америку, которую я люблю" описал как минимум две поездки в Турцию, пишут СМИ. Так, в 2017 году ему показали в Анкаре трехчасовой фильм о неудавшемся перевороте годом ранее, который экс-госсекретарь в книге назвал "несносным и ужасно длинным". В 2019 году он сопровождал вице-президента Пенса и "чуть не выломал дверь" в президентской администрации, когда встреча вице-президента с Эрдоганом затянулась. "Говоря дипломатическим языком, в этих утверждениях имеются ложь, преувеличение и двойные стандарты. Есть ряд высказываний (в книге – ред.), не соответствующих действительности", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции с тайским коллегой, транслировавшейся в Twitter. Чавушоглу напомнил о твите Помпео в ночь переворота в Турции, в котором он назвал Турцию "тоталитарной исламской диктатурой", твит позже был удален. Говоря о борьбе Турции с террористами "Исламского государства" (ИГ)*, Чавушоглу отметил, что пока Анкара боролась с террористами, американцы "отправляли боевиков ИГ* в Афганистан". Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 250 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют в причастности к попытке госпереворота организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую в Анкаре называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов). Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230124/kritika-1847214131.html

https://ria.ru/20230125/obuchenie-1847220962.html

сша

анкара (провинция)

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мевлют чавушоглу, майк помпео, фетхуллах гюлен, сша, анкара (провинция), турция, исламское государство, feto