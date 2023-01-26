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Чавушоглу прокомментировал книгу экс-госсекретаря США Помпео - РИА Новости, 26.01.2023
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Чавушоглу прокомментировал книгу экс-госсекретаря США Помпео
Чавушоглу прокомментировал книгу экс-госсекретаря США Помпео - РИА Новости, 26.01.2023
Чавушоглу прокомментировал книгу экс-госсекретаря США Помпео
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал книгу экс-госсекретаря США Майка Помпео, отметив, что в его воспоминаниях о визитах в Анкару не обошлось без... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:27
2023-01-26T12:27
в мире
мевлют чавушоглу
майк помпео
фетхуллах гюлен
сша
анкара (провинция)
турция
исламское государство
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СТАМБУЛ, 26 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал книгу экс-госсекретаря США Майка Помпео, отметив, что в его воспоминаниях о визитах в Анкару не обошлось без лжи и двойных стандартов. Помпео в своей книге "Ни шагу назад: борьба за Америку, которую я люблю" описал как минимум две поездки в Турцию, пишут СМИ. Так, в 2017 году ему показали в Анкаре трехчасовой фильм о неудавшемся перевороте годом ранее, который экс-госсекретарь в книге назвал "несносным и ужасно длинным". В 2019 году он сопровождал вице-президента Пенса и "чуть не выломал дверь" в президентской администрации, когда встреча вице-президента с Эрдоганом затянулась. "Говоря дипломатическим языком, в этих утверждениях имеются ложь, преувеличение и двойные стандарты. Есть ряд высказываний (в книге – ред.), не соответствующих действительности", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции с тайским коллегой, транслировавшейся в Twitter. Чавушоглу напомнил о твите Помпео в ночь переворота в Турции, в котором он назвал Турцию "тоталитарной исламской диктатурой", твит позже был удален. Говоря о борьбе Турции с террористами "Исламского государства" (ИГ)*, Чавушоглу отметил, что пока Анкара боролась с террористами, американцы "отправляли боевиков ИГ* в Афганистан". Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 250 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют в причастности к попытке госпереворота организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую в Анкаре называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов). Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230124/kritika-1847214131.html
https://ria.ru/20230125/obuchenie-1847220962.html
сша
анкара (провинция)
турция
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в мире, мевлют чавушоглу, майк помпео, фетхуллах гюлен, сша, анкара (провинция), турция, исламское государство, feto
В мире, Мевлют Чавушоглу, Майк Помпео, Фетхуллах Гюлен, США, Анкара (провинция), Турция, Исламское государство, FETO
12:27 26.01.2023
 
Чавушоглу прокомментировал книгу экс-госсекретаря США Помпео

Глава МИД Турции Чавушоглу: Майк Помпео, вспоминая о визите в Анкару, не обошелся без лжи

© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 26 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал книгу экс-госсекретаря США Майка Помпео, отметив, что в его воспоминаниях о визитах в Анкару не обошлось без лжи и двойных стандартов.
Помпео в своей книге "Ни шагу назад: борьба за Америку, которую я люблю" описал как минимум две поездки в Турцию, пишут СМИ. Так, в 2017 году ему показали в Анкаре трехчасовой фильм о неудавшемся перевороте годом ранее, который экс-госсекретарь в книге назвал "несносным и ужасно длинным". В 2019 году он сопровождал вице-президента Пенса и "чуть не выломал дверь" в президентской администрации, когда встреча вице-президента с Эрдоганом затянулась.
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"Говоря дипломатическим языком, в этих утверждениях имеются ложь, преувеличение и двойные стандарты. Есть ряд высказываний (в книге – ред.), не соответствующих действительности", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции с тайским коллегой, транслировавшейся в Twitter.
Чавушоглу напомнил о твите Помпео в ночь переворота в Турции, в котором он назвал Турцию "тоталитарной исламской диктатурой", твит позже был удален.
"Мы так понимаем, что он поддержал попытку переворота, поэтому ему стало так некомфортно от фильма", - отметил Чавушоглу, признав, что, возможно, фильм был слишком длинным.
Говоря о борьбе Турции с террористами "Исламского государства" (ИГ)*, Чавушоглу отметил, что пока Анкара боролась с террористами, американцы "отправляли боевиков ИГ* в Афганистан".
Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 250 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют в причастности к попытке госпереворота организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую в Анкаре называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов). Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Госсекретарь США Майк Помпео в маске - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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В миреМевлют ЧавушоглуМайк ПомпеоФетхуллах ГюленСШААнкара (провинция)ТурцияИсламское государствоFETO
 
 
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