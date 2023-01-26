https://ria.ru/20230126/polsha-1847634150.html

Польша инициирует в СЕ резолюцию о выплате Германией военных компенсаций

Польша инициирует в СЕ резолюцию о выплате Германией военных компенсаций - РИА Новости, 26.01.2023

Польша инициирует в СЕ резолюцию о выплате Германией военных компенсаций

Польша инициирует в Совете Европы принятие резолюции о выплате Германией компенсаций за ущерб Второй мировой войны, сообщил журналистам заместитель министра... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T16:10

2023-01-26T16:10

2023-01-26T16:10

в мире

польша

германия

восточная европа

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юнеско

конгресс сша

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ВАРШАВА, 26 янв – РИА Новости. Польша инициирует в Совете Европы принятие резолюции о выплате Германией компенсаций за ущерб Второй мировой войны, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел, уполномоченный правительства Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик. "Во время последней сессии Совета Европы польская делегация выступила инициатором подготовки проекта резолюции по вопросу выплаты Германией компенсации гражданам, пострадавшим в результате Второй мировой войны", - рассказал Мулярчик. По его словам, проект резолюции касается "изучения вопроса реализации права на возмещение ущерба для граждан Польши, а также отсутствия доступа к судебному пути и справедливому судебному разбирательству по этим вопросам". Мулярчик также сообщил, что проект был подписан 35 парламентариями из одиннадцати стран Совета Европы. При этом замминистра указал на "асимметрию" выплат компенсационных пособий гражданам, пострадавшим в результате Второй мировой войны. "Граждане одних стран получали компенсационные пособия, граждане других стран, в частности Центральной и Восточной Европы, таких пособий не получали", - заявил он. "Этого не знают Европа и страны Совета Европы, поэтому мы хотим, чтобы этот вопрос был предметом изучения", - сказал Мулярчик. Он отметил, Польша рассчитывает, что данный вопрос будет предметом рассмотрения Совета Европы и завершится докладом, призывающим Германию "исправить свое законодательство", создать соответствующую судебную процедуру и выплатить соответствующие компенсации. Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. После этого Польша обратилась к конгрессу США, ЮНЕСКО, Совету Европы, ООН, 50 странам, в том числе ЕС и НАТО с просьбой помочь получить от Германии репарации. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://ria.ru/20230126/ukraina-1847630848.html

https://ria.ru/20230124/polsha-1846923969.html

https://ria.ru/20230126/general-1847585305.html

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восточная европа

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в мире, польша, германия, восточная европа, совет европы, юнеско, конгресс сша, оон