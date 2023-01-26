https://ria.ru/20230126/polsha-1847540249.html

СМИ: Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29

СМИ: Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29 - РИА Новости, 26.01.2023

СМИ: Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29

Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29, сообщает издание Dziennik gazeta prawna. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:51

2023-01-26T11:51

2023-01-26T11:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

миг-29

ситуация в днр и лнр

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ВАРШАВА, 26 янв – РИА Новости. Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29, сообщает издание Dziennik gazeta prawna. "Еще весной прошлого года Польша по частям после большого спора о том, следует ли и как передавать самолеты, поставила украинцам определенное количество МиГ-29. Только способом - назовем его условно – комбинированным", - говорится в сообщении. "Фюзеляж или крылья - это ведь тоже запасные части", - цитирует издание источника в правительстве Польши. Ранее речь шла о передаче Польшей Украине самолетов МиГ-29. Однако договоренность об этом не была достигнута на уровне НАТО. Тогда польские власти сообщили, что поставили Украине запасные части для данных истребителей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/ukraina-1847454475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, миг-29, ситуация в днр и лнр