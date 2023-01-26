СМИ: Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29
Dziennik gazeta prawna: Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 на авиабазе недалеко от Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29 на авиабазе недалеко от Киева. Архивное фото
ВАРШАВА, 26 янв – РИА Новости. Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29, сообщает издание Dziennik gazeta prawna.
"Еще весной прошлого года Польша по частям после большого спора о том, следует ли и как передавать самолеты, поставила украинцам определенное количество МиГ-29. Только способом - назовем его условно – комбинированным", - говорится в сообщении. "Фюзеляж или крылья - это ведь тоже запасные части", - цитирует издание источника в правительстве Польши.
Ранее речь шла о передаче Польшей Украине самолетов МиГ-29. Однако договоренность об этом не была достигнута на уровне НАТО. Тогда польские власти сообщили, что поставили Украине запасные части для данных истребителей.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.