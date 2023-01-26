Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29 - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/polsha-1847540249.html
СМИ: Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29
СМИ: Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29 - РИА Новости, 26.01.2023
СМИ: Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29
Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29, сообщает издание Dziennik gazeta prawna. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:51
2023-01-26T11:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
миг-29
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600970296_25:0:3666:2048_1920x0_80_0_0_54decba0af324417ea411c0561b217c2.jpg
ВАРШАВА, 26 янв – РИА Новости. Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29, сообщает издание Dziennik gazeta prawna. "Еще весной прошлого года Польша по частям после большого спора о том, следует ли и как передавать самолеты, поставила украинцам определенное количество МиГ-29. Только способом - назовем его условно – комбинированным", - говорится в сообщении. "Фюзеляж или крылья - это ведь тоже запасные части", - цитирует издание источника в правительстве Польши. Ранее речь шла о передаче Польшей Украине самолетов МиГ-29. Однако договоренность об этом не была достигнута на уровне НАТО. Тогда польские власти сообщили, что поставили Украине запасные части для данных истребителей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847454475.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600970296_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_60f780147b362216f839783617ea91b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, миг-29, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, МиГ-29, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:51 26.01.2023
 
СМИ: Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29

Dziennik gazeta prawna: Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 на авиабазе недалеко от Киева
Истребитель Миг-29 на авиабазе недалеко от Киева - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29 на авиабазе недалеко от Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 янв – РИА Новости. Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29, сообщает издание Dziennik gazeta prawna.
"Еще весной прошлого года Польша по частям после большого спора о том, следует ли и как передавать самолеты, поставила украинцам определенное количество МиГ-29. Только способом - назовем его условно – комбинированным", - говорится в сообщении. "Фюзеляж или крылья - это ведь тоже запасные части", - цитирует издание источника в правительстве Польши.
Ранее речь шла о передаче Польшей Украине самолетов МиГ-29. Однако договоренность об этом не была достигнута на уровне НАТО. Тогда польские власти сообщили, что поставили Украине запасные части для данных истребителей.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Истребитель Миг-29 ВВС Украины на авиабазе под Киевом - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 21:47
Словакия заявила о готовности передать Украине свои МиГ-29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаМиГ-29Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала