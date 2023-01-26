https://ria.ru/20230126/poezda-1847524495.html

На Украине начались задержки поездов после сообщений о взрывах

На Украине начались задержки поездов после сообщений о взрывах - РИА Новости, 26.01.2023

На Украине начались задержки поездов после сообщений о взрывах

"Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") объявили о задержках в движении поездов после сообщений о взрывах в ряде регионов страны. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:13

2023-01-26T11:13

2023-01-26T13:24

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украинская железная дорога

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") объявили о задержках в движении поездов после сообщений о взрывах в ряде регионов страны. "Из-за обесточивания отдельных участков по Украине два из 70 рейсов "Укрзализныци" задерживаются на 30 минут и более", - написано в телеграм-канале компании. Задерживаются рейсы "Ивано-Франковск – Киев" и "Киев – Львов". Позже в компании заявили, что количество поездов, которые идут с опозданием более чем на полчаса из-за частичного обесточивания сетей в ряде регионов, среди которых Одесская, Сумская, Харьковская, Львовская области, увеличилось до шести.По данным "Украинских железных дорог" с задержкой идут рейсы "Ковель - Одесса", "Киев - Львов", "Одесса - Харьков", "Одесса - Краматорск" и "Шостка - Киев". Также завершилась пересадка пассажиров поезда "Киев - Краматорск" на резервный поезд дальнего сообщения с тепловой тягой.В четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях Украины. Перед этим в стране была объявлена воздушная тревога, пока ее не отменяли.

https://ria.ru/20230126/lutsk-1847494844.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, украинская железная дорога