https://ria.ru/20230126/poezda-1847524495.html
На Украине начались задержки поездов после сообщений о взрывах
На Украине начались задержки поездов после сообщений о взрывах - РИА Новости, 26.01.2023
На Украине начались задержки поездов после сообщений о взрывах
"Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") объявили о задержках в движении поездов после сообщений о взрывах в ряде регионов страны. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:13
2023-01-26T11:13
2023-01-26T13:24
в мире
украина
украинская железная дорога
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") объявили о задержках в движении поездов после сообщений о взрывах в ряде регионов страны. "Из-за обесточивания отдельных участков по Украине два из 70 рейсов "Укрзализныци" задерживаются на 30 минут и более", - написано в телеграм-канале компании. Задерживаются рейсы "Ивано-Франковск – Киев" и "Киев – Львов". Позже в компании заявили, что количество поездов, которые идут с опозданием более чем на полчаса из-за частичного обесточивания сетей в ряде регионов, среди которых Одесская, Сумская, Харьковская, Львовская области, увеличилось до шести.По данным "Украинских железных дорог" с задержкой идут рейсы "Ковель - Одесса", "Киев - Львов", "Одесса - Харьков", "Одесса - Краматорск" и "Шостка - Киев". Также завершилась пересадка пассажиров поезда "Киев - Краматорск" на резервный поезд дальнего сообщения с тепловой тягой.В четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях Украины. Перед этим в стране была объявлена воздушная тревога, пока ее не отменяли.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, украинская железная дорога
В мире, Украина, Украинская железная дорога
11:13 26.01.2023 (обновлено: 13:24 26.01.2023)
На Украине начались задержки поездов после сообщений о взрывах
"Украинские железные дороги" сообщили о задержках поездов после сообщений о взрывах
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости.
"Украинские железные дороги" ("Укрзализныця
") объявили о задержках в движении поездов после сообщений о взрывах в ряде регионов страны.
"Из-за обесточивания отдельных участков по Украине два из 70 рейсов "Укрзализныци" задерживаются на 30 минут и более", - написано в телеграм-канале компании.
Задерживаются рейсы "Ивано-Франковск – Киев" и "Киев – Львов".
Позже в компании заявили, что количество поездов, которые идут с опозданием более чем на полчаса из-за частичного обесточивания сетей в ряде регионов, среди которых Одесская, Сумская, Харьковская, Львовская области, увеличилось до шести.
По данным "Украинских железных дорог" с задержкой идут рейсы "Ковель - Одесса", "Киев - Львов", "Одесса - Харьков", "Одесса - Краматорск" и "Шостка - Киев". Также завершилась пересадка пассажиров поезда "Киев - Краматорск" на резервный поезд дальнего сообщения с тепловой тягой.
В четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях
Украины. Перед этим в стране была объявлена воздушная тревога, пока ее не отменяли.