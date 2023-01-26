https://ria.ru/20230126/plennye-1847646865.html

В РПЦ призвали Россию и Украину гуманно относиться к военнопленным

В РПЦ призвали Россию и Украину гуманно относиться к военнопленным - РИА Новости, 26.01.2023

В РПЦ призвали Россию и Украину гуманно относиться к военнопленным

Пока длится конфликт на Украине, нужно способствовать человеческому обращению с военнопленными, помогать их семьям, заявил в четверг патриарх Московский и вся... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T16:36

2023-01-26T16:36

2023-01-26T16:41

религия

украина

русская православная церковь

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пока длится конфликт на Украине, нужно способствовать человеческому обращению с военнопленными, помогать их семьям, заявил в четверг патриарх Московский и вся Руси Кирилл, выступая на пленарном заседании парламентских встреч в рамках Рождественских образовательных чтений. "Мирная позиция церкви заключается в том, чтобы призывать все стороны конфликта к человеческому обращению с военнопленными, если уж нельзя добиться большего, способствовать их возращению на родину, помогать эвакуироваться из опасных для проживания мест", - сказал патриарх Кирилл. По его словам, это "тактическая тема". "Самая главная тема касается окончания всяких военных действий, примирения, восстановления отношений между народами, которые вовлечены в этот конфликт. Но покуда этот конфликт совершается, то милость нужно обращать к тем, кто реально страдает, становятся инвалидами, семьям тех, кто теряет своих кормильцев", - заключил предстоятель Русской церкви. XXXI Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум. В этом году тема форума – "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека". В работе чтений принимают участие представители РПЦ, государственной власти, деятели образования, науки и культуры.

https://ria.ru/20230126/svyaschennik-1847529175.html

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украина, русская православная церковь