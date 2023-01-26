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В РПЦ призвали Россию и Украину гуманно относиться к военнопленным
В РПЦ призвали Россию и Украину гуманно относиться к военнопленным - РИА Новости, 26.01.2023
В РПЦ призвали Россию и Украину гуманно относиться к военнопленным
Пока длится конфликт на Украине, нужно способствовать человеческому обращению с военнопленными, помогать их семьям, заявил в четверг патриарх Московский и вся... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T16:36
2023-01-26T16:36
2023-01-26T16:41
религия
украина
русская православная церковь
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пока длится конфликт на Украине, нужно способствовать человеческому обращению с военнопленными, помогать их семьям, заявил в четверг патриарх Московский и вся Руси Кирилл, выступая на пленарном заседании парламентских встреч в рамках Рождественских образовательных чтений. "Мирная позиция церкви заключается в том, чтобы призывать все стороны конфликта к человеческому обращению с военнопленными, если уж нельзя добиться большего, способствовать их возращению на родину, помогать эвакуироваться из опасных для проживания мест", - сказал патриарх Кирилл. По его словам, это "тактическая тема". "Самая главная тема касается окончания всяких военных действий, примирения, восстановления отношений между народами, которые вовлечены в этот конфликт. Но покуда этот конфликт совершается, то милость нужно обращать к тем, кто реально страдает, становятся инвалидами, семьям тех, кто теряет своих кормильцев", - заключил предстоятель Русской церкви. XXXI Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум. В этом году тема форума – "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека". В работе чтений принимают участие представители РПЦ, государственной власти, деятели образования, науки и культуры.
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украина, русская православная церковь
Религия, Украина, Русская православная церковь
16:36 26.01.2023 (обновлено: 16:41 26.01.2023)
В РПЦ призвали Россию и Украину гуманно относиться к военнопленным
Патриарх Кирилл призвал стороны украинского конфликта по-человечески относиться к пленным
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пока длится конфликт на Украине, нужно способствовать человеческому обращению с военнопленными, помогать их семьям, заявил в четверг патриарх Московский и вся Руси Кирилл, выступая на пленарном заседании парламентских встреч в рамках Рождественских образовательных чтений.
"Мирная позиция церкви заключается в том, чтобы призывать все стороны конфликта к человеческому обращению с военнопленными, если уж нельзя добиться большего, способствовать их возращению на родину, помогать эвакуироваться из опасных для проживания мест", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, это "тактическая тема".
"Самая главная тема касается окончания всяких военных действий, примирения, восстановления отношений между народами, которые вовлечены в этот конфликт. Но покуда этот конфликт совершается, то милость нужно обращать к тем, кто реально страдает, становятся инвалидами, семьям тех, кто теряет своих кормильцев", - заключил предстоятель Русской церкви.
XXXI Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум. В этом году тема форума – "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека". В работе чтений принимают участие представители РПЦ, государственной власти, деятели образования, науки и культуры.