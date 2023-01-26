https://ria.ru/20230126/pitanie-1847477034.html

Российские ученые разработали спецпитание для военных

Российские ученые разработали спецпитание для военных - РИА Новости, 26.01.2023

Российские ученые разработали спецпитание для военных

Специалисты ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи разработали специализированные пищевые продукты для военных, принимающих участие в специальной... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T03:27

2023-01-26T03:27

2023-01-26T04:00

наука

россия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775220306_0:0:2820:1587_1920x0_80_0_0_626d92faba36bd2cb236a343fc45fc41.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Специалисты ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи разработали специализированные пищевые продукты для военных, принимающих участие в специальной военной операции, которые способствуют концентрации внимания, повышению выносливости и мобилизации всех сил организма, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра. Первые партии продуктов переданы ФМБА России, Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, другим силовым структурам, обеспечивающим работу в зоне военных действий, уточнили в пресс-службе. Производители ждут команды, чтобы развернуть промышленный выпуск продуктов под общим названием "Донбасс", отметили в центре. Новые продукты и рационы призваны способствовать концентрации внимания, повышению выносливости, мобилизации всех сил организма для качественного выполнения поставленных задач, помогут воинам переносить неблагоприятные погодные условия, низкие температуры, стресс, усталость, недостаток сна, пояснили разработчики. Многое из того, что составляет рацион, уже опробовано в космосе, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230124/omolozhenie-1846860263.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)