https://ria.ru/20230126/pitanie-1847477034.html
Российские ученые разработали спецпитание для военных
Российские ученые разработали спецпитание для военных - РИА Новости, 26.01.2023
Российские ученые разработали спецпитание для военных
Специалисты ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи разработали специализированные пищевые продукты для военных, принимающих участие в специальной... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T03:27
2023-01-26T03:27
2023-01-26T04:00
наука
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Специалисты ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи разработали специализированные пищевые продукты для военных, принимающих участие в специальной военной операции, которые способствуют концентрации внимания, повышению выносливости и мобилизации всех сил организма, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра. Первые партии продуктов переданы ФМБА России, Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, другим силовым структурам, обеспечивающим работу в зоне военных действий, уточнили в пресс-службе. Производители ждут команды, чтобы развернуть промышленный выпуск продуктов под общим названием "Донбасс", отметили в центре. Новые продукты и рационы призваны способствовать концентрации внимания, повышению выносливости, мобилизации всех сил организма для качественного выполнения поставленных задач, помогут воинам переносить неблагоприятные погодные условия, низкие температуры, стресс, усталость, недостаток сна, пояснили разработчики. Многое из того, что составляет рацион, уже опробовано в космосе, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230124/omolozhenie-1846860263.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Наука, Россия, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
03:27 26.01.2023 (обновлено: 04:00 26.01.2023)
Российские ученые разработали спецпитание для военных
Российские ученые разработали для военных повышающее выносливость спецпитание "Донбасс"
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Специалисты ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи разработали специализированные пищевые продукты для военных, принимающих участие в специальной военной операции, которые способствуют концентрации внимания, повышению выносливости и мобилизации всех сил организма, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
"Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи совместно с индустриальными партнерами разработал специализированные пищевые продукты для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. А также для мирных граждан, вынужденных находиться на территории военных действий", - говорится в сообщении.
Первые партии продуктов переданы ФМБА России
, Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, другим силовым структурам, обеспечивающим работу в зоне военных действий, уточнили в пресс-службе. Производители ждут команды, чтобы развернуть промышленный выпуск продуктов под общим названием "Донбасс", отметили в центре.
Новые продукты и рационы призваны способствовать концентрации внимания, повышению выносливости, мобилизации всех сил организма для качественного выполнения поставленных задач, помогут воинам переносить неблагоприятные погодные условия, низкие температуры, стресс, усталость, недостаток сна, пояснили разработчики. Многое из того, что составляет рацион, уже опробовано в космосе, добавили в пресс-службе.