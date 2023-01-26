https://ria.ru/20230126/peregovory-1847618747.html

В Анкаре объяснили бессмысленность переговоров по расширению НАТО

В Анкаре объяснили бессмысленность переговоров по расширению НАТО - РИА Новости, 26.01.2023

В Анкаре объяснили бессмысленность переговоров по расширению НАТО

Трехсторонний механизм между Турцией, Швецией и Финляндией по членству в НАТО сейчас не имеет смысла, поэтому он отложен, заявил глава МИД страны Мевлют... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:33

2023-01-26T15:33

2023-01-26T15:33

в мире

швеция

финляндия

мевлют чавушоглу

нато

турция

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АНКАРА, 26 янв – РИА Новости. Трехсторонний механизм между Турцией, Швецией и Финляндией по членству в НАТО сейчас не имеет смысла, поэтому он отложен, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Отношения Швеции и Турции ухудшились из-за протестов последних нескольких дней в Стокгольме и сожжения Корана лидером датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмусом Палуданом после получения у шведских властей разрешения провести акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО. Дипломатический источник 24 января сообщал РИА Новости, что трехсторонние переговоры между Турцией, Швецией и Финляндией отложены по требованию Анкары. "В этих условиях трехсторонние переговоры бессмысленны. В чем состоит суть механизма? В том, чтобы пунктуально выполнять условия меморандума. Но нынешняя обстановка вряд ли создаст необходимую для переговоров здоровую атмосферу. Швеция не сделала серьезных шагов для выполнения условий меморандума, приведя различные причины, мол, меняют законы, конституцию. Поэтому смысла в работе механизма сейчас нет", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции с сербским коллегой в четверг в Анкаре. Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20230126/nato-1847312256.html

https://ria.ru/20230126/turtsiya-1847611739.html

швеция

финляндия

турция

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, швеция, финляндия, мевлют чавушоглу, нато, турция