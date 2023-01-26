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СМИ рассказали о найденных у Пенса документах - РИА Новости, 26.01.2023
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СМИ рассказали о найденных у Пенса документах
СМИ рассказали о найденных у Пенса документах - РИА Новости, 26.01.2023
СМИ рассказали о найденных у Пенса документах
Обнаруженные в доме бывшего американского вице-президента Майка Пенса засекреченные документы содержали материалы, подготовленные для его рабочих поездок за... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T10:35
2023-01-26T10:35
в мире
майк пенс
дональд трамп
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Обнаруженные в доме бывшего американского вице-президента Майка Пенса засекреченные документы содержали материалы, подготовленные для его рабочих поездок за границу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на несколько источников. Ранее сообщалось, что секретные государственные документы были обнаружены в частном доме Пенса. Он занимал должность второго должностного лица в государственной иерархии США во время президентства Дональда Трампа в 2017-2021 годах. "Около 12 засекреченных документов, обнаруженных в доме Пенса в Индиане, включали справочные материалы, которые были подготовлены для его зарубежных поездок", - говорится в сообщении телеканала. По словам одного из источников, ряд документов, вероятно, использовались для подготовки Пенса к встречам за рубежом, и их могли не заметить во время сборов в его офисе. Источники, беседовавшие с CNN, сообщили, что иногда такого рода справки включают основную биографическую информацию об иностранных лидерах, однако иногда в них может содержаться более конфиденциальная информация. По словам американского чиновника, ФБР работает со спецслужбами США над оценкой документов. Один из источников, который был проинформирован о некоторых секретных документах, рассказал CNN, что, "исходя из полученной информации, в документах не было ничего особенно необычного". Он отметил, что упоминаний о документах с маркировкой SCI или SAP - обозначений наиболее секретных материалов - не было. В США набирает обороты скандал после сообщений о том, что высшие лица государства не соблюдают правила обращения с секретными документами. В августе 2022 года большая подборка таких материалов была обнаружена во флоридском поместье Мар-а-Лаго Дональда Трампа. Затем аналогичные находки были сделаны в личном кабинете действующего президента Джо Байдена и в гараже его частного дома.
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в мире, майк пенс, дональд трамп, джо байден, индиана, сша, фбр, sap ag
В мире, Майк Пенс, Дональд Трамп, Джо Байден, Индиана, США, ФБР, SAP AG
10:35 26.01.2023
 
СМИ рассказали о найденных у Пенса документах

CNN: найденные у Пенса документы содержали материалы для его рабочих поездок за рубеж

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкМайк Пенс
Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Майк Пенс. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Обнаруженные в доме бывшего американского вице-президента Майка Пенса засекреченные документы содержали материалы, подготовленные для его рабочих поездок за границу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на несколько источников.
Ранее сообщалось, что секретные государственные документы были обнаружены в частном доме Пенса. Он занимал должность второго должностного лица в государственной иерархии США во время президентства Дональда Трампа в 2017-2021 годах.
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"Около 12 засекреченных документов, обнаруженных в доме Пенса в Индиане, включали справочные материалы, которые были подготовлены для его зарубежных поездок", - говорится в сообщении телеканала.
По словам одного из источников, ряд документов, вероятно, использовались для подготовки Пенса к встречам за рубежом, и их могли не заметить во время сборов в его офисе.
Источники, беседовавшие с CNN, сообщили, что иногда такого рода справки включают основную биографическую информацию об иностранных лидерах, однако иногда в них может содержаться более конфиденциальная информация.
По словам американского чиновника, ФБР работает со спецслужбами США над оценкой документов.
Один из источников, который был проинформирован о некоторых секретных документах, рассказал CNN, что, "исходя из полученной информации, в документах не было ничего особенно необычного". Он отметил, что упоминаний о документах с маркировкой SCI или SAP - обозначений наиболее секретных материалов - не было.
В США набирает обороты скандал после сообщений о том, что высшие лица государства не соблюдают правила обращения с секретными документами. В августе 2022 года большая подборка таких материалов была обнаружена во флоридском поместье Мар-а-Лаго Дональда Трампа. Затем аналогичные находки были сделаны в личном кабинете действующего президента Джо Байдена и в гараже его частного дома.
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