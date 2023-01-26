СМИ рассказали о найденных у Пенса документах
CNN: найденные у Пенса документы содержали материалы для его рабочих поездок за рубеж
Майк Пенс. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Обнаруженные в доме бывшего американского вице-президента Майка Пенса засекреченные документы содержали материалы, подготовленные для его рабочих поездок за границу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на несколько источников.
Ранее сообщалось, что секретные государственные документы были обнаружены в частном доме Пенса. Он занимал должность второго должностного лица в государственной иерархии США во время президентства Дональда Трампа в 2017-2021 годах.
"Около 12 засекреченных документов, обнаруженных в доме Пенса в Индиане, включали справочные материалы, которые были подготовлены для его зарубежных поездок", - говорится в сообщении телеканала.
По словам одного из источников, ряд документов, вероятно, использовались для подготовки Пенса к встречам за рубежом, и их могли не заметить во время сборов в его офисе.
Источники, беседовавшие с CNN, сообщили, что иногда такого рода справки включают основную биографическую информацию об иностранных лидерах, однако иногда в них может содержаться более конфиденциальная информация.
По словам американского чиновника, ФБР работает со спецслужбами США над оценкой документов.
Один из источников, который был проинформирован о некоторых секретных документах, рассказал CNN, что, "исходя из полученной информации, в документах не было ничего особенно необычного". Он отметил, что упоминаний о документах с маркировкой SCI или SAP - обозначений наиболее секретных материалов - не было.
В США набирает обороты скандал после сообщений о том, что высшие лица государства не соблюдают правила обращения с секретными документами. В августе 2022 года большая подборка таких материалов была обнаружена во флоридском поместье Мар-а-Лаго Дональда Трампа. Затем аналогичные находки были сделаны в личном кабинете действующего президента Джо Байдена и в гараже его частного дома.