https://ria.ru/20230126/pandemiya-1847601260.html

ВОЗ определит, остается ли пандемия коронавируса международной ЧС

ВОЗ определит, остается ли пандемия коронавируса международной ЧС - РИА Новости, 26.01.2023

ВОЗ определит, остается ли пандемия коронавируса международной ЧС

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 соберется 27 января, чтобы определить, продолжает ли пандемия... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:00

2023-01-26T15:00

2023-01-26T15:00

распространение коронавируса

в мире

воз

коронавирус covid-19

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ЖЕНЕВА, 26 янв – РИА Новости. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 соберется 27 января, чтобы определить, продолжает ли пандемия представлять собой чрезвычайную ситуацию международного значения, говорится в опубликованном заявлении на сайте организации. По состоянию на 22 января 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 664 миллионов подтвержденных случаев ковида и более 6,7 миллиона смертей. Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC) - официальная декларация ВОЗ о чрезвычайном событии, которое определено как представляющее опасность в области общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезни и потенциально требующее скоординированного международного реагирования. В соответствии с Международными медико-санитарными правилами 2005 года государства обязаны по закону оперативно реагировать на PHEIC.

https://ria.ru/20230113/izolyatsiya-1844599119.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, воз, коронавирус covid-19