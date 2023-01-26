ВОЗ определит, остается ли пандемия коронавируса международной ЧС
Комитет ВОЗ по COVID-19 27 января определит, является ли пандемия все еще международной ЧС
© AP Photo / Matt DunhamМедицинские работники транспортируют пациента в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Медицинские работники транспортируют пациента в Лондоне. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 26 янв – РИА Новости. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 соберется 27 января, чтобы определить, продолжает ли пандемия представлять собой чрезвычайную ситуацию международного значения, говорится в опубликованном заявлении на сайте организации.
"14-е заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с COVID-19… состоится 27 января 2023 года. После заседания комитет по чрезвычайным ситуациям проинформирует генерального директора ВОЗ о том, по-прежнему ли пандемия COVID-19 представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC)", - сказано в документе.
По состоянию на 22 января 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 664 миллионов подтвержденных случаев ковида и более 6,7 миллиона смертей.
Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC) - официальная декларация ВОЗ о чрезвычайном событии, которое определено как представляющее опасность в области общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезни и потенциально требующее скоординированного международного реагирования. В соответствии с Международными медико-санитарными правилами 2005 года государства обязаны по закону оперативно реагировать на PHEIC.