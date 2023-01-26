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ВОЗ определит, остается ли пандемия коронавируса международной ЧС - РИА Новости, 26.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230126/pandemiya-1847601260.html
ВОЗ определит, остается ли пандемия коронавируса международной ЧС
ВОЗ определит, остается ли пандемия коронавируса международной ЧС - РИА Новости, 26.01.2023
ВОЗ определит, остается ли пандемия коронавируса международной ЧС
Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 соберется 27 января, чтобы определить, продолжает ли пандемия... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:00
2023-01-26T15:00
распространение коронавируса
в мире
воз
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 26 янв – РИА Новости. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 соберется 27 января, чтобы определить, продолжает ли пандемия представлять собой чрезвычайную ситуацию международного значения, говорится в опубликованном заявлении на сайте организации. По состоянию на 22 января 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 664 миллионов подтвержденных случаев ковида и более 6,7 миллиона смертей. Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC) - официальная декларация ВОЗ о чрезвычайном событии, которое определено как представляющее опасность в области общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезни и потенциально требующее скоординированного международного реагирования. В соответствии с Международными медико-санитарными правилами 2005 года государства обязаны по закону оперативно реагировать на PHEIC.
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в мире, воз, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, В мире, ВОЗ, Коронавирус COVID-19
15:00 26.01.2023
 
ВОЗ определит, остается ли пандемия коронавируса международной ЧС

Комитет ВОЗ по COVID-19 27 января определит, является ли пандемия все еще международной ЧС

© AP Photo / Matt DunhamМедицинские работники транспортируют пациента в Лондоне
Медицинские работники транспортируют пациента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Медицинские работники транспортируют пациента в Лондоне. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 янв – РИА Новости. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 соберется 27 января, чтобы определить, продолжает ли пандемия представлять собой чрезвычайную ситуацию международного значения, говорится в опубликованном заявлении на сайте организации.
"14-е заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с COVID-19… состоится 27 января 2023 года. После заседания комитет по чрезвычайным ситуациям проинформирует генерального директора ВОЗ о том, по-прежнему ли пандемия COVID-19 представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC)", - сказано в документе.
По состоянию на 22 января 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 664 миллионов подтвержденных случаев ковида и более 6,7 миллиона смертей.
Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC) - официальная декларация ВОЗ о чрезвычайном событии, которое определено как представляющее опасность в области общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезни и потенциально требующее скоординированного международного реагирования. В соответствии с Международными медико-санитарными правилами 2005 года государства обязаны по закону оперативно реагировать на PHEIC.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 12:39Распространение коронавируса
ВОЗ рекомендовала десятидневную изоляцию для людей с симптомами COVID-19
 
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