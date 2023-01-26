https://ria.ru/20230126/otoplenie-1847480412.html

Британка умерла, не найдя денег на отопление

Британка умерла, не найдя денег на отопление - РИА Новости, 26.01.2023

Британка умерла, не найдя денег на отопление

Пожилая жительница Великобритании — 87-летняя Барбара Болтон — умерла от переохлаждения, вызванного подорожанием стоимости отопления, пишет издание Daily Mail. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T06:02

2023-01-26T06:02

2023-01-26T11:09

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Пожилая жительница Великобритании — 87-летняя Барбара Болтон — умерла от переохлаждения, вызванного подорожанием стоимости отопления, пишет издание Daily Mail.Женщина была госпитализирована 11 декабря прошлого года и скончалась 5 января. В больничных записях указано, что ее болезнь была связана с тем фактом, что она не могла позволить себе включить отопление.Правоохранительные органы начали расследование случившегося.Ранее стало известно, что 63 процентов взрослых британцев стали меньше пользоваться газом и электричеством, при этом 96 процентов опрошенных заявили, что реже включают отопление. На вопрос, какие меры они предпринимают, чтобы согреться, 82 процента респондентов рассказали, что одеваются теплее или укрываются одеялом, 46 процентов отапливают только те комнаты, в которых находятся, а 27 процентов ложатся раньше спать. Отмечается, что каждый третий опрошенный (34 процента) заявил, что экономия на отоплении негативно сказывается на здоровье или самочувствии.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Управление финансового надзора Великобритании ранее сообщало, что около 32 миллионов жителей Великобритании (60 процентов взрослого населения) испытывают трудности с оплатой счетов на фоне высокой инфляции и рекордного роста стоимости жизни.Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 3,5 процента с 3 процентов. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7 процента.

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