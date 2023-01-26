Рейтинг@Mail.ru
Британка умерла, не найдя денег на отопление - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230126/otoplenie-1847480412.html
Британка умерла, не найдя денег на отопление
Британка умерла, не найдя денег на отопление - РИА Новости, 26.01.2023
Британка умерла, не найдя денег на отопление
Пожилая жительница Великобритании — 87-летняя Барбара Болтон — умерла от переохлаждения, вызванного подорожанием стоимости отопления, пишет издание Daily Mail. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T06:02
2023-01-26T11:09
в мире
великобритания
россия
украина
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766229054_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b9e831f825e1a2213aa6b0f18815e784.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Пожилая жительница Великобритании — 87-летняя Барбара Болтон — умерла от переохлаждения, вызванного подорожанием стоимости отопления, пишет издание Daily Mail.Женщина была госпитализирована 11 декабря прошлого года и скончалась 5 января. В больничных записях указано, что ее болезнь была связана с тем фактом, что она не могла позволить себе включить отопление.Правоохранительные органы начали расследование случившегося.Ранее стало известно, что 63 процентов взрослых британцев стали меньше пользоваться газом и электричеством, при этом 96 процентов опрошенных заявили, что реже включают отопление. На вопрос, какие меры они предпринимают, чтобы согреться, 82 процента респондентов рассказали, что одеваются теплее или укрываются одеялом, 46 процентов отапливают только те комнаты, в которых находятся, а 27 процентов ложатся раньше спать. Отмечается, что каждый третий опрошенный (34 процента) заявил, что экономия на отоплении негативно сказывается на здоровье или самочувствии.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Управление финансового надзора Великобритании ранее сообщало, что около 32 миллионов жителей Великобритании (60 процентов взрослого населения) испытывают трудности с оплатой счетов на фоне высокой инфляции и рекордного роста стоимости жизни.Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 3,5 процента с 3 процентов. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7 процента.
https://ria.ru/20230118/kholoda-1845610714.html
великобритания
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766229054_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_791fcebaf84f54482d1732044f154e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, россия, украина, жкх
В мире, Великобритания, Россия, Украина, ЖКХ
06:02 26.01.2023 (обновлено: 11:09 26.01.2023)
 
Британка умерла, не найдя денег на отопление

Жительница Британии Болтон умерла от переохлаждения из-за слишком дорогого отопления

© Depositphotos.com / welcomiaКамин
Камин - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Depositphotos.com / welcomia
Камин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Пожилая жительница Великобритании — 87-летняя Барбара Болтон — умерла от переохлаждения, вызванного подорожанием стоимости отопления, пишет издание Daily Mail.
Женщина была госпитализирована 11 декабря прошлого года и скончалась 5 января. В больничных записях указано, что ее болезнь была связана с тем фактом, что она не могла позволить себе включить отопление.
Правоохранительные органы начали расследование случившегося.
Ранее стало известно, что 63 процентов взрослых британцев стали меньше пользоваться газом и электричеством, при этом 96 процентов опрошенных заявили, что реже включают отопление. На вопрос, какие меры они предпринимают, чтобы согреться, 82 процента респондентов рассказали, что одеваются теплее или укрываются одеялом, 46 процентов отапливают только те комнаты, в которых находятся, а 27 процентов ложатся раньше спать. Отмечается, что каждый третий опрошенный (34 процента) заявил, что экономия на отоплении негативно сказывается на здоровье или самочувствии.
Морозы - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 01:21
Британцы пожаловались на десятки тысяч смертей от холода
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Управление финансового надзора Великобритании ранее сообщало, что около 32 миллионов жителей Великобритании (60 процентов взрослого населения) испытывают трудности с оплатой счетов на фоне высокой инфляции и рекордного роста стоимости жизни.
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 3,5 процента с 3 процентов. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7 процента.
 
В миреВеликобританияРоссияУкраинаЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала