https://ria.ru/20230126/otklyucheniya-1847484498.html

Три крупнейших области Украины перешли на стабилизационные отключения света

Три крупнейших области Украины перешли на стабилизационные отключения света - РИА Новости, 26.01.2023

Три крупнейших области Украины перешли на стабилизационные отключения света

Киевская, Днепропетровская и Одесская области Украины перешли на стабилизационные отключения света, в последней с полуночи до утра будут действовать экстренные, РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T07:43

2023-01-26T07:43

2023-01-26T07:43

денис шмыгаль

владимир зеленский

в мире

одесская область

украина

дтэк

укрэнерго

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Киевская, Днепропетровская и Одесская области Украины перешли на стабилизационные отключения света, в последней с полуночи до утра будут действовать экстренные, сообщили в четверг в украинском энергохолдинге ДТЭК. Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что на Украине из-за похолодания увеличивается потребление электроэнергии и дефицит мощности в энергосистеме. В этой связи в Одесской области бытовые потребители обеспечены светом лишь шесть часов в день, а лимит потребления света в Киевской области составляет лишь половину от потребности. "Лимиты потребления электроэнергии в Одесской области, что предоставил НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений с 07.00 (08.00 мск) 26 января. При этом с 00.00 (01.00 мск) до 07.00 (08.00 мск) будут продолжаться экстренные отключения" - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Одесские электросети". В компании также сообщили о применении стабилизационных отключений света в Киевской и Днепропетровской областях, об экстренных отключениях речи не идет. Ранее ДТЭК сообщал о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230116/elektroenergiya-1845320830.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230109/elektrichestvo-1843782973.html

одесская область

украина

киевская область

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денис шмыгаль, владимир зеленский, в мире, одесская область, украина, дтэк, укрэнерго, министерство энергетики рф (минэнерго россии), киевская область