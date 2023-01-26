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ФСБ обнародовала свидетельство того, как поляки убивали узников Освенцима - РИА Новости, 26.01.2023
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ФСБ обнародовала свидетельство того, как поляки убивали узников Освенцима
ФСБ обнародовала свидетельство того, как поляки убивали узников Освенцима - РИА Новости, 26.01.2023
ФСБ обнародовала свидетельство того, как поляки убивали узников Освенцима
Поляки из числа бандитов и грабителей вместе с гитлеровцами убивали узников концлагеря "Аушвиц" в Освенциме – соответствующий рассекреченный документ в... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T00:28
2023-01-26T00:46
александр квасьневский
анджей дуда
польша
освенцим
германия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Поляки из числа бандитов и грабителей вместе с гитлеровцами убивали узников концлагеря "Аушвиц" в Освенциме – соответствующий рассекреченный документ в преддверии 78-й годовщины освобождения крупнейшей "фабрики смерти" советскими войсками обнародовала ФСБ.Немецкий концлагерь "Аушвиц" в Освенциме стал одним из главных символов Холокоста. В 1941-1945 годах там погибли около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи. Двадцать седьмого января 1945 года концлагерь освободили части 1-го Украинского фронта. Эта дата отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста.Еще до освобождения "Аушвица" органы советской военной контрразведки "Смерш" начали собирать и документировать свидетельства о преступлениях администрации концлагеря и заключенных, согласившихся на сотрудничество с нацистами. Гитлеровцы помимо охранников из местного польского населения активно использовали в своих интересах "капо" (от немецкого "Kameradschaft-Polizei", буквально "товарищеская полиция"), к числу которых относились старосты бараков, надзиратели, старшие рабочих команд.ФСБ опубликовала документ с рассказом бывшего узника "Аушвица", старшего лейтенанта Красной армии Павла Гавриша, которому посчастливилось бежать из концлагеря. Поскольку офицер обладал хорошим литературным слогом, сотрудники управления "Смерш" 1-го Украинского фронта в августе 1944 года попросили его изложить информацию о "фабрике смерти" в виде краткого очерка. Этот документ затем передали в Чрезвычайную государственную комиссию по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников.Попав в концлагерь, заключенный становился "рабом с номером, выколотым на груди у военнопленных или на руке у гражданских", свидетельствовал Гавриш.Внутренний порядок и дисциплина, докладывал Гавриш, поддерживалась старшими бараков (блоковыми) и старшими рабочими команд (капо), назначенными из немцев или поляков, которые отбывали сроки за бандитизм, убийства и грабежи.По его словам, перед администрацией концлагеря стояла задача уничтожения как можно большего числа узников, "что с усердием проводилось в жизнь"."Лишь некоторая часть заключенных была занята на постройке лагеря, все остальные работы, производимые в пределах лагеря, не имели никакого смысла. Уводя команды на работы, каждый капо получал задачу уничтожить определенное число заключенных. При возвращении в лагерь каждая команда представляла собой похоронную процессию, несущую 50-100 трупов. Усердие при этом объяснялось тем, что порционы убитых оставались блоковым, капо и их приспешникам", - рассказывал Гавриш.Как вспоминал офицер, "дневной паек заключенных состоял из 0,75 литра супа, 250 граммов эрзац-хлеба и 20 граммов вонючего сыра или эрзац-маргарина, который не всегда и не полностью удавалось получить".Захватив в сентябре 1939 года Польшу, германские нацисты переименовали польский город Освенцим в Аушвиц, назвав так и концлагерь, созданный по личному указанию рейхсфюрера СС Гиммлера в апреле 1940 года. Вначале там содержали политических заключенных из числа поляков. После нападения Германии на Советский Союз в лагерь стали отправлять плененных солдат Красной армии, на которых в августе 1941 года эсэсовцы впервые испытали умерщвление газом. Затем "Аушвиц" стал главным центром уничтожения евреев гитлеровцами и их приспешниками. Он представлял собой комплекс концлагерей, основу которых составляли "Аушвиц I", "Аушвиц II - Биркенау" и "Аушвиц III - Моновиц".В начале ХХ века концлагеря создавались Великобританией, Германской империей, а затем нацистской Германией, США и рядом других стран. Польша внесла немалый "вклад" в эту бесчеловечную практику. После разгрома Красной армии под Варшавой и Львовом летом 1919 года в Польше оказалось более 150 тысяч пленных красноармейцев. Они были сконцентрированы примерно в 20 лагерях. Наиболее известные из них - лагеря в Белостоке, Брест-Литовске, Вадовице, Домбе, Стшалкове и Тухоле. Из-за бесчувственного и безответственного отношения польских властей в этих концлагерях в результате жестокого обращения с пленными, полнейшей антисанитарии, болезней и голода погибло, по разным подсчетам, от 20 до 80 тысяч бойцов и командиров Красной армии. А через год после создания нацистами первого концлагеря для политических заключенных в Дахау (1933), в 1934 году в Польше был создан концлагерь для внесудебного заключения политических заключенных в Березе-Картузской. С 1934 по 1939 годы в нем в крайне тяжелых условиях содержались по обвинению в "антигосударственной деятельности" противники правившего режима Пилсудского: оппозиционеры, коммунисты, деятели еврейского, украинского и белорусского национальных движений. За период существования через этот лагерь, по разным оценкам, прошло 8–10 тысяч заключенных. Осенью 1939-го лагерь был освобожден частями Красной армии во время ее "Освободительного похода". В Польше уничтожали евреев не только в концлагерях. 10 июля 1941 года во время еврейского погрома в городке Едвабне на востоке страны польские националисты убили, по разным данным, от 340 до 1500 евреев. Долгое время считалось, что в той трагедии виноваты гитлеровцы, оккупировавшие в то время город, однако в 1990-х годах было доказано, что ответственность за произошедшее несут поляки. Президент Польши Александр Квасьневский в 2001 году принес извинения за это преступление, но нынешний глава государства Анджей Дуда, выступая в 2015 году на предвыборных дебатах, заявил, что поляки якобы не участвовали в Холокосте, а обвинения в этом - ложь. В современной Польше распространяется версия о том, что массовое убийство евреев в Едвабне в 1941 году совершили не поляки, а немцы, хотя ранее Институт национальной памяти уже признал, что ответственность за это преступление несут местные жители, а не нацистские оккупанты.
https://ria.ru/20220714/kontslager-1802467298.html
https://ria.ru/20221103/voyna-1828970744.html
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александр квасьневский, анджей дуда, польша, освенцим, германия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Александр Квасьневский, Анджей Дуда, Польша, Освенцим, Германия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
00:28 26.01.2023 (обновлено: 00:46 26.01.2023)
 
ФСБ обнародовала свидетельство того, как поляки убивали узников Освенцима

Документ ФСБ: поляки вместе с гитлеровцами убивали узников концлагеря "Аушвиц" в Освенциме

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийМузей на территории бывшего концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме
Музей на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Музей на территории бывшего концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Поляки из числа бандитов и грабителей вместе с гитлеровцами убивали узников концлагеря "Аушвиц" в Освенциме – соответствующий рассекреченный документ в преддверии 78-й годовщины освобождения крупнейшей "фабрики смерти" советскими войсками обнародовала ФСБ.
Немецкий концлагерь "Аушвиц" в Освенциме стал одним из главных символов Холокоста. В 1941-1945 годах там погибли около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи. Двадцать седьмого января 1945 года концлагерь освободили части 1-го Украинского фронта. Эта дата отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста.
Еще до освобождения "Аушвица" органы советской военной контрразведки "Смерш" начали собирать и документировать свидетельства о преступлениях администрации концлагеря и заключенных, согласившихся на сотрудничество с нацистами. Гитлеровцы помимо охранников из местного польского населения активно использовали в своих интересах "капо" (от немецкого "Kameradschaft-Polizei", буквально "товарищеская полиция"), к числу которых относились старосты бараков, надзиратели, старшие рабочих команд.
ФСБ опубликовала документ с рассказом бывшего узника "Аушвица", старшего лейтенанта Красной армии Павла Гавриша, которому посчастливилось бежать из концлагеря. Поскольку офицер обладал хорошим литературным слогом, сотрудники управления "Смерш" 1-го Украинского фронта в августе 1944 года попросили его изложить информацию о "фабрике смерти" в виде краткого очерка. Этот документ затем передали в Чрезвычайную государственную комиссию по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников.
Попав в концлагерь, заключенный становился "рабом с номером, выколотым на груди у военнопленных или на руке у гражданских", свидетельствовал Гавриш.

"Совместно с политзаключенными в концлагерь были брошены грабители, убийцы и педерасты, которым было поручено соблюдать внутренний порядок в лагере", - добавлял советский офицер.

Внутренний порядок и дисциплина, докладывал Гавриш, поддерживалась старшими бараков (блоковыми) и старшими рабочими команд (капо), назначенными из немцев или поляков, которые отбывали сроки за бандитизм, убийства и грабежи.
По его словам, перед администрацией концлагеря стояла задача уничтожения как можно большего числа узников, "что с усердием проводилось в жизнь".
"Лишь некоторая часть заключенных была занята на постройке лагеря, все остальные работы, производимые в пределах лагеря, не имели никакого смысла. Уводя команды на работы, каждый капо получал задачу уничтожить определенное число заключенных. При возвращении в лагерь каждая команда представляла собой похоронную процессию, несущую 50-100 трупов. Усердие при этом объяснялось тем, что порционы убитых оставались блоковым, капо и их приспешникам", - рассказывал Гавриш.
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Как вспоминал офицер, "дневной паек заключенных состоял из 0,75 литра супа, 250 граммов эрзац-хлеба и 20 граммов вонючего сыра или эрзац-маргарина, который не всегда и не полностью удавалось получить".
Захватив в сентябре 1939 года Польшу, германские нацисты переименовали польский город Освенцим в Аушвиц, назвав так и концлагерь, созданный по личному указанию рейхсфюрера СС Гиммлера в апреле 1940 года. Вначале там содержали политических заключенных из числа поляков. После нападения Германии на Советский Союз в лагерь стали отправлять плененных солдат Красной армии, на которых в августе 1941 года эсэсовцы впервые испытали умерщвление газом. Затем "Аушвиц" стал главным центром уничтожения евреев гитлеровцами и их приспешниками. Он представлял собой комплекс концлагерей, основу которых составляли "Аушвиц I", "Аушвиц II - Биркенау" и "Аушвиц III - Моновиц".
В начале ХХ века концлагеря создавались Великобританией, Германской империей, а затем нацистской Германией, США и рядом других стран. Польша внесла немалый "вклад" в эту бесчеловечную практику.
После разгрома Красной армии под Варшавой и Львовом летом 1919 года в Польше оказалось более 150 тысяч пленных красноармейцев. Они были сконцентрированы примерно в 20 лагерях. Наиболее известные из них - лагеря в Белостоке, Брест-Литовске, Вадовице, Домбе, Стшалкове и Тухоле.
Из-за бесчувственного и безответственного отношения польских властей в этих концлагерях в результате жестокого обращения с пленными, полнейшей антисанитарии, болезней и голода погибло, по разным подсчетам, от 20 до 80 тысяч бойцов и командиров Красной армии.
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А через год после создания нацистами первого концлагеря для политических заключенных в Дахау (1933), в 1934 году в Польше был создан концлагерь для внесудебного заключения политических заключенных в Березе-Картузской. С 1934 по 1939 годы в нем в крайне тяжелых условиях содержались по обвинению в "антигосударственной деятельности" противники правившего режима Пилсудского: оппозиционеры, коммунисты, деятели еврейского, украинского и белорусского национальных движений. За период существования через этот лагерь, по разным оценкам, прошло 8–10 тысяч заключенных. Осенью 1939-го лагерь был освобожден частями Красной армии во время ее "Освободительного похода".
В Польше уничтожали евреев не только в концлагерях. 10 июля 1941 года во время еврейского погрома в городке Едвабне на востоке страны польские националисты убили, по разным данным, от 340 до 1500 евреев. Долгое время считалось, что в той трагедии виноваты гитлеровцы, оккупировавшие в то время город, однако в 1990-х годах было доказано, что ответственность за произошедшее несут поляки. Президент Польши Александр Квасьневский в 2001 году принес извинения за это преступление, но нынешний глава государства Анджей Дуда, выступая в 2015 году на предвыборных дебатах, заявил, что поляки якобы не участвовали в Холокосте, а обвинения в этом - ложь.
В современной Польше распространяется версия о том, что массовое убийство евреев в Едвабне в 1941 году совершили не поляки, а немцы, хотя ранее Институт национальной памяти уже признал, что ответственность за это преступление несут местные жители, а не нацистские оккупанты.
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