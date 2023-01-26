https://ria.ru/20230126/oruzhie-1847646288.html

В Совфеде назвали поставки оружия Украине "выстрелом в голову"

В Совфеде назвали поставки оружия Украине "выстрелом в голову" - РИА Новости, 26.01.2023

В Совфеде назвали поставки оружия Украине "выстрелом в голову"

Поставками вооружения Украине США и их союзники стреляют себе в голову, считает сенатор Совфеда от республики Крым Ольга Ковитиди. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T16:35

2023-01-26T16:35

2023-01-26T16:35

специальная военная операция на украине

украина

сша

россия

джо байден

ольга ковитиди

сергей лавров

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818476_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_502c3dfe6293f94a58b385828389deb0.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Поставками вооружения Украине США и их союзники стреляют себе в голову, считает сенатор Совфеда от республики Крым Ольга Ковитиди. В среду президент США Джо Байден объявил, что его администрация предоставит Украине 31 танк M1 Abrams американского производства. "Если санкциями Запад выстрелил себе в ногу, то поставками вооружения Украине для атаки на конституционные территории России США и его вассалы стреляют себе в голову. Заявление президента США Джо Байдена о направлении Украине одного батальона танков и ещё двух танковых батальонов из запуганной международной изоляцией Германии станет смертельной ошибкой Белого дома. Оторванному от реальности Байдену, не осознающему разницу между Симферополем и Стокгольмом, трудно осознавать масштабы возможной катастрофы", - написала она в своём Telegram-канале. Сенатор также добавила, что "необходимо понимать, что США будут любыми способами нагнетать военную европейскую повестку, используя весь потенциал контролируемого Вашингтоном Северо-Атлантического Альянса, привлекая подконтрольные США ЧВК и СМИ". "Очевидно, что Вашингтон будет любыми возможными способами реанимировать уничтоженную Белым домом Украину для решения своих геополитических интересов. Это борьба за мировой энергетический рынок, ресурсы и сферы влияния. Любые иные доводы Вашингтона - очередная ложь, прикрывающая циничную сущность США, желающих, чтобы Украина "горела так ярко, как это только возможно", - заключила Ковитиди. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230126/istrebiteli-1847641345.html

https://ria.ru/20230126/zelenskiy-1847576121.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, сша, россия, джо байден, ольга ковитиди, сергей лавров, нато, совет федерации рф, m1 abrams