https://ria.ru/20230126/odessa-1847516033.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе - РИА Новости, 26.01.2023

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе

В Одессе вновь слышны взрывы, сообщает местное издание "Общественное". РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T10:48

2023-01-26T10:48

2023-01-26T11:02

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Одессе вновь слышны взрывы, сообщает местное издание "Общественное".В четверг воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Интернет-издание "Страна.ua" ранее сообщало о взрывах в Одессе и Виннице."В Одессе слышны звуки взрывов", - говорится в Telegram-канале "Общественного".Телеканал 5.ua отмечает в Telegram-канале, что "повторные взрывы в Одесской области", предварительно, связаны с работой ПВО.Ранее украинские СМИ писали о взрывах в Николаевской области.

https://ria.ru/20230126/ugledar-1847488736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, одесса, украина