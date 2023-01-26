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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе - РИА Новости, 26.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/odessa-1847516033.html
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе - РИА Новости, 26.01.2023
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе
В Одессе вновь слышны взрывы, сообщает местное издание "Общественное". РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T10:48
2023-01-26T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Одессе вновь слышны взрывы, сообщает местное издание "Общественное".В четверг воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Интернет-издание "Страна.ua" ранее сообщало о взрывах в Одессе и Виннице."В Одессе слышны звуки взрывов", - говорится в Telegram-канале "Общественного".Телеканал 5.ua отмечает в Telegram-канале, что "повторные взрывы в Одесской области", предварительно, связаны с работой ПВО.Ранее украинские СМИ писали о взрывах в Николаевской области.
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Влада Копылова
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в мире, одесса, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина
10:48 26.01.2023 (обновлено: 11:02 26.01.2023)
 
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе

Украинское издание "Общественное" сообщило о новых взрывах в Одессе

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Одессе вновь слышны взрывы, сообщает местное издание "Общественное".
В четверг воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Интернет-издание "Страна.ua" ранее сообщало о взрывах в Одессе и Виннице.
"В Одессе слышны звуки взрывов", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
Телеканал 5.ua отмечает в Telegram-канале, что "повторные взрывы в Одесской области", предварительно, связаны с работой ПВО.
Ранее украинские СМИ писали о взрывах в Николаевской области.
Танк Т-72 в Донецкой Народной Республике - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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