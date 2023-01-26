https://ria.ru/20230126/obysk-1847632745.html
Обыск прошел у главы Таганрогского литейного завода, сообщил источник
Обыск прошел у главы Таганрогского литейного завода, сообщил источник - РИА Новости, 26.01.2023
Обыск прошел у главы Таганрогского литейного завода, сообщил источник
Силовики провели обыск в доме у директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько, проходящего по уголовному делу о хищении средств на... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T16:07
2023-01-26T16:07
2023-01-26T16:17
происшествия
россия
турция
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики провели обыск в доме у директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько, проходящего по уголовному делу о хищении средств на гособоронзаказе, сам фигурант скрылся в Турции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области. Ранее УФСБ России по Ростовской области сообщило о вскрывшейся схеме мошенничества гендиректора АО "Звезда-Стрела", начальника 222-го военного представительства Минобороны России и директора ООО "Таганрогский литейный завод" и ООО "ТПК "Горизонт". По данным оперативников, при заключении госконтрактов на изготовление составной части тактической ракеты подозреваемые вносили в расчетно-калькуляционные материалы недостоверные данные о себестоимости изделия, чтобы потом похитить эти деньги. Ущерб превысил 63 миллиона рублей. "В доме у директора "ТПК "Горизонт" Константина Слинько в Таганроге прошел обыск", - сказал собеседник агентства. На фотографиях с обыска, предоставленных агентству источником, двухэтажный частный дом с бассейном и прудом во дворе, а также беседками с колоннами, сауна и две иномарки. Как рассказал собеседник, сам Слинько в настоящее время скрывается в Турции. "Перед отъездом он снял со счета ТПК "Горизонт" 50 миллионов рублей. Еще 50 миллионов он получил от продажи предприятия, уже находясь в Турции", - уточнил он. Два других фигуранта дела - гендиректор АО "Звезда-Стрела" и начальник 222-го военного представительства Минобороны России - арестованы. В конце ноября сообщалось, что руководящие работники "Звезда-Стрела" и военного представительства Минобороны России в рамках заключенных госконтрактов вносили в расчетно-калькуляционные материалы недостоверные данные для хищения средств гособоронзаказа. Ущерб превысил 15 миллионов рублей. Уголовное дело было также возбуждено по статье "Мошенничество". По данным УФСБ, в настоящее время троим подозреваемым по всем эпизодам преступной деятельности вменяется ущерб в размере 80 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230126/khischenie-1847538998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, турция, ростовская область
Происшествия, Россия, Турция, Ростовская область
16:07 26.01.2023 (обновлено: 16:17 26.01.2023)
Обыск прошел у главы Таганрогского литейного завода, сообщил источник
Обыск прошел у главы таганрогского завода по делу о хищении на гособоронзаказе
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики провели обыск в доме у директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько, проходящего по уголовному делу о хищении средств на гособоронзаказе, сам фигурант скрылся в Турции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области.
Ранее УФСБ России
по Ростовской области сообщило о вскрывшейся схеме мошенничества гендиректора АО "Звезда-Стрела", начальника 222-го военного представительства Минобороны России и директора ООО "Таганрогский литейный завод" и ООО "ТПК "Горизонт". По данным оперативников, при заключении госконтрактов на изготовление составной части тактической ракеты подозреваемые вносили в расчетно-калькуляционные материалы недостоверные данные о себестоимости изделия, чтобы потом похитить эти деньги. Ущерб превысил 63 миллиона рублей.
"В доме у директора "ТПК "Горизонт" Константина Слинько в Таганроге
прошел обыск", - сказал собеседник агентства.
На фотографиях с обыска, предоставленных агентству источником, двухэтажный частный дом с бассейном и прудом во дворе, а также беседками с колоннами, сауна и две иномарки.
Как рассказал собеседник, сам Слинько в настоящее время скрывается в Турции. "Перед отъездом он снял со счета ТПК "Горизонт" 50 миллионов рублей. Еще 50 миллионов он получил от продажи предприятия, уже находясь в Турции", - уточнил он.
Два других фигуранта дела - гендиректор АО "Звезда-Стрела" и начальник 222-го военного представительства Минобороны России - арестованы.
В конце ноября сообщалось, что руководящие работники "Звезда-Стрела" и военного представительства Минобороны России в рамках заключенных госконтрактов вносили в расчетно-калькуляционные материалы недостоверные данные для хищения средств гособоронзаказа. Ущерб превысил 15 миллионов рублей. Уголовное дело было также возбуждено по статье "Мошенничество". По данным УФСБ, в настоящее время троим подозреваемым по всем эпизодам преступной деятельности вменяется ущерб в размере 80 миллионов рублей.