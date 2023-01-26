https://ria.ru/20230126/obstrely-1847514335.html

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку - РИА Новости, 26.01.2023

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку

Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив более 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T10:43

2023-01-26T10:43

2023-01-26T10:43

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив более 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:10 (совпадает с мск – ред) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм; 10:10 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 10.05 украинские военные выпустили три снаряда такого же калибра по Кировскому району Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика