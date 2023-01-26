https://ria.ru/20230126/obstrel-1847563527.html

ВСУ обстреляли два района Донецка

ВСУ обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 26.01.2023

ВСУ обстреляли два района Донецка

Украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T13:00

2023-01-26T13:00

2023-01-26T13:00

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

украина

россия

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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230126/polsha-1847540249.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

украина

россия

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина, россия